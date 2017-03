Det går utför - nedflyttning hotar

FC Schalke 04 förlorade bortamatchen mot Borussia Mönchengladbach klart med 2-4 (1-1). Länge hoppades S04 att man skulle få kontakt med Europaplatserna. Efter de senaste blodfattiga insatserna går trenden snarare nedåt. Kvalplatsen hotar istället. "Die Königsblauen" gick under och föll som ett korthus i den andra halvleken då Gladbach gjorde tre mål och räddades från fler i baken av målvakten Ralf Fährmann. Schalkes mål gjordes av Nabil Bentaleb på en straff och Leon Goretzka på en fin nick.

S04-tränaren Markus Weinzierl hade gjort två ändringar i startelvan. Sead Kolasinac vilade sina ljumskar och unge Thilo Kehrer fick spela vänsterback. Att kritiserade Max Meyer blev bänkad var ingen sensation. Daniel Caligiuri var åter med i laget. Borussia Mönchengladbach började starkt och pressade på. Raffael hade ett par farliga avslut. Det tog en kvart innan FC Schalke 04 fick ordning på sitt spel. Holger Badstuber och Matija Nastasic bytte åter plats i trebackslinjen. Badstuber spelade nu i mitten. Backlinjen har inte sett stabil ut sedan Naldo skadade sig.Tempot i matchen var lågt och Schalkes spel väldigt avvaktande och passivt. Många sidledspassningar bland backarna. Det verkade som om Schalke var mer rädda att förlora än att vinna. Gladbach slog ändå till iskallt i den 28:e minuten när deras spel också hade sjunkit i kvalité. Alessandro Schöpf tappade kollen på Fabian Johnson som rusade fram på ett inlägg från Patrick Herrmann och skjuta in 1-0. Schalke kunde dock komma tillbaka i regnet på Borussia-Park innan halvtid och fick en straff i den 38:e minuten efter att framryckande Thilo Kehrer fällts av Christoph Kramer i straffområdet. Nabil Bentaleb tog hand om straffen och gav inte Yann Sommer någon chans. Gladbach fick ett par möjligheter i slutminuterna och 1-1 resultatet i halvtid var smickrande för "die Knappen". Gladbach tog över helt i den andra halvleken och de kungsblå tröjorna bleknade betänkligt i kvällsregnet. Hemmalaget visade upp sin fina form och bara tack vare målvakten Ralf Fährmann kunde S04 hålla 1-1 tjugo minuter in i halvleken. Han hann parera två farliga avslut från Lars Stindl. I den 64:e minuten fick Fährmann kapitulera efter ett mönsteranfall från hemmalaget.Johnson kunde skjuta in 2-1 efter en fin kombination tillsammans med Raffael och Stindl. "Die Königsblauen" gick nu under och föll som ett korthus. 3-1 föll bara tre minuter senare då Mo Dahoud fint spelat fram bollen till Oscar Wendt som avslutade hårt och precist. 4-1 kom i den 76:e minuten då Raffael prickade in ett inlägg från Tobias Strobl. Gelsenkirchenlaget försvarade sig otillräckligt och gav motståndarna alldeles för stora utrymmen. Det såg tidigt uppgivet ut. S04 uppträder inte som ett lag för tillfället vilket är oroväckande. Inbytte Franco di Santo (som gjorde comeback efter skada) försökte filma till sig en straff när han låtsades falla över ett försvarsben. Leon Goretzka putsade till siffrorna med en snygg nick i den 87:e minuten som gav slutresultatet 2-4. Den första matchen utav tre mot Gladbach (möts åter på torsdag i Europa League ) gav inga bra intryck och just ser man inte hur S04 ska kunna gå vidare. Självförtroendet har fått sig en knäck med tanke på uppträdandena på sistone. Det såg räddhågset och ängsligt ut. Laget måste ta sig samman nu. Risken är stor att klubben blir utan Europaspel nästa säsong. Tränaren Markus Weinzierl är nu under stor press. Han var besviken på att laget bjudit in Gladbach till kontringar, precis det man skulle förhindra."Vi kan inte vara nöjda med vår prestation. Borussia slog oss klart. Detta är naturligtvis mycket otillfredsställande" sade Weinzierl. Frustrationen ökar i Schalke-lägret. Stämningen är i botten. Bortafansen var verkligen inte glada i regnrusket. Spelarna hängde med huvudena. Det går nedåt. Nedflyttning kan faktiskt hota. Den enda spelaren som åter visade lite glöd var Goretzka. Nu möter man som sagt "die Elf von Niederrhein" igen, nu i Veltins-Arena på torsdag (kl 21.05). Schalke har mycket att bevisa så. Man fick sig en lektion på Borussia-Park.Laguppställningen S04: Fährmann - Höwedes, Nastasic, Badstuber (85. Konoplyanka) - Stambouli - Schöpf, Kehrer - Goretzka, Bentaleb - Caligiuri (72. Huntelaar) - Burgstaller (71. di Santo)Avbytarbänk: Nübel (mål), Kolasinac, Geis, MeyerMålen: 1-0 Johnson (26.), 1-1 Bentaleb (38., straff, Kehrer fälld), 2-1 Johnson (64.), 3-1 Wendt (67.), 4-1 Raffael (76.), 4-2 Goretzka (87., nick, ass Höwedes)Gula kort S04: Nastasic (4.), Kehrer (3.), Huntelaar (1.), di Santo (2.)Publik: 54 014 (utsålt), Borussia-Park, Mönchengladbach