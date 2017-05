2017-05-13 15:30

Schalke 04 - Hamburger SV

1-1



Guido Burgstaller gjorde sitt nionde mål för "die Königsblauen", men det räckte inte till en seger mot HSV.

Dramatiskt slut mot HSV

FC Schalke 04 ledde länge hemma mot Hamburger SV med 1-0 genom en nick från Guido Burgstaller, men fick se sig tappa ledningen i den 92:a minuten då Lasogga utjämnade till 1-1 för gästerna. I slutsekunderna trodde alla att Sead Kolasinac nickat in 2-1, men bollen på Johannes Geis slagna hörna hade varit utanför kortlinjen. Det blev alltså ingen lyckosam final på säsongen för S04, som nu missar Europaspel. Klaas-Jan Huntelaar avtackades stort efter sin sista hemmamatch för klubben.





Till matchen hade Schalkes pressade tränare Markus Weinzierl gjort tre byten i hemmamötet med

Tydligen påverkade det stora tifot stämningen S04-spelarna positivt. Första möjligheten hade



"Die Knappen" hade ett stort bollinnehav och en bra defensiv. Gästerna kämpade men visade osäkerhet, man riskerar att åka ur

Gelsenkirchen-laget fick en dubbelchans att utöka ledningen men Klaas-Jan Huntelaars nick i den 33:e minuten tog i stolpen. Returen fick inte Burgstaller någon ordning på och stötte bollen över målet från fyra meter. HSV brände också två farliga lägen i slutet av halvleken genom Wood och Jatta. Den senares chans möjliggjordes av en kontring efter en misslyckad frisparksvariant från Coke och Daniel Caligiuri. Misstagen och slarvet i offensiven gjorde att målchanserna blev få även för hemmalaget. Schalke ledde ändå välförtjänt i halvtid även om spelet kunde ha varit bättre och snabbare.



Efter paus blev det hett mellan spelarna men det lugnade ner sig snart. Ostrzolek fick iväg ett skott för HSV i den 51:a minuten som ändrade riktning något men målvakten



Publiken tackade "Hunter" med stående ovationer. Han fick inte kröna sin sista hemmamatch med ett mål. Målet föll istället på den andra sidan när Schalke inte fick bort bollen. Det var en spelare med bakgrund i just Schalke som kunde utjämna till 1-1 på tilläggstid. Inbytte Lasogga räddade HSV från en direkt nedflyttning. Hemmapubliken jublade strax efteråt då



Säsongen är en stor besvikelse på alla fronter. Stämningen höjdes dock efter matchen när Huntelaar avtackades stort. En berörd Huntelaar ihop med familjen tackade för de sju åren hos Schalke som betytt mycket för honom samt skickade en kärleksförklaring till fansen. Var nederländarens karriär fortsätter är oklart just nu. Kolasinac fick sitt femte gula kort och är avstängd i avslutningen mot Ingolstadt nästa lördag (kl 15.30). Tysk-bosniern har nu antagligen spelat sin sista match för "die Knappen". En flytt är mycket trolig. Bäst i ett Schalke som spelade svagt i den andra halvleken var anfallaren Burgstaller. Godkänt får även Fährmann, Höwedes, Kolasinac, Goretzka och Huntelaar. Caligiuri hade en svart eftermiddag.



Laguppställningen S04: Fährmann - Kehrer, Höwedes, Nastasic, Kolasinac - Goretzka, Bentaleb (90. + 1 Geis) - Coke, Caligiuri (61. Avdijaj) - Huntelaar (80. Stambouli), Burgstaller

Avbytarbänk: Nübel (mål), Badstuber, Tekpetey, di Santo



Målen: 1-0 Burgstaller (26., nick, ass Bentaleb), 1-1 Lasogga (90.+2)



Gula kort S04: Nastasic (6.), Kolasinac (5.), Bentaleb (12.)



Publik: 62 271 (utsålt), Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Schalke 04-Hamburger SV Ralf Fahrmann

Thilo Kehrer

Benedikt Howedes

Matija Nastasic

Sead Kolasinac

Coke

Leon Goretzka

Nabil Bentaleb

Daniel Caligiuri

Guido Burgstaller

Klaas Jan Huntelaar



Avbytare

Donis Avdijaj

Holger Badstuber

Franco Di Santo

Johannes Geis

Alexander Nubel

Benjamin Stambouli

Bernard Tekpetey

Christian Mathenia

Dennis Diekmeier

Kyriakos Papadopoulos

Gideon Jung

Matthias Ostrzolek

Vasilije Janjicic

Gotoku Sakai

Bakery Jatta

Lewis Holtby

Filip Kostic

Bobby Wood



Avbytare

Douglas Santos

Michael Gregoritsch

Pierre-Michel Lasogga

Tom Mickel

Nicolai Muller

Walace

Luca Waldschmidt



2017-05-14 09:04:00

