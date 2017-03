2017-03-16 21:05

Mönchengladbach - Schalke 04



Får Schalke 04 jubla åt en framgång i Europa League?

Europa League: Avgörandet i Mönchengladbach

Avgörandet närmar sig för FC Schalke 04 i Europa League. På torsdag kväll (kl 21.05) möter S04 åter de tyska rivalerna Borussia Mönchengladbach i regionsderbyt i västra Tyskland. Det blir också en av de viktigaste matcherna under säsongen hittills för "die Knappen". S04 vill förstås gå vidare till kvartsfinal i turneringen och brinner inför returkampen på Borussia-Park. S04-tränaren Weinzierl tror på en intensiv och spännande holmgång. 1-1 slutade den första matchen i Gelsenkirchen.





Möjlig startelva: Fährmann - Kehrer, Höwedes, Nastasic, Kolasinac - Geis, Bentaleb - Schöpf, Goretzka, Caligiuri - Burgstaller



Kan inte Kolasinac spela är troligen Holger Badstuber ett alternativ.



Avspark: Torsdag kl 21.05 (Borussia-Park, Mönchengladbach)



Domare: Mark Clattenburg (England)



Matchväder: Klart och 9-10 grader



Matchrapport kommer fredag morgon.





För övrigt kan nämnas att Schalke gjorde ett rekordår finansiellt förra året. Omsättningen hamnade på rekordhöga 265.1 miljoner euro och vinsten på 29.1 miljoner euro. "Vi har bra siffror" säger klubbens finansansvarige Peter Peters. Klubben gynnades av försäljningen av Leroy Sané till Manchester City för över 50 miljoner euro samt ökande sponsorintäkter och bättre TV-avtal.



2017-03-15 21:04:00

