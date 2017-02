Nabil Bentaleb saknas i matchen mot PAOK Saloniki. Magsjuka håller honom hemma.

Europa League: Hett bortamöte mot PAOK Saloniki

FC Schalke 04 lägger stor vikt vid Europa League och slutmålet är att försöka nå finalen på Friends Arena i Solna i maj. Ligger man efter i Bundesligatabellen kan ett försök vara att vinna EL och på det sättet få spela Champions League nästa säsong. Dit är det förstås långt fortfarande. Nu måste "die Knappen" vinna det svåra bortamötet mot grekiska PAOK Saloniki på torsdagskvällen (kl 21.05). Spela i häxkitteln Toumba-stadion blir ingen lätt uppgift. 1400 S04-fans är på plats.





Lagen möttes i augusti 2013 i ett



Spela i häxkitteln Toumba-stadion blir ingen lätt uppgift. Någon större rotation kan nog inte Schalke-tränaren Markus Weinzierl tillåta sig. Ligger man efter i



Dessutom får man möta Bayern München på bortaplan i tyska cupen. Svåra uppgifter att klara av. Kanske kan minnet av segern i Europa Leagues föregångare UEFA-cupen för 20 år sedan inspirera. Det är Schalkes största framgång och det jubileet ska firas lite senare i år. 1997 års spelare kallades och kallas fortfarande för "Eurofighters". Kan 2017 års upplaga upprepa bragden och också bli kallade "Eurofighters"?



Ett första steg är att få med sig ett bra resultat på torsdagskvällen och skaffa sig ett bra utgångsläge. "Vi måste vara kyliga i den upphetsade atmosfären och genomföra vår sak" säger tränaren Weinzierl. "Vi är förberedda" säger målvakten



Möjlig startelva: Fährmann - Höwedes, Naldo, Badstuber - Geis, Stambouli - Schöpf, Kolasinac - Goretzka - Meyer - Burgstaller

Nastasic, Aogo och Huntelaar kan också bli alternativ för startelvan.



Avspark: Torsdag kl 21.05 (Toumba Stadion, Thessaloniki)



Domare: Javier Estrada (Spanien)



Matchväder: Klart och 5-6 grader



Matchrapport kommer fredag morgon.



Saknas i Gelsenkirchenlaget gör Nabil Bentaleb , som har en maginfektion och stannade hemma. Däremot är Eric Maxim Choupo Moting med i truppen och tillbaka efter sina ljumskbesvär. Det är ett FC Schalke 04 som reste till Greklands näst största stad med gott självförtroende efter de senaste övertygande insatserna i ligan och cupen. I sextondelsfinalen möter man PAOK Saloniki, som ligger trea i den inhemska grekiska ligan, Super League.Lagen möttes i augusti 2013 i ett Champions League -kval. Då gick S04 segrande ur mötena. Då blev det tumult bland de olika supportergruppena på läktarna i Gelsenkirchen. Schalke spelade inför tomma läktare i Thessaloniki i det bortamötet för en annan förseelse som PAOK-fansen ställt till med. PAOK:s fans är illa beryktade och Schalke har varnat sina fans på plats (1400) att de måste vara försiktiga och följa arrangörernas föreskrifter.Spela i häxkitteln Toumba-stadion blir ingen lätt uppgift. Någon större rotation kan nog inte Schalke-tränaren Markus Weinzierl tillåta sig. Ligger man efter i Bundesliga tabellen (11:e plats) måste man försöka vinna Europa League och på det sättet få spela Champions League nästa säsong. Dit är det förstås långt fortfarande och det blir inte heller enkelt. Det är åtta poäng upp till Europaplatserna i tabellen.Dessutom får man möta Bayern München på bortaplan i tyska cupen. Svåra uppgifter att klara av. Kanske kan minnet av segern i Europa Leagues föregångare UEFA-cupen för 20 år sedan inspirera. Det är Schalkes största framgång och det jubileet ska firas lite senare i år. 1997 års spelare kallades och kallas fortfarande för "Eurofighters". Kan 2017 års upplaga upprepa bragden och också bli kallade "Eurofighters"?Ett första steg är att få med sig ett bra resultat på torsdagskvällen och skaffa sig ett bra utgångsläge. "Vi måste vara kyliga i den upphetsade atmosfären och genomföra vår sak" säger tränaren Weinzierl. "Vi är förberedda" säger målvakten Ralf Fährmann Möjlig startelva: Fährmann - Höwedes, Naldo, Badstuber - Geis, Stambouli - Schöpf, Kolasinac - Goretzka - Meyer - BurgstallerNastasic, Aogo och Huntelaar kan också bli alternativ för startelvan.Avspark: Torsdag kl 21.05 (Toumba Stadion, Thessaloniki)Domare: Javier Estrada (Spanien)Matchväder: Klart och 5-6 graderMatchrapport kommer fredag morgon.

0 KOMMENTARER 183 VISNINGAR 0 KOMMENTARER183 VISNINGAR HANS KOCK

2017-02-16 06:04:00

ANNONS:

Fler artiklar om Schalke 04

Schalke 04

2017-02-16 06:04:00

Schalke 04

2017-02-12 10:04:00

Schalke 04

2017-02-11 07:04:00

Schalke 04

2017-02-09 06:04:00

Schalke 04

2017-02-05 09:04:00

Schalke 04

2017-02-04 07:04:00

Schalke 04

2017-01-28 10:04:00

Schalke 04

2017-01-26 22:04:00

Schalke 04

2017-01-22 09:04:00

Schalke 04

2017-01-20 06:04:00

ANNONS:

FC Schalke 04 lägger stor vikt vid Europa League och slutmålet är att försöka nå finalen på Friends Arena i Solna i maj. Ligger man efter i Bundesligatabellen kan ett försök vara att vinna EL och på det sättet få spela Champions League nästa säsong. Dit är det förstås långt fortfarande. Nu måste "die Knappen" vinna det svåra bortamötet mot grekiska PAOK Saloniki på torsdagskvällen (kl 21.05). Spela i häxkitteln Toumba-stadion blir ingen lätt uppgift. 1400 S04-fans är på plats.FC Schalke 04 vann välförtjänt mot Hertha BSC Berlin med 2-0 (1-0) efter åter en stark insats. Den positiva trenden fortsätter och spelet blir allt bättre. Man börjar visa igen vilken kapacitet laget verkligen har. Målskyttar var Guido Burgstaller och Leon Goretzka, som också var en av de bättre spelarna på planen. Huvudstadslaget verkar vara en favoritmotståndare. Detta var den sjunde raka hemmamatchen som man vann mot "die Alte Dame". Kommande vecka väntar en viktig Europa League-match.Bundesligas toppmatch på lördagskvällen spelas mellan FC Schalke 04 och Hertha BSC Berlin (kl 18.30, visas live på Eurosport 2). "Die Knappen" ser fram emot mötet med stor tillförsikt efter de två sista övertygande insatserna i München och Sandhausen. De gav nytt självförtroende till Gelsenkirchenlaget efter den annars bleka återstarten efter vinteruppehållet. Dessutom ligger det nu också nytt gräs på planen i Veltins-Arena.FC Schalke 04 vann klart och ohotat med 4-1 borta mot 2 Bundesliga-laget SV Sandhausen i den tyska cupens (DFB-Pokal) åttondelsfinal. Matchen avgjordes under den första halvlekens sista åtta minuter då S04 gjorde tre snabba mål och gick fram till en klar 3-0 ledning. Det var klasskillnad mellan lagen. "Die Knappen" spelade koncentrerat och tog med sig den fina formen från 1-1 matchen senast mot FC Bayern. Just FCB blir åter motståndare på bortaplan i kvartsfinalen. Svårast tänkbara lottning.Ett starkt FC Schalke 04 visade vilja och mod i mötet med FC Bayern München på Allianz-Arena och fick med sig en välförtjänt poäng. 1-1 (1-1) slutade matchen. Hemmalaget tog ledningen redan i den nionde minuten men "die Königsblauen" svarade med Naldos frisparksmål fyra minuter senare. Den första halvleken bjöd på attraktivt spel och S04 hade flera möjligheter till att ta ledningen. Kvaliteten sjönk i andra och FCB kunde ha avgjort på slutet. Holger Badstuber gjorde debut för S04.Det är inte bara det dåliga tabelläget och det skrala spelet som oroar FC Schalke 04 inför mötet mellan storklubbarna i München (lör kl 15.30, visas live på Eurosport 2). Tränaren Markus Weinzierl har som tidigare stora bekymmer med skadade anfallare. Den nye anfallaren Guido Burgstaller har t ex lårmuskelproblem och kan antagligen inte spela. Även alternativen Eric Maxim Choupo-Moting och Donis Avdijaj har blessyrer. Sedan länge saknas anfallstrion Embolo, Huntelaar och di Santo.FC Schalke 04 kan inte spela bra fotboll för tillfället. Det krampaktiga spelet fortsatte mot Eintracht Frankfurt och det blev också förlust med 0-1 (0-1). Alex Meiers mål chockade hemmaspelarna. Det innebär också tappade poäng i den viktiga kampen att komma ikapp lagen på Europaplatserna. Fotbolls-underhållningen värmde inte de missnöjda supportrarna i Veltins-Arena som börjar förlora tålamodet. I nästa omgång gästar man dessutom FC Bayern.FC Schalke 04 inleder helgens Bundesligaomgång med matchen hemma mot Eintracht Frankfurt på fredagskvällen (kl 20.30). Under veckan blev det också klart att Wolfsburgs kantspelare Daniel Caligiuri förstärker "die Knappen". Sportchefen Christian Heidel hade egentligen planerat 29-åringen först till sommaren men Abdul Rahman Babas knäskada påskyndade köpet (2.5 milj euro, kontrakt till 2020). Caligiuri har redan tränat med laget och en insats är högst trolig.FC Schalke 04 räddades av ett sent mål på tilläggstid från debutanten Guido Burgstaller. Mycket turligt för "die Königsblauen" som till slut kunde ta tre viktiga poäng mot FC Ingolstadt 04. Schalke visade upp stora brister i spelet. Det saknades spelidéer, målfarlighet och beslutsamhet. Motståndarna från Bayern hade mer struktur i sitt spel men var också ofarliga framför målet. Det som oroar i S04-lägret är att man inte ser någon utveckling i spelet. Snarare tvärtom.FC Schalke 04 startar säsongen igen efter vinteruppehållet med hemmamatchen mot FC Ingolstadt 04 på lördag (kl 15.30). Förberedelserna har inte varit optimala med flera spelare skadade eller borta i de afrikanska mästerskapen . Dessutom var genrepet mot 3 liga-laget Chemnitz misslyckat (förlust 1-2). Högerbacken och reserven Junior Caicara har sålts till turkiska Basaksehir och anfallaren Sidney Sam har lånats ut till Darmstadt. Två nya spelare har tillkommit.