2017-03-16 21:05

Mönchengladbach - Schalke 04

2-2



Markus Weinzierls firar sin första kvartsfinal överhuvudtaget vilket också är Schalkes första dito i Europacuperna på fem år.

Europa League: Klara för kvartsfinal

FC Schalke 04 visade moral och styrka i returmatchen mot Borussia Mönchengladbach och kunde vända ett 0-2 underläge i halvtid till ett oavgjort 2-2 slutresultat på Borussia-Park. Det innebär att S04 är vidare till kvartsfinal i Europa League efter fler bortamål (hemmamatchen slutade 1-1). Schalke gick vidare välförtjänt men hade tur vid sina mål. Ojämn plan hjälpte till vid det första målet (målskytt Goretzka) och det andra kom efter en omdiskuterad straff på grund av hands (Bentaleb skytt).

Mönchengladbach-Schalke 04 Yann Sommer

Tony Jantschke

Andreas Christensen

Jannik Vestergaard

Oscar Wendt

Patrick Herrmann

Christoph Kramer

Mahmoud Dahoud

Fabian Johnson

Josip Drmic

Raffael



Avbytare

Nico Elvedi

Andre Hahn

Jonas Hofmann

Thimothee Kolodzieczak

Tobias Sippel

Djibril Sow

Tobias Strobl

Ralf Fahrmann

Thilo Kehrer

Benedikt Howedes

Matija Nastasic

Sead Kolasinac

Johannes Geis

Nabil Bentaleb

Daniel Caligiuri

Leon Goretzka

Eric Maxim Choupo Moting

Guido Burgstaller



Avbytare

Dennis Aogo

Holger Badstuber

Klaas Jan Huntelaar

Max Meyer

Alexander Nubel

Alessandro Schopf

Benjamin Stambouli



2017-03-17 06:04:00

FC Schalke 04 och tränaren Markus Weinzierl hade bara gjort en förändring i startelvan sedan 3-0 matchen mot Augsburg senast. Leon Goretzka spelade istället för Max Meyer på det offensiva mittfältet. Det var det tredje mötet mellan lagen på 13 dagar (inkl Bundesliga ). Matchen började avvaktande. Båda lagen behövde inte direkt gå i offensiven efter det första oavgjorda 1-1 mötet i Gelsenkirchen. Borussia Mönchengladbach saknade sin bästa målskytt Lars Stindl."Die elf vom Niederrhein" hade till att börja med mer bollinnehav, men S04 den första målchansen. Guido Burgstaller s nick i den 11:e minuten flög knappt förbi Yann Sommers mål. Gladbach var tvunget att byta ut Fabian Johnson efter en dryg kvart. Josip Drmic missade sedan Gladbachs första stora möjlighet efter att grovt missat målet med sin nick fri från nära håll i den 18:e minuten. Tur för "die Knappen" som därefter ökade pressen.Burgstaller hade ytterligare en chans i den 20:e minuten liksom Raffael med ett distanskott för "die Fohlenelf". Hemmalagets ledningsmål kom efter en frispark i den 26:e minuten där sedan Andreas Christensen s skott styrdes olyckligt på Benedikt Höwedes bröst och ställde sin målvakt Ralf Fährmann . Schalke skakade av sig målet och visade sig inte chockade av underläget. Goretzka hade en stor chans att ujämna i den 30:e minuten men Sommer var i vägen.Gladbach blev hårt tillbakapressade men var samtidigt effektivare framåt än "die Königsblauen". Goretzka hade två fina möjligheter men missade den bästa S04-chansen i slutminuterna. På tilläggstid utökade istället Gladbach till 2-0 på ett fladdrande långskott från Mo Dahoud där Fährmann i målet betedde sig lite underligt och stod för långt ut samt gick ned på knä medan skottet gick högt upp. Egensinnige Choupo-Moting hade innan tappat bollen slarvigt i en lovande kontring.Schalke kämpade på och hade inte gett upp när andra halvlek började. Man visade kämpaglöd och moral även under de sista 45 minuterna. Max Meyer kom in istället för den svage Johannes Geis som inte vann många närkamper. Han gav nya impulser vilket också gav resultat och ett reduceringsmål genom Goretzkas långskott i den 54:e minuten. Bollen studsade till och flög över Sommers armar när han redan dykt ner. Planen var nyanlagd men tydligen ojämn.S04 vädrade nu morgonluft. Tur skulle Schalke sedan även ha vid sin utjämning i den 68:e minuten. Domaren Clattenburg dömde straff efter bollen studsat ut från Dahouds överarm på Choupo-Motings inlägg. Tveksam bedömning men Schalke tackade inte nej. Nabil Bentaleb satte straffen kyligt och säkert. Matchatmosfären var nu het när Gladbach var tvunga att göra ett mål. Det blev nervöst och hetsigt hos "die Fohlen" som försökte med kontringar när Schalke slarvade med bolltapp.Dahoud försökte med skott som gick över liksom Daniel Caligiuri för Schalke där Sommer räddade. Gladbach pressade på hårt på slutet men ett kämpande Schalke räddade 2-2 resultatet till slutet. Många bland Gladbach-fansen hade nog också varit säkra om ett avancemang i halvtid. Det blev en storartad Europacupkväll i tyskmötet. Schalke vann trots allt välförtjänt, speciellt om man räknar in den första matchen i Gelsenkirchen där man borde ha vunnit.Schalke firade medan Gladbach var knäckta. Detta blir nu den första kvartfinalen i Europaspelet på fem år för Schalke. Samtidigt firar tränaren Weinzierl sin första kvartsfinal överhuvudtaget. Schalke visade moral och styrka när man kom ikapp 0-2 underläget till 2-2. Bäst i Schalke som så många gånger playmakern och pådrivaren Leon Goretzka, en ledare på plan trots bara 22 år och Schalkes viktigaste spelare.Det var dock en stark laginsats som ledde Schalke till kvartsfinalen. De lottas idag kl 13 hos UEFA. Idag kan man också för övrigt börja köpa biljetter till finalen på Friends Arena på UEFA.com. Nästa match för S04 blir bortamatchen mot Mainz 05 på söndag (kl 15.30).Laguppställning S04: Fährmann - Kehrer, Höwedes, Nastasic, Kolasinac - Geis (46. Meyer), Bentaleb (79. Stambouli) - Caligiuri (88. Schöpf), Choupo-Moting - Goretzka - BurgstallerAvbytarbänk: Nübel (mål), Badstuber, Aogo, HuntelaarMålen: 1-0 Christensen (26.), 2-0 Dahoud (45. + 2), 2-1 Goretzka (54., vänsterskott), 2-2 Bentaleb (68., straff, vänsterskott)Gula kort S04: Caligiuri, Choupo-Moting, Fährmann (alla tot 1 gult)Publik: 46 293 (fullsatt), Borussia-Park, MönchengladbachFC Schalke 04 visade moral och styrka i returmatchen mot Borussia Mönchengladbach och kunde vända ett 0-2 underläge i halvtid till ett oavgjort 2-2 slutresultat på Borussia-Park. Det innebär att S04 är vidare till kvartsfinal i Europa League efter fler bortamål (hemmamatchen slutade 1-1). Schalke gick vidare välförtjänt men hade tur vid sina mål. Ojämn plan hjälpte till vid det första målet (målskytt Goretzka) och det andra kom efter en omdiskuterad straff på grund av hands (Bentaleb skytt).Avgörandet närmar sig för FC Schalke 04 i Europa League. På torsdag kväll (kl 21.05) möter S04 åter de tyska rivalerna Borussia Mönchengladbach i regionsderbyt i västra Tyskland. Det blir också en av de viktigaste matcherna under säsongen hittills för "die Knappen". S04 vill förstås gå vidare till kvartsfinal i turneringen och brinner inför returkampen på Borussia-Park. S04-tränaren Weinzierl tror på en intensiv och spännande holmgång. 1-1 slutade den första matchen i Gelsenkirchen.Tre mål på 34 minuter i den första halvleken samt en räddad straff av målvakten Ralf Fährmann grundlade den välförtjänta och säkra hemmasegern för FC Schalke 04 över FC Augsburg på söndagen. Matchen var över redan i halvtid och S04 drog ned på tempot i den andra halvleken. Ändå hade man möjligheter att utöka målskörden. Tvåmålsskytt blev Guido Burgstaller som fick stående ovationer när han gick av planen på slutet. Daniel Caligiuri gjorde det tredje målet och sitt första för S04.FC Schalke 04 har blivit indraget i Bundesligas bottenstrid och pressen ökar på tränaren Markus Weinzierl. Hans första säsong i Gelsenkirchen har varit en besvikelse. Bara fyra poäng skiljer ner till 16:e plats och kvalplatsen. På söndagseftermiddagen möter S04 Weinzierls ex-klubb FC Augsburg hemma på Veltins-Arena (kl 15.30, visas live på Eurosport 2). En mycket viktig match av slutspelskaraktär i nedflyttningsträsket liksom det kommande avgörandet i Europa League mot Mönchengladbach.FC Schalke 04 fick nöja sig med ett magert 1-1 (1-1) resultat i det första Europa-League-mötet mot Borussia Mönchengladbach. S04 var närmast segern hemma på Veltins-Arena efter en forcering i andra halvlek men lyckades inte utnyttja målchanserna. Gladbach gjorde 0-1 redan efter en kvart efter ett onödigt bolltapp vilket också gav dem det viktiga bortamålet. Guido Burgstaller kunde utjämna i den 25:e minuten efter ett snyggt avslut. S04 visade upp en klart bättre insats än senast mot samma lag.FC Schalke 04 möter Borussia Mönchengladbach hemma i den första matchen i en av Europa Leagues åttondelsfinaler (avspark tor kl 21.05). I tyskmötet och regionsderbyt är Gladbach favoriter efter den klara segern mot S04 i Bundesliga förra helgen. Schalkes spel har haltat betänkligt men nu vill spelarna ta revansch och gå vidare i Europa League. Frågan är bara hur mycket av den senaste matchen som sitter kvar i huvudena. En mental coach har pushat spelarna inför de viktiga mötena mellan lagen.FC Schalke 04 förlorade bortamatchen mot Borussia Mönchengladbach klart med 2-4 (1-1). Länge hoppades S04 att man skulle få kontakt med Europaplatserna. Efter de senaste blodfattiga insatserna går trenden snarare nedåt. Kvalplatsen hotar istället. "Die Königsblauen" gick under och föll som ett korthus i den andra halvleken då Gladbach gjorde tre mål och räddades från fler i baken av målvakten Ralf Fährmann. Schalkes mål gjordes av Nabil Bentaleb på en straff och Leon Goretzka på en fin nick.Efter den tröstlösa insatsen i cupen mot Bayern München riskerar FC Schalke 04 att inte få spela ute i Europa nästa säsong, vilket skulle vara första gången på sju år. Sista möjligheten till Europaspel är troligen att försöka gå vidare i Europa League där man möter Borussia Mönchengladbach i två kommande möten. Först ska S04 försöka vinna mot samma klubb i Bundesliga när man idag lördag möter "die Fohlen" på bortaplan (kl 18.30, visas live Eurosport 2). Stämningen kunde vara bättre.FC Schalke 04 visade upp en katastrofal insats i DFB-Pokal och förlorade med 0-3 (0-3) mot ett helt överlägset FC Bayern München. Matchen var över redan efter 29 minuter då Bayern redan hade gjort sina tre mål. S04 saknade mod och tro på sig själva. Hela laget spelade under sin förmåga samtidigt som FCB visade sin världsklass. Andra halvlek blev bara en lång pina, Bayern skruvade ned tempot och sparade sig. S04-tränaren Markus Weinzierl var förbannad över att hans spelare inte tog fighten.FC Schalke 04 är en klar outsider när man på onsdag kväll möter FC Bayern München på Allianz-Arena (kl 20.45) i en av den tyska cupens kvartsfinaler. "Die Königsblauen" visade dock att man kan skaka rekordmästarna då man spelade 1-1 i Bundesliga på samma plats för en knappt månad sedan. "Vi måste överträffa oss själva och vinna närkamperna" säger S04-tränaren Markus Weinzierl som kan få undvara den viktiga spelaren Sead Kolasinac. Vänsterbacken har ljumskproblem.