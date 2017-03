2017-03-09 21:05

Schalke 04 - Mönchengladbach

1-1



Fördel Mönchengladbach efter 1-1 på Veltins-Arena. På bilden Oscar Wendt och Alessandro Schöpf.

Europa League: Oavgjort i det första tyskmötet

FC Schalke 04 fick nöja sig med ett magert 1-1 (1-1) resultat i det första Europa-League-mötet mot Borussia Mönchengladbach. S04 var närmast segern hemma på Veltins-Arena efter en forcering i andra halvlek men lyckades inte utnyttja målchanserna. Gladbach gjorde 0-1 redan efter en kvart efter ett onödigt bolltapp vilket också gav dem det viktiga bortamålet. Guido Burgstaller kunde utjämna i den 25:e minuten efter ett snyggt avslut. S04 visade upp en klart bättre insats än senast mot samma lag.





Stindl snappade upp bollen och drog sig snabbt in i mitten och hittade framrusande Hofmann som kom löpande mellan backarna Matija Natsasic och Kolasinac. Målvakten



Bortalaget reklamerade frispark men den nederländske domaren Kuipers vinkande avvärjande.



Geis frispark för hemmalaget i den 44:e minuten var värd ett bättre öde. Sommer kunde precis styra bollen runt stolpen. Trots allt en ganska jämn halvlek. Efter en kort period i början av den andra halvleken då "die Fohlenelf" hade ett större bollinnehav höjde S04 trycket, speciellt inbytte Eric Maxim Choupo Moting gav laget en ny injektion. Gladbach försvarade sig nu bara och hade inget framåt. "Die Königsblauen" defensiv var stabil.



S04 var det bättre laget i den andra halvleken men otur och oförmåga blandat med Sommers reflexer gjorde att hemmalaget inte fick någon utdelning trots ett mertal målchanser. Man slarvade bort dem. Höwedes språngnickade utanför i den 66:e minuten. Choupo-Moting skott träffade Sommers hand och stolpen i den 74:e minuten och Burgstallers skott två minuter senare tog på en motspelare och gick i en båge och slog ned i överliggaren. På returen var Daniel Caligiuri snabbast framme men Sommer reflexräddade tysk-italienarens skott.



Alerte Sommer räddade även avslutet från Choupo-Moting och Geis smart slagna frispark från vänsterkanten i slutminuterna. Schalke vann skottstatistiken med 23-5 men fick bara med sig 1-1. Därmed har Gladbach fördel och bästa utgångsläget inför returmötet på Borussia-Park nästa torsdag (kl 21.05). Spelet var dock betydligt bättre och aktivare än senast och ger Schalke förhoppningar. Laget kämpade hårt och man bjöd inte in Gladbach på samma sätt som senast. Medan "die Knappen" hade otur hade Gladbach flyt och kan tacka målvakten Sommer för resultatet. Bäst i Schalke, som så många gånger förr, playmakern och Schalkes viktigaste spelare, Leon Goretzka. Även Geis och Burgstaller får bra betyg liksom målvakten Fährmann.



Närmast på tur står dock



Laguppställningen S04: Fährmann - Kehrer, Höwedes, Nastasic, Kolasinac - Geis, Stambouli (55. Bentaleb) - Schöpf (72. Choupo-Moting), Goretzka, Caligiuri - Burgstaller (84. di Santo)

Avbytarbänk: Nübel (mål), Badstuber, Meyer, Huntelaar



Målen: 0-1 Hofmann (15.), 1-1 Burgstaller (25., högerskott, ass Goretzka)



Gula kort S04: Kehrer, Geis



2017-03-10 06:04:00

