2017-02-16 21:05

PAOK FC - Schalke 04

0-3



Lagkaptenen Benedikt Höwedes jublar åt den klara 3-0 segern över PAOK Saloniki.

Europa League: Planeringen för åttondelen kan börja

FC Schalke 04 vann högst välförtjänt bortamatchen i Europa League mot PAOK Saloniki med 3-0 (1-0). Målgörare var Guido Burgstaller (27.), Max Meyer (82.) och Klaas-Jan Huntelaar (90.). "Die Königsblauen" kontrollerade matchen och spelade koncentrerat. Försvaret var stabilt. S04 utnyttjade även sina få målchanser på effektivaste sätt. Med resultatet i ryggen kan S04 så smått börja planera för åttondelsfinalen som man nu nästan säkert redan har nått trots att hemmamatchen återstår.





Det rådde het stämning bland de ca 25 000 på Toumba stadion. Häxkitteln som kallas "det svarta helvetet" kokade. 1400 S04-fans fanns också på plats. Tyvärr hade ett 40-tal av dem utmärkt sig negativt innan matchen och förstört ett kafé i staden. Det var väldigt många poliser inne på stadion och runt bortasupportrarna. Det var mycket liv på läktarna. Att inte stadion kokade över berodde på att bortalaget Schalke tog över kommandot relativt snabbt i matchen.



Lite nervöst var det inledningsvis då PAOK kom fram till några riktigt farliga lägen, bland annat ett skott av Matos i ytterstolpen. Med ett tidigt mål från grekerna hade matchen antagligen fått en annan bild. Nu kunde



Naldo nådde Alessandro Schöpfs slagna frispark från vänsterkanten högst med sitt huvud och tvingade målvakten Glykos till en parad med sin nick. Returen gick dock rakt ut där kvicktänkte



Schalke tog nu över kommandot. PAOK verkade chockade över baklängesmålet och fick inte sitt spel att stämma. "Die Königsblauen" gick till halvtidsvila med en knapp ledning. I halvtid byttes den varnade Schöpf ut mot



Målvakten



PAOK-försvaret glömde helt bort landslagsspelaren som fick stå alldeles fri och skickligt knoppa in bollen på ett inlägg från



Med 3-0 resultatet har Schalke 04 skapat ett ypperligt utgångsläge inför returen i Gelsenkirchen nästa onsdag (kl 18). Planen som tränaren Weinzierl hade med att inte heller släppa in ett mål fungerade också. Spelet var kanske inte så bra som i de tre senaste matcherna. Felpassningarna var för många men man utnyttjade de få målchanserna kyligt. Defensiven var mycket stabil med en magnifik Naldo i spetsen som höll ihop försvaret tillsammans med den duktiga lagkaptenen Höwedes.



Laget spelade lugnt och koncentrerat och hade mycket bollinnehav. Det var bara i inledningen som PAOK pressade på. 1-0 målet kom vid rätt läge. Schalke kontrollerade sedan matchen. Toppbetyg får också



Laguppställningen S04:

Fährmann - Höwedes, Naldo, Nastasic - Stambouli - Schöpf (46. Kehrer), Kolasinac - Goretzka, Meyer - Caligiuri (78. Konoplyanka) - Burgstaller (84. Huntelaar)

Avbytarbänk: Nübel (mål), Badstuber, Geis, Choupo-Moting



Gula kort S04: Schöpf, Goretzka, Kolasinac, Nastasic



PAOK FC-Schalke 04 Panagiotis Glykos

Leo Matos

Jose Angel Crespo

Stelios Malezas

Fernando Varela

Marin Leovac

Yevhen Shakhov

Diego Biseswar

Gojko Cimirot

Stefanos Klaus Athanasiadis

Ioannis Mystakidis



Avbytare

Zeljko Brkic

Charis Charisis

Djalma Campos

Pedro Henrique

Stelios Kitsiou

Efthymis Koulouris

Amr Warda

Ralf Fahrmann

Benedikt Howedes

Naldo

Matija Nastasic

Alessandro Schopf

Leon Goretzka

Benjamin Stambouli

Max Meyer

Sead Kolasinac

Guido Burgstaller

Daniel Caligiuri



Avbytare

Holger Badstuber

Eric Maxim Choupo Moting

Johannes Geis

Klaas Jan Huntelaar

Thilo Kehrer

Yevhen Konoplyanka

Alexander Nubel



2017-02-17 06:04:00

