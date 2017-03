2017-03-09 21:05

Schalke 04 - Mönchengladbach



Tränaren Markus Weinzierl funderar på spelare och spelsystem. "Vi måste bli bättre i närkampsspelet".

Europa League: Vill ha revansch på Gladbach

FC Schalke 04 möter Borussia Mönchengladbach hemma i den första matchen i en av Europa Leagues åttondelsfinaler (avspark tor kl 21.05). I tyskmötet och regionsderbyt är Gladbach favoriter efter den klara segern mot S04 i Bundesliga förra helgen. Schalkes spel har haltat betänkligt men nu vill spelarna ta revansch och gå vidare i Europa League. Frågan är bara hur mycket av den senaste matchen som sitter kvar i huvudena. En mental coach har pushat spelarna inför de viktiga mötena mellan lagen.





Spelarna har också fått en boost av en mental coach som den sportsliga ledningen anlitar. Det kan behövas. Man måste få tillbaka tron på sig själva. Det räcker förstås inte bara med det, även spelet måste bli mycket bättre. Tränaren Markus Weinzierl vill se ett betydligt bättre närkampsspel nu. Han vill också se ett bättre passningsspel där man inte ska slå några riskabla passningar in i mitten.



Det var så kontringsstarka Gladbach kunde erövra bollen och snabbt vända spelet och göra flera av målen i lördags vilket Weinzierl också kritiserade. "Spelarna måste kunna bedöma risken ordentligt när man ska slå passningen eller inte". Schalke kan också ta med sig ligaresultatet från i höstas då "die Knappen" vann hemma i Gelsenkirchen med 4-0 och därefter inte förlorade i elva raka tävlingsmatcher.



I den matchen spelade S04 efter ett 4-2-3-1 system. Det var den sista matchen med det systemet. Sedan gick Weinzierl över till en trebackslinje i en 3-5-2 variant. Han vill inte avslöja hur han tänkt ställa upp laget. Några spelarbyten kan också säkert förekomma ikväll. På skadelistan har det ljusnat något. Franco Di Santo är tillbaka nyligen och högerbacken Coke räknas göra comeback senare i månaden när Schalke spelar en välgörenhetsmatch i



I Hannover 96 har Schalkes föredetta sportchef Horst Heldt precis fått samma funktion. Även anfallaren



Kolasinacs kontrakt går ut och han har klubbar i Italien och England som är intresserade av honom. För Goretzka och Meyer är det sista chansen för klubben att få ut höga belopp för dem då kontrakten löper till 2018. Meyer passar inte in i Weinzierls spelsystem medan Goretzka har varit Schalkes bästa spelare. Båda jagas av europeiska toppklubbar.



Man får förmoda att spelare som Eric Maxim Choupo Moting och



Weinzierl säger att de har ett ständigt utbyte och båda har varit överrens om de nya spelarna som hämtats in. Avslutningsvis kan tilläggas att UEFA ändrade sig så att lagen inte behöver resa till spelorten en dag innan. Kan kännas som en löjlig regel då det bara skiljer åtta mil mellan städerna Gelsenkirchen och Mönchengladbach.



Möjlig startelva S04: Fährmann - Höwedes, Badstuber, Nastasic - Schöpf, Kolasinac - Stambouli - Goretzka, Bentaleb - Caligiuri - Burgstaller



Domare: Björn Kuipers (Nederländerna)



Avspark: Torsdag kl 21.05 (Veltins-Arena, Gelsenkirchen)



Matchväder: Mulet, blåsigt och ca 6 grader



2017-03-09 06:04:00

