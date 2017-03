Heta inför derbyt mot Dortmund

FC Schalke 04 möter Borussia Dortmund på Veltins-Arena i vårens match i Gelsenkirchen, en match som alla i Ruhrområdet pratar om (avspark lör kl 15.30, visas live på Europsport 2). Det heta Revierderbyt mellan de ständiga ärkerivalerna är en inte bara ett prestigemöte utan också en viktig kraftmätning för "die Königsblauen i fajten om viktiga poäng för att försöka nå Europaplatserna. S04-tränaren Markus Weinzierl och sportchefen Christian Heidel får också uppleva det första derbyt på hemmaplan.

"Jag tror att grunden blir vilja, hjärta och kamp" säger Schalkes tränare Markus Weinzierl inför lördagens holmgång inför drygt 60 000 på en fullsatt Veltins-Arena. Med hög press och fighting spirit ska FC Schalke 04 försöka vinna mot antagonisterna Borussia Dortmund . Att vinna närkamperna och spela lagom fult ska få spelarna i Borussia Dortmund att tappa lusten. Hemmaplan är också en viktig fördel. "BVB är lite bättre spelmässigt och ett topplag" erkänner Schalkes lagkapten Benedikt Höwedes . "Men vi måste ändå försöka vara bättre i alla avseenden. Ambition, engagemang och kämpaglöd krävs då. Ett derby har andra kriterier och är speciellt" säger 29-åringen som måste operera sin höft i sommar och missar Confederation Cup i Ryssland."Vi har större hjärta" påstår mittfältaren Nabil Bentaleb som tror på laget. Schalke har tankat självförtroende efter segern i Mainz och avancemanget i Europa League . Weinzierl, sportchefen Christian Heidel och spelarna får lyckönskningar av människorna de träffar på i regionen. Derbyt är vad folket i Ruhrområdet pratar om just nu. Alla vet om att detta är en speciell match. Weinzierl och Heidel, som båda kom till klubben förra sommaren, har redan en uppfattning om vad det innebär att arbeta i Schalke. Det är en helt annan dimension än i deras tidigare klubbar Augsburg och Mainz. För S04 är det också viktigt att få med sig poäng i mötet eftersom man samtidigt fightas om att försöka nå Europaplatserna. Man har åter kontakt med dem efter två raka ligasegrar. I Europa League är man kvar och möter Ajax i kvartsfinalen.Weinzierl är kamplysten. "Under de senaste veckorna har laget alltid försökt ge hundra procent i matcherna, därmed har vi också uppnått arbetssegrar som mot Mainz senast. Vi kommer att kämpa om varje centimeter". Laget visade upp attityd när det gällde uppträdandet i bortamötet mot BVB i höstas som slutade 0-0. "Då gjorde vi en supermatch" säger Weinzierl. "Derbyt består av känslor, så kommer det också vara på lördag". Hur Weinzierl kommer att reagera på Dortmunds höga kvalitet och snabba anfallare, vet han redan. "Vi måste i ett tidigt skede stoppa deras press mot vårt mål. Om inte det lyckas behöver vi också ha mycket tur och en bra målvakt". Weinzierl upplevde som spelare för FC Bayerns andralag derbyna mot 1860 Münchens amatörer. Sedan blev det inga fler.På lördag kommer det vara betydligt mer på gång. Weinzierl kritiserar samtidigt i en intervju med "die Zeit" kvaliteten på sin trupp och kräver förstärkningar till speciellt anfallet för nästa säsong. "Du kan som tränare tänka hur mycket som helst, i slutändan är du ändå beroende på kvaliteten i truppen. Vi kan inte i längden avvika från vår filosofi bara för att en spelare faller bort. Weinzierl nämner Ralf Fährmann , Benedikt Höwedes, Sead Kolasinac och Leon Goretzka som lagets ryggrad. Det gäller för Schalke att stärka truppen med sådana speciella spelare och finna dessa. Weinzierl nämner i sammanhanget spelare av kalibern som Bayerns Robert Lewandowski, Kölns Anthony Modeste eller Dortmunds Pierre-Emerick Aubameyang 42-åringen gör också klart att han måste vara involverad vid spelartransfers. Det är inte bara en sak för den sportsliga klubbledningen. "Så måste det också vara". För att nå målet är ett införskaffande av en namnkunnig och farlig anfallare av stor betydelse. "Jag kommer inte att nöja mig med att permanent ligga som ett mittenlag med Schalke" säger Weinzierl. Detta sätter press på sportchefen Christian Heidel. Schalke går inte att jämföra med hans gamla Mainz. Här är ambitionerna, kraven och förväntningarna betydligt större. Att ha en stark offensivspelare och hur viktig den är visade Leroy Sané förra säsongen. Hans sena flytt till Manchester City var anledningen till lagets darriga säsongsstart anser Weinzierl. Det fanns inte tid att köpa in någon ersättare med likvärdig kvalité.Schalke kämpar hela tiden för att förmå sina ungdomstalanger som man utvecklat att stanna. Glöm då inte heller namn som Julian Draxler , Joel Matip, Manuel Neuer och Mesut Özil. En tidigare ungdomstalang och spelare som inte tycker att han får det erkännande som han anser att han borde är Max Meyer . Han är inte ordinarie under Weinzierl och det ryktas om en flytt i sommar. Weinzierl kritiserar Meyer för att vara för svag i närkampsspelet. Meyers kontrakt gäller till 2018, och det är alltså sista chansen för Schalke att få en försäljningsumma i sommar. Tottenham sägs fortfarande vara intresserade av den lille teknikern. Förra sommarens spekulerades det om att Spurs var villiga att lägga upp 45 miljoner euro för 21-åringen. Dagens marknadsvärde skulle ligga på 20 miljoner euro. "Det är fifty-fifty" säger Meyer om ifall han stannar eller inte.Även Liverpool nämns men Christian Heidel säger att han inte blivit kontraktad av sin gamle vän från Mainz-tiden Jürgen Klopp. Heidel vill gärna förlänga kontrakten med Kolasinac (som går ut) och Goretzka (gäller till 2018). Meyer säger att hans beslut inte påverkas av vännen Goretzkas val. Deltagandet i derbyt för Kolasinacs (muskelproblem) och Eric Maxim Choupo Motings (knä) del är ovisst. Dennis Aogo är skadad (ledband) och kan inte ersätta Kolasinac om så behövs. Thilo Kehrer eller Daniel Caligiuri skulle i så fall troligen behöva spela i den för dem ovanliga men inte helt okända positionen. Coke gör comeback i ligasammanhang mot Dortmund då han är med i matchtruppen. Spanjoren skadade sig på försäsongen och har inte spelat en enda seriematch för "die Knappen".Den tidigare lagkaptenen i Sevilla visade upp sina ledaregenskaper när han som lagkapten ledde det U19-baserade laget som spelade en träningsmatch mot Hannover 96 förra veckan (förlust 1-3). I den matchen spelade också högerbacken Atsuto Uchida . Japanen som inte spelat en tävlingsmatch på två år. Annars saknas som vanligt de långtidsskadade Breel Embolo , Naldo och Abdul Rahman Baba. För samtliga är säsongen troligtvis över. Lånet Baba går tillbaka till Chelsea i sommar och Embolo och Naldo får troligtvis satsa på nästa säsong. Målvakten Ralf Fährmann säger inför derbyt med Ruhrrivalerna att han är säker på att Dortmunds framgångar är baserade på det lugn som klubben hållit i turbulenta tider. "Det måste du kunna erkänna förbehållningslöst".Fährmann önskar en liknande liknande positiv utveckling hos Schalke. "Att något växer samman och vi skördar frukterna inom ett par år, att vi då kommit närmare tabelltoppen". Sportchefen Heidel planerar dubbelt för nästa säsong. Dels för scenariet ifall S04 kvalificerar sig för en Europacup, dels om man missar Europaspelet helt. Heidel tror inte på några allvarliga följder om man missar Europa. "Vi kommer att kunna ställa upp med ett slagkraftigt lag även utan de extrainkomster som ett internationellt deltagande innebär. Ur ekonomisk synvinkel är vi förberedda för båda fallen". Just nu är det fyra poäng upp till sjätte plats där Köln ligger vilket skulle innebära Europa League-spel nästa säsong. Skulle man vinna Europa League kvalificerar man sig för Champions League direkt.Heidel förstår Weinzierls önskan om bättre kvalité i laget vilket samtidigt kunde ses vara kritik av sportchefen för sammansättningen av truppen men han säger samtidigt att "nya Aubameyangs och Lewandowskis vill vi naturligtvis också upptäcka, men vi konkurrerar med en stor grupp av klubbar, inte bara i Tyskland utan också internationellt". Naturligtvis kan jag förstå hans önskan att upptäcka nya Lewandowskis och Aubameyangs, men det är svårt eftersom vi konkurrerar med en stor grupp av klubbar, inte bara i Tyskland utan även internationellt. Att Schalke fortfarande har en bit kvar till den absoluta internationella toppen märktes under veckan då Mönchengladbachs Mahmoud Dahoud valde Dortmund som ny bättre klubbadress.Ett byte mellan de likvärdiga klubbarna Mönchengladbach och Schalke skulle däremot inte ha varit något karriärslyft för spelaren. Fast Schalke känns ändå vara på rätt väg. "Die Königsblauen" och BVB ställs mot varandra för 90:e gången i Bundesliga sammanhang, i det som också kallas för alla derbyns moder. Ett av de största och hetaste derbyna i Europa. Statistiken är jämn. Schalke har vunnit 30 gånger, 27 gånger har det slutat oavgjort och 32 gånger har BVB gått segrande ur derbyt. Även Dortmund har skador. Saknas gör Götze, Reus, Schürrle, Durm och Rode. Kagawa och Pulisic anslöt sent efter att ha spelat landskamper i Japan och USA.Möjlig startelva S04: Fährmann - Kehrer, Höwedes, Nastasic, Kolasinac - Geis, Bentaleb - Schöpf, Goretzka, Caligiuri - BurgstallerAvspark: Lördag kl 15.30 (Veltins-Arena, Gelsenkirchen), visas live på Eurosport 2 och Eurosportplayer.seDomare: Felix Zwayer (Berlin)Matchväder: Växlande molnighet och 17-18 graderMatchrapport kommer söndag förmiddag.