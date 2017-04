2017-04-20 21:05

Schalke 04 - AFC Ajax



Att gå vidare mot Ajax är Schalkes och Weinzierls sista chans att rädda säsongen.

Hoppas på ett under mot Ajax

FC Schalke 04 spelar returmatchen i Europa League mot AFC Ajax ikväll torsdag (kl 21.05). Det blir mycket svårt men inte helt omöjligt för S04 att kunna vända på 0-2 underläget som blev resultatet i Amsterdam för en vecka sedan. Laget och fansen hoppas på ett litet under när kvartsfinalen i Gelsenkirchen ska avgöras. S04 gjorde en mycket svag insats i den första matchen och har mycket att bevisa men har backbekymmer. Kehrer är avstängd och det är frågetecken kring Höwedes och Kolasinac.





Tränaren Markus Weinzierl har beslutat att tänka om och hålla de flesta träningarna stängda denna vecka med tanke också på den viktiga matchen mot RB Leipzig på söndag. Öppna träningar har annars alltid varit viktiga för klubben. Allvaret inför sanningens vecka och protesterna från supportrarna efter den pinsamma prestationen i Darmstadt spelar säkert också in. Trycket är hårt på Weinzierl inför avgörandet mot Ajax. Det är Schalkes sista chans att rädda den struliga säsongen. Ajax spelar en frejdig och tempostark fotboll med många unga skickliga spelare och gav Gelsenkirchen-laget en lektion i Amsterdam.



S04 var chanslösa. Nu hoppas man trots allt att fansen ska ge laget stöd. Schalke är hemmastarka och kommer ha 54 000 fans på Veltins-Arenas fullsatta läktare. Matchen räknas som en högriskmatch och med tanke på också vad som hände



En spelare som tror på ett under och att Schalke går vidare är



Kort sagt, den traditionella oroligheten i klubben är tillbaka. Även ordföranden Clemens Tönnies som hittills varit tyst utåt börjar bli otålig och säger att han saknar en klar struktur och utveckling. "Die Königsblauen" har backproblem till Ajax-matchen.



Trolig startelva: Fährmann - Caligiuri (Schöpf), Höwedes (Badstuber), Nastasic, Kolasinac (Aogo) - Goretzka, Bentaleb - Schöpf, Meyer, Caligiuri - Burgstaller



Avspark: Torsdag kl 21.05 (Veltins-Arena, Gelsenkirchen)



Domare: Ovidiu Hategan (Rumänien)



Matchväder: Växlande molnighet och 5-8 grader



Matchrapport kommer fredag morgon.



2017-04-20 08:04:00

