Kampbetonat och spännande Revierderby slutade 1-1

FC Schalke 04 tillkämpade sig ett rättmätigt oavgjort resultat mot Borussia Dortmund. 1-1 slutade det kampbetonade och spännande Revierderbyt på Veltins-Arena. BVB var det bättre laget i den första halvleken men Schalkes defensiv var stabil. I den andra halvleken blev S04 bättre men det var BVB som tog ledningen genom Aubameyang i den 54:e minuten. BVB hade också ett stolpskott. Den unge backen Thilo Kehrer kunde utjämna i den 77:e minuten. I matchens hektiska slutskede borde S04 fått en straff.

Schalkes tränare Markus Weinzierl hade gjort tre ändringar i startelvan i jämförelse mot 1-0 matchen i Mainz innan landslagsuppehållet. Han var tvungen att undvara viktige Sead Kolasinac som hade muskelproblem. Så Coke gjorde Bundesliga debut efter sin långvariga korsbandsskada och startade som högerback. Thilo Kehrer bytte sida och spelade vänsterback. Dessutom började Matija Nastasic som mittback istället för Holger Badstuber och Daniel Caligiuri på mittfältet för Alessandro Schöpf.Bortalaget Borussia Dortmund började piggast. Schalke saknade däremot idéer framåt och spelade omständigt. Defensiven med lagkaptenen Benedikt Höwedes var dock stabil. I den 21:a minuten fick S04-målvakten Ralf Fährmann visa sin klass på Dembélés skott efter ett missförstånd hos hemmalaget. Fem minuter senare strök Caligiuris frispark förbi Bürkis högerstolpe vid det andra målet. I den 34:e minuten parerade Fährmann den framrusande Aubameyangs skott. Höwedes kunde störa lite innan skottet att det inte blev så precist. Annars var väl halvleken ingen som går till derbyhistorien. Den blev ganska tempofattig efter en lovande inledning och hade få målchanser. Dortmund var bättre spelmässigt utan att för den delen imponera helt.Ruhrpott-derbyt tog mer fart i den andra halvleken. Spelet blev öppnare. Guido Burgstaller fick inte till sitt skott i den 53:e minuten hårt trängd av Sokratis. Burgstaller sprang som vanligt kopiöst. Det omedelbara motanfallet gav BVB ledningen. Schalke hann inte riktigt tillbaka och offsidefällan fungerade inte vid Kagawas framspel, Dembélé kunde passa in i sidled till en helt fri Aubameyang som bara hade att trycka in bollen i tomt mål till 0-1 (54.). Anfallaren var tvungen att fira med att dra på sig en mask. Schalke svarade med en kraftig nick från Höwedes som som gick rakt på Bürki som kunde reflexrädda (57.).En minut senare var Höwedes räddare framför sitt mål då han kunde fiska upp en farlig passning från Aubameyang. Bakom stod en skjutklar Dembélé. I den 74:e minuten hade "die Königsblauen" tur då den finurlige Dembélé sköt i innerstolpen. Några minuter exploderade Veltins-Arena när Kehrer kliniskt sköt in 1-1 lågt och intill vänsterstolpen efter en fin klack från Leon Goretzka (77.). Schalkebänken hoppade upp säkert en meter. Det berfriande målet kom lite överraskande. Det var Kehrers första mål som proffs, dessutom i ett Revierderby. Något som Kehrer alltid lär minnas.På slutet blev det hektiskt i det spännande derbyt som tog sig riktigt i den andra halvleken. Båda lagen bytte in fräscha anfallare. Gelsenkirchen-laget pressade tillbaka BVB på slutet. När tilläggstiden hade börjat reklamerade Schalke för hands på BVB-backen Bartra. Bollen hade studsat upp på hans utsträcka arm. Domaren Zwayer borde blåst straff. S04-tränaren Weinzierl protesterade kraftigt och blev uppvisad på läktaren. Bittert för Schalke. Det blev irriterat efter det omdiskuterade beslutet och Nabil Bentaleb inhandlade sitt tionde gula kort och är avstängd kommande bortamatch mot Werder Bremen på tisdag (kl 20). Matchen slutade oavgjort precis som höstmötet i Dortmund (0-0).Det blev dock skratt efter matchen då klubbmaskotten "Erwin" tog upp ett inkastat rött kort och visade upp det framför näsan på domaren Zwayer. Denne tyckte inte att det var speciellt lustigt men kommer inte att rapportera händelsen vidare. Många trodde först att det var Zwayers eget tappade kort. Sportchefen Christian Heidel skämtade och sade att om de blir kallade till rapport får vi klä upp "Erwin" i kostym. "Allvarligt talat, man måste kunna skratta i fotboll och se det humoristiska i händelsen".Schalke 04 tillkämpade sig ett rättmätigt oavgjort resultat mot Ruhrrivalerna Borussia Dortmund. BVB var det bättre laget i den första halvleken men Schalke kom tillbaka och blev allt bättre i den andra halvleken. Man hade tur vid Dortmunds stolpskott men otur vid den uteblivna straffen. Bäst i S04 backarna Höwedes, Nastasic och målskytten Kehrer.Laguppställningarna:S04: Fährmann - Coke (70. Schöpf), Höwedes, Nastasic, Kehrer - Stambouli (70. Meyer), Bentaleb - Caligiuri, Goretzka, Choupo-Moting - Burgstaller (85. Huntelaar)Avbytarbänk: Nübel (mål), Badstuber, Geis, KonoplyankaBVB: Bürki - Piszczek, Sokratis, Bartra - Weigl, Castro - Passlack (73. Guerreiro), Schmelzer (79. Mor) - Kagawa (87. Pulisic), Dembelé - AubameyangAvbytarbänk: Weidenfeller (mål), S Bender, Ginter, SahinTränare:TuchelMålen: 0-1 Aubameyang (53.), 1-1 Kehrer (77., högerskott, ass Goretzka)Gula kort: S04: Bentaleb (10., avstängd nästa match). BVB: Aubameyang (3:), Sokratis (5., avstängd nästa match)Publik: 62 271 (utsålt), Veltins-Arena, Gelsenkirchen