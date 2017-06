Klart att Domenico Tedesco blir ny tränare

FC Schalke 04 har en ny tränare. Nu är det även officiellt. Domenico Tadesco efterträder Markus Weinzierl som fick sparken efter bara ett år. 31-åringen får ett tvåårskontrakt. Tedesco räknas som en ung och innovativ tränare som lyckades rädda kvar Erzgebirge Aue den gångna säsongen efter att tagit över Sachsen-klubben i mars. "Vi behövde göra förändringar för att främja vår utveckling" säger sportchefen Christian Heidel som hade stöd av övriga ledningen och styrelsen kring beslutet.





Vem är Domenico Tedesco frågar sig säkert många. 31-årige Tedesco är född i Italien men uppväxt i Tyskland. 2008 började han som ungdomstränare i VfB Stuttgart och flyttade till TSG Hoffenheim 2015 där han också var ungdomstränare för U17 och U19. I mars i år blev han tränare i 2 Bundesliga -klubben FC Erzgebirge Aue som var högst nedflyttningshotad. Sejouren blev succéartad och Tedesco fick fart på laget som klarade sig kvar. Han gick ut som kursetta med högsta betyg i tränarutbildningen. Han kom också före sin dåvarande klubbkollega och ungdomstränare i Hoffenheim, Julian Nagelsmann, som gick samma kurs och nu är huvudtränare som 29-åring för samma klubb och omsvärmad av många europeiska toppklubbar.Trenden att knyta till sig och satsa på unga tränare verkar nu även gälla för Schalke 04 . Tedesco räknas som speciellt innovativ även om han inte har så stor erfarenhet av att träna A-lag. Tedesco har imponerat främst hos experterna för Aues spelstil under hans ledning. "Vi spelade alltid offensivt, oavsett mot vem. Även mot topplagen". 31-åringen föredrar en 3-4-3 uppställning men är flexiblel och kan ändra spelsystem under matcherna, något som Markus Weinzierl hade svårt med. "Det var kul att spela under honom" berömmer flera Aue-spelare. "Han är enastående, han var noga förberedd och kunde allt om motståndaren. Han var också mänsklig, man kunde komma till honom när som helst om man hade ett problem. Han var alltid mottaglig"."Han har i våra samtal övertygat oss hur han vill hjälpa till och forma vår sportsliga framtid" säger sportchefen Christian Heidel.som hade stöd av övriga ledningen och styrelsen kring beslutet. Flera andra klubbar som t ex Bayer Leverkusen fiskade också efter Tedesco som har gjort en raketkarriär. Tysk-italienaren sägs vara fotbollstokig i positiv bemärkselse, arbetar hårt, är mycket noggrann och mänsklig. Kan han få till det efterlängtade lugnet och stabiliteten i Gelsenkirchen? Många hade hoppats på att Markus Weinzierl skulle klara av det och han fick också behålla jobbet trots fem raka förluster i inledningen av den gångna säsongen. Ingen tidigare tränare i Schalke skulle ha fått stanna kvar efter en sådan mardrömsstart.Men man såg sedan heller inget klart koncept och säsongen var en stor besvikelse med få ljuspunkter. Det gick inte bara att skylla på de många skadorna och det tuffa spelschemat. "Vi behövde göra förändringar för att främja vår utveckling" säger sportchefen Heidel. Nu är det alltså som vanligt hos Schalke igen. Inget tålamod, tränarbyte och en så kallad nystart för vilken gång i ordningen? Heidel skulle idag kunna använda samma ord som han gjorde förra sommaren när han presenterade Weinzierl. Då var allt frid och fröjd och Weinzierl var den riktiga tränaren att föra Schalke in i en ljus framtid. Men förväntningarna dog rätt snabbt. Heidel förnekar att misslyckandet istället skulle ha berott på spelarnas psyke och mentalitet. Nej, det mesta berodde på Weinzierl och bristen på utveckling enligt sportchefen.För övrigt:Försäsongen kör igång 1 juli med ett konditionstest. Försäsongen innehåller också åter en PR-resa till Kina och ett träningsläger i österrikiska Mittersill för andra året i rad..Reservmålvakten Fabian Giefer som har varit utlånad till Bristol City flyttar till FC Augsburg.