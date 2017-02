2017-02-08 18:30

Sandhausen - Schalke 04

1-4



Nabil Bentaleb var Schalkes ledare på plan och låg också bakom ett par av målen.

Lätt vidare i cupen - får möta Bayern i kvarten

FC Schalke 04 vann klart och ohotat med 4-1 borta mot 2 Bundesliga-laget SV Sandhausen i den tyska cupens (DFB-Pokal) åttondelsfinal. Matchen avgjordes under den första halvlekens sista åtta minuter då S04 gjorde tre snabba mål och gick fram till en klar 3-0 ledning. Det var klasskillnad mellan lagen. "Die Knappen" spelade koncentrerat och tog med sig den fina formen från 1-1 matchen senast mot FC Bayern. Just FCB blir åter motståndare på bortaplan i kvartsfinalen. Svårast tänkbara lottning.





Bortalaget låg på hela tiden. 2



Första målet kom i den 38:e minuten efter ett inlägg från Kolasinac. Burgstaller nickade fram till Daniel Caligiuri som försökte betvinga duktige målvakten Knaller två gånger. Till sist fick Alessandro Schöpf tag i bollen och kunde sprätta upp den i nätet bakom sin landsman från Österrike. Proppen gick nu ur. Schalke utnyttjade målchanserna iskallt. 2-0 gjordes fem minuter senare av Caligiuri efter ett fint framspel från en av de bästa spelarna på plan,



I den andra halvlek var Sandhausen tvungna att våga mer och gå framåt. Schalke förvaltade ledningen och gjorde nu inte mer än nödvändigt. Burgstaller hade ett skott i den 57:e minuten som Knaller räddade. Bortalaget var ohotade men slarvade vid en hörna så att Sandhausen kunde göra 1-3 i den 64:e minuten. Skulle det ändå bli spännande? Nej, hemmalaget kunde inte hota och Schalke svarade med att nästan omgående göra 4-1. SVS-målvakten Knaller räddade en nick från



Just FCB blir åter motståndare på bortaplan i kvartsfinalen i DFB-Pokal den 1 mars. Svårast tänkbara lottning. Närmast på tur står dock Bundesligamötet hemma mot Hertha BSC på lördag (kl 18.30). Nästa vecka följer



Laguppställningen S04:

Fährmann - Höwedes, Naldo, Nastasic - Stambouli - Schöpf, Kolasinac - Goretzka (86. Huntelaar), Bentaleb - Caligiuri (63. Konoplyanka) - Burgstaller (75. Meyer)

Avbytarbänk: Nübel (mål), Badstuber, Kehrer, Geis



Målen: 0-1 Schöpf (38., vänsterskott, ass Caligiuri), 0-2 Caligiuri (43., vänsterskott, ass Bentaleb), 0-3 Naldo (45. + 1, nick, ass Schöpf), 1-3 Wooten (64.), 1-4

Konoplyanka (71., högerskott, ass Höwedes)



Gult kort S04: Konoplyanka



Domare: Benjamin Brand (Bamberg)



Publik: 14 500 (utsålt, Hardtwaldstadion, Sandhausen)



Sandhausen-Schalke 04 Marco Knaller

Philipp Klingmann

Tim Kister

Tim Knipping

Damian Rossbach

Thomas Pledl

Denis Linsmayer

Stefan Kulovits

Jose Pierre Vunguidica

Lucas Holer

Andrew Wooten



Avbytare

Markus Karl

Jakub Kosecki

Moritz Kuhn

Daniel Lukasik

Leart Paqarda

Richard Sukuta-Pasu

Rick Wulle

Ralf Fahrmann

Alessandro Schopf

Benedikt Howedes

Naldo

Matija Nastasic

Sead Kolasinac

Leon Goretzka

Benjamin Stambouli

Nabil Bentaleb

Daniel Caligiuri

Guido Burgstaller



Avbytare

Holger Badstuber

Johannes Geis

Klaas Jan Huntelaar

Thilo Kehrer

Yevhen Konoplyanka

Max Meyer

Alexander Nubel



2017-02-09 06:04:00

