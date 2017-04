2017-04-23 17:30

Det skrivs att Liverpool och Jürgen Klopp är intresserade av trion Kolasinac, Goretzka och Meyer.

Leipzig på besök - orkar spelarna ladda om?

Efter det bittra uttåget i Europa League och den tuffa matchen mot Ajax som gick till förlängning och slutade vid midnatt i torsdags har FC Schalke 04 bara haft några dagar på sig att försöka ladda om till den viktiga hemmamatchen mot RB Leipzig (sön kl 17.30, visas på Eurosport 2). Dessutom skadade sig anföraren Leon Goretzka i den matchen och kommer att saknas. S04 behöver segrar i slutspurten av säsongen för att försöka nå en Europa League-plats. Det blir mycket tufft då truppen går på knäna.





Schalke kan inte heller utnyttja de andra



Ändå fortsatte 22-åringen att spela nästan hela andra halvleken innan han satte sig ner på gräset vimmelkantig och illamående. Efter matchen diskuterades om det hade varit så klokt att låta Goretzka fortsätta spela. Man får hoppas att det medicinska teamet visste vad de gjorde när de gav klartecken. Strax efter midnatt hade åtminstone målvakten



RB kommer utvilade och kan bara koncentrera sig på Bundesliga. En stor fördel. Schalke har hittils spelat 46 matcher, RB bara 31. Det är ovisst vilka spelare Weinzierl har till hands. "Det är klart att vi går på knäna". Det var också tungt och irriterande att laget förlorade borta mot Darmstadt 98 förra söndagen. Egentligen kan inte "die Knappen" tillåta sig att förlora fler matcher, annars är chansen att åter kvalificera sig till Europa League borta. Fem matcher återstår i Bundesliga. I Leipzig förlorade S04 med 1-2 efter att innan varit obesegrade i 12 tävlingsmatcher.



Den förlusten dominerades av Timo Werners filmande som gav straffen till Leipzigs första mål. Werner får nog räkna med att bli utvisslad i Veltins-Arena. Weinzierl vill ha revansch för att framgångserien tog slut på ett kännbart sätt i Leipzig. Schalke har som vanligt skadeproblem. Redan nämnde Goretzka saknas liksom Eric Maxim Choupo Moting som har en korsbandsskada. Inget är avslitet men det är osäkert om "Choupo" kommer att spela något mer denna säsong. Tysk-kamerunaren kan ha gjort sin sista match i den kungsblå tröjan då ingen tror att han förnyar sitt utgående kontrakt (det har han inte heller gjort i sina tidigare klubbar).



Sportchefen Christian Heidel jobbar hårt för att få ihop en slagkraftig trupp nästa säsong. Kontrakten med



Goretzka kan nog tänkas förlänga om Heidel kan presentera ett bra och övertygande framtidskoncept. Huntelaar lämnar efter sju säsonger och kanske vänder tillbaka till Ajax. Däremot har Heidel ändrat sig och vill behålla rutinerade reserven Riether ytterligare en säsong. 34-åringen gjorde en fin match mot Ajax. Sportchefen sägs vara intresserad av



Heidel måste bygga om truppen i sommar igen. Frågan är om Yevhen Konoplyanka stannar trots att Schalke var tvungna att köpa loss honom ur lånekontraktet med Sevilla. Med Weinzierls nya spelsystem finns ingen plats för ukrainaren. Heidel har börjat få kritik för sina dyra och misslyckade transfers. Den föredetta tränaren Huub Stevens som numera är rådgivare till styrelsen säger att trots den misslyckade säsongen och oförmågan till jämnhet så bör klubben behålla Heidel och Weinzierl. Enligt Stevens är de trots allt rätt personer för framtiden. Schalke suktar efter kontinuitet trots den ständigt oroliga atmosfären kring föreningen.







Möjlig startelva S04:

Fährmann - Coke, Höwedes, Nastasic, Aogo - Geis, Bentaleb - Schöpf, Meyer, Caligiuri - Burgstaller



Avspark: Söndag kl 17.30 (Veltins-Arena, Gelsenkirchen), visas live på Eurosport 2 och Eurosportplayer.se



Domare: Günter Perl (Pullach)



Matchväder: Växlande molnighet och 8-10 grader



2017-04-23 10:04:00

Efter det bittra uttåget i Europa League och den tuffa matchen mot Ajax som gick till förlängning och slutade vid midnatt i torsdags har FC Schalke 04 bara haft några dagar på sig att försöka ladda om till den viktiga hemmamatchen mot RB Leipzig (sön kl 17.30, visas på Eurosport 2). Dessutom skadade sig anföraren Leon Goretzka i den matchen och kommer att saknas. S04 behöver segrar i slutspurten av säsongen för att försöka nå en Europa League-plats. Det blir mycket tufft då truppen går på knäna.Det blev ett stort och mycket spännande cupdrama i Gelsenkirchen mellan FC Schalke 04 och AFC Ajax. S04 ledde returmatchen i kvartsfinalen med 2-0 (0-0) efter 90 minuter vilket betydde förlängning. I denna gick S04 upp till 3-0 och hade då ett ben i semifinalen.Ett reduceringsmål av Ajax i den 113:e minuten torpederade glädjen för S04 som då hade behövt göra ytterligare ett. Istället var det Ajax som gjorde sitt andra mål i den 120:e minuten vilket gav slutresultatet 3-2 och S04 var utslagna.FC Schalke 04 spelar returmatchen i Europa League mot AFC Ajax ikväll torsdag (kl 21.05). Det blir mycket svårt men inte helt omöjligt för S04 att kunna vända på 0-2 underläget som blev resultatet i Amsterdam för en vecka sedan. Laget och fansen hoppas på ett litet under när kvartsfinalen i Gelsenkirchen ska avgöras. S04 gjorde en mycket svag insats i den första matchen och har mycket att bevisa men har backbekymmer. Kehrer är avstängd och det är frågetecken kring Höwedes och Kolasinac.FC Schalke 04 har nått en ny bottenpunkt den här säsongen. Efter den pinsamma insatsen mot Ajax följde ytterligare en borta mot tabelljumbon SV Darmstadt 98. Förlust med 1-2 (0-1) efter att SV98 gjort segermålet på tilläggstid i den 93:e minuten. S04 med en nykomponerad backlinje släppte in ett tidigt 0-1 mål. Burgstaller missade en straff i andra halvleken innan Coke kunde utjämna och göra sitt första mål. Ett ineffektivt S04 fick avsluta matchen med en man mindre då Kehrer blivit utvisad.Efter den katastrofala insatsen mot Ajax i Europa League står nu det viktiga bortamötet mot tabelljumbon SV Darmstadt 98 på tur för FC Schalke 04 (sön kl 17.30, visas live på Eurosport 2). Båda lagen har inte råd att tappa poäng. Gör man det skulle nedflyttningen vara helt beseglad för "die Lilien". För Gelsenkirchen-lagets del skulle det innebära att chanserna att nå Europa League-platserna blir allt mindre. S04 har försvarsproblem och upp till tre ordinarie backar kan komma att saknas.Europa League: FC Schalke 04 hade inget att hämta på Amsterdam Arena mot ett mycket starkt AFC Ajax och förlorade klart med 0-2 (0-1) i den första kvartsfinalmatchen. S04-målvakten Ralf Fährmann räddade "die Knappen" från ett pinsamt debacle. Förlusten skulle ha varit betydligt större annars. Ajax radade upp den heta målchansen efter den andra. Schalke saknade det mesta och blev överkörda av en tempostark och aggressiv motståndare som var vida överlägsen. Det blir svårt att vända på resultatet.Efter den välförtjänta och viktiga segern i lördags över VfL Wolfsburg med 4-1 (2-0) står Europa League och kvartsfinalerna på programmet. På torsdag möter FC Schalke 04 AFC Ajax i Amsterdam i det första mötet mellan lagen (kl 21,05, visas live på Eurosport 2). Ett ovisst möte även om S04 räknas som en knapp favorit mot ett ungt nederländsk lag. "Det blir ingen lätt match" varnar Klaas-Jan Huntelaar, anfallaren som spelat i Ajax. "Hunter" som nu mest är reserv och som lämnar S04 i sommar.Efter den svaga insatsen mot Werder Bremen i tisdags vill nu FC Schalke 04 försöka repa nytt mod mot de kommande motståndarna VfL Wolfsburg (lör kl 15.30). Kan det komma en trotsreaktion hos laget efter det tama spelet senast? Schalkes ojämnhet blir man inte klok på. Det är inte bara spelarna som måste bevisa mer, även tränaren Markus Weinzierl har mycket kvar att bevisa. Tidigare S04-tränare hade inte fått vara kvar så här länge med dessa hittills uppvisade resultat. Nu vill man se en seger.FC Schalke 04 lyckades inte ta ett steg närmare Europaplatserna på tisdagskvällen utan förlorade borta med 0-3 (0-1) mot Werder Bremen. Schalkes matchplan fungerade inte och det var Bremen som tog ledningen. När sedan S04 jagade utjämning fick formstarka Werder en straff i den andra halvleken och kunde utöka resultatet. 0-3 ramlade in strax efteråt när huvudena hängde uppgivet. S04 hade mycket boll men spelade omständligt. Ett klart bakslag som ingen hade räknat med.Den viktiga april-månaden har börjat för FC Schalke 04. Veckoomgång bjuds i Bundesliga där S04 möter formstarka Werder Bremen på bortaplan (tis kl 20). Resultaten gick Schalkes väg i helgen och man tog en betydelsefull pinne i Ruhrderbyt mot Borussia Dortmund. Nu fattas bara tre poäng upp till en Europa League-plats och en möjlighet till att rädda säsongen. Tyvärr saknas tre viktiga spelare till mötet mot nordtyskarna (Bentaleb, Coke, Kolasinac). Tränaren Weinzierl måste då improvisera.