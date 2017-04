Leverkusen nästa motståndare

Slutspurten i Bundesliga har inletts. Fyra omgångar återstår av säsongen. Av dessa får bortasvaga FC Schalke 04 spela tre matcher på bortaplan. De inleds med mötet mot Bayer 04 Leverkusen på BayArena fredag kväll (kl 20.30, visas live på Eurosport 2). Tränaren Weinzierl vill satsa offensivt då laget behöver trepoängare. Man vill spela på samma sätt som man gör på hemmaplan. Laget är slitet och har en hel del spelare med blessyrer. Klart är att skadade Nastasic och avstängde Kehrer inte spelar.

FC Schalke 04 och tränaren Markus Weinzierl hoppas på att Sead Kolasinac (ljumskar) och Max Meyer (häl) biter ihop och kan spela mot Bayer Leverkusen trots problemen. Matija Nastasic (vad) och Thilo Kehrer (avstängd) kommer definitivt att vara borta. Positivt är att Leon Goretzka är tillbaka efter sin käk och huvudskada. Goretzka behövs som pådrivare på mittfältet. Sportchefen Christian Heidel vill bygga laget kring Goretzka i framtiden. Det kommer ske stora förändringar i laget i sommar. Flera spelare är på väg bort och Heidel letar förstärkningar.Sportchefen säger att han vill ha klart det nya laget i god tid innan säsongen börjar i augusti vilket också är viktigt för tränaren. Flera spelare kom in sent till klubben förra sommaren (Bentaleb, Konoplyanka, Stambouli) precis innan transferfönstret stängdes vilket inte var optimalt. Laget var inte inspelat när ligan började. Det var en av anledningarna till att laget började med fem raka förluster, något som Schalke fått lida för under hela säsongen. Heidel har mycket jobb framför sig. Kontrakten för Kolasinac, Aogo, Huntelaar, Choupo-Moting, Riether, Baba und Badstuber (båda inlånade) går ut vid säsongens slut.Nastasic har en utköpsklusul på 15 miljoner euro och det skrivs att en engelsk toppklubb vill ha serben. Sportchefen Heidel sägs vilja försöka köpa ut Baba och Badstuber från lånekontrakten. Badstuber kan då bli en ersätatre till Nastasic. Riether kan få en förlängning av det utgående kontraktet på ett år. Annars hade 34-åringen tänkt avsluta karriären. Schalke är nöjda med Riether och han är en bra backup som man alltid kan lita på. Huntelaar lämnar i sommar och säger att han är öppen för alla förslag. Inget är bestämt. Han kan även tänka sig flytt till en annan Bundesliga klubb.Hannover 96 med Schalkes förre sportchef Heldt och tränare Breitenreiter sägs vara intresserade av Aogo och Sam. Choupo-Motings framtid är oklar. Han är skadebenägen och har aldrig förlängt ett kontrakt. Det är inte heller säkert att Heidel vill fortsätta att satsa på "Choupo". Kontrakten för bland andra Goretzka, Meyer och Naldo (har option för ytterligare en säsong) går ut redan efter nästa säsong. Fyra spelare (Giefer, Platte, Reese, Sam) är dessutom utlånade. Heidel har inte meddelat några nya spelarnamn. Alla vill säkert avvakta och se var Schalke hamnar i tabellen till slut."Die Knappen" måste vinna de återstående matcherna för att vara med och fightas om de åtråvärda Europa League -platserna (femte och sjätte plats i tabellen). Ett litet halmstrå skulle uppdagas ifall Borussia Dortmund vinner cupfinalen mot Eintracht Frankfurt i maj. Då skulle även den sjunde platsen räcka då Dortmund redan är klara för åtminstone Champions League -kval. Cupmästaren går annars automatiskt till Europa League. Det kan bli så att S04 ovanligtvis kommer att hålla på BVB. Nåväl, först måste Gelsenkirchen-laget sköta sitt och se till att ta trepoängare själva.Statistiken för detta ser inte bra ut då Schalke är ett av de mest bortasvaga lagen i Bundesliga. Därför måste tränaren Weinzierl spela offensivt även på bortaplan. "Vi ska spela borta som hemma". Bortaspelet inleds ikväll fredag med mötet mot Bayer 04 Leverkusen på BayArena (kl 20.30). Weinzierl ser fram emot "das West-Duell". "För oss är det nästa möjlighet att ta tre poäng. Vår säsong kännertecknas av att den har gått upp och ned". Weinzierl hoppas på att formkurvan kommer att gå uppåt. Det finns ju kvar en liten chans som sagt, men Schalke måste leverera, och det rejält.Hemmamatchen i höstas mot Leverkusen förlorade man oturligt med 0-1 efter att Stefan Kießling gjort segermålet i den 89:e minuten. I matchen fick också Schalkes Naldo rött kort efter bara fyra minuter. Leverkusen är också ett lag, precis som S04, som har underpresterat denna säsong och inte heller kunnat motsvara förväntningarna. Leverkusen ligger två poäng bakom Schalke i tabellen. "Vi gör det svårt för oss själva på bortaplan" säger Weinzierl. "Psykologin spelar en roll. Det är en skillnad om du spelar hemma och har alla fans bakom dig eller bara en del på bortaplan"."Vi måste bli effektivare och försvara oss bättre. Vi måste ha snabbare omställningar och bli bättre på att utnyttja våra fasta situationer" menar Weinzierl som säkert får fortsätta som tränare i Schalke även nästa säsong trots de magra resultaten. Spelarna säger sig vara motiverade och vill spela i Europa League nästa säsong.Schalke 04 och Bayer Leverkusen har totalt sett mötts 65 gånger. På bortaplan har "die Königsblauen" 7 segrar, 7 oavgjorda och 18 förluster.Möjlig startelva: Fährmann - Coke, Höwedes, Nastasic, Kolasinac - Stambouli, Bentaleb - Schöpf, Goretzka, Caligiuri - BurgstallerMeyer kan också tänkas vara en startspelare. Möjligen kan tränaren Weinzierl ställa upp med två anfallare som senast i hemmamatchen mot Leipzig. Då är Huntelaar och di Santo alternativ.Avspark: Fredag kl 20.30 (BayArena, Leverkusen), visas live på Eurosport 2 och Eurosportplayer.seDomare: Marco Fritz (Korb)Matchväder: Klart till halvklart och 6-9 grader.Matchrapport kommer lördag förmiddag.