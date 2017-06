Meyer förlänger inte kontraktet - Konoplyanka kallar Weinzierl feg

Sportchefen Christian Heidel och tränaren Markus Weinzierl träffades härom veckan och talade ut. Man kom närmare varann igen och begravde stridsyxan och går nu också vidare även om man fortfarande är oense på vissa punkter. Inga nya spelarnamn har tillkännagivits ännu inför nästa säsong. Många rykten florerar förstås som vanligt. Klart är dock att Max Meyer inte förlänger sitt till 2018 gällande kontrakt. Stora rubriker blev det när Yevhen Konoplyanka kallade Weinzierl för feg.





Yevhen Konoplyanka gav utlopp för sitt missnöje med sin situation i FC Schalke 04 i en intervju i ukrainsk media. Han kallade sin tränare Markus Weinzierl för feg. Weinzierl hade ett kort möte med spelaren (bara på en minut enligt ukrainaren) efter säsongen. Tränaren hade sagt att han inte planerar med Konoplyanka nästa säsong och att 27-åringen ska söka sig en ny klubb. Yttermittfältaren som kom från Sevilla 2016 tyckte det var en konstig kommentar med tanke på att sportchefen Christian Heidel lånat in honom och sedan köpt honom för 12 miljoner euro.Konoplyanka säger att han svarat Weinzierl att "ärligt talat, tror ni att ni kommer att stanna kvar längre i klubben än jag". Konoplyanka säger "att stannar Weinzierl som tränare för Schalke ramlar man ner i 2 Bundesliga ". Något som Weinzierl kritiserar "Kono" för är hans svaga defensivarbete. Vad man kan undra över är om den vetskapen inte fanns hos Heidel och Weinzierl innan man köpte spelaren. Heidel kommer nu ge ukrainaren saftiga böter för uttalandet. Att mittfältaren kommer att spela mer för "die Königsblauen" känns uteslutet. Heidel verkar inte heller behöva vara orolig över att Schalke inte får tillbaka pengarna för Konoplyanka.Det sägs att en toppklubb är villig att betala 15 miljoner euro för den missnöjda ukrainaren som blev en stor besvikelse och flopp. Han var dock inte ensam som en flopp i ett Schalke som gjorde en bedrövlig säsong. Konoplyanka ska nog söka svar hos sig själv också. Han har inte tillfört något och sett ointresserad ut när han fått spela. Han har tydligen haft dålig inställning på träningarna också. Frågan är också vem som är feg, passa på att kritisera långt borta i Ukraina och sätta Schalke i en svår situation. Situationen blir inte heller lättare för den redan kritiserade och ifrågasatta Weinzierl och pressen ökar ännu mer på den 42-årige bayraren från Straubing.Speciellt nu när även Max Meyer är missnöjd över sin situation. Den 21-årige mittfältaren som just nu förbereder sig för U21-EM kommer inte att förlänga sitt kontrakt som går ut 2018. Meyer är missnöjd med situationen och tycker inte att han får den uppskattning som han anser att han förtjänar. Han har fått ett mycket bra kontraktsförslag av Schalke som han har förkastat. Meyer säger att han fått ett bra erbjudande från en annan klubb. Tottenham nämns i spekulationerna. En försäljning i sommar är väl då det troligaste scenariet även om parterna ska mötas igen.Är prislappen över 15 miljoner euro är sportchefen Heidel säkert villig att sälja. Meyer har varit väldigt ojämn i sitt spel liksom hela laget under den nyligen avslutade säsongen. Meyer är liksom Konoplyanka en spelare som överskattar sig själv. Inget ovanligt att missnöjda och bänkade spelare kritiserar tränaren. Även Heidel får sig en skrapa i pressen för sina spelarköp och att man inte sett någon utveckling. Heidel och tränaren Weinzierl träffades härom veckan och talade ut. Det har rått oenighet i vissa saker mellan de båda och Heidel har sagt att han inte sett ett klart koncept.Man kom närmare varann igen och begravde stridsyxan och går nu också vidare även om man fortfarande är oense på vissa punkter. Heidel säger att Weinzierl måste leverera och att det inte finns några ursäkter längre. Weinzierl själv säger att han vill ha en tre-fyra nya spelare som ska vara snabba och ha hög kvalité. Heidel söker en mittback, en vänsterback, en bollvinnare på mittfältet samt en snabb spelare för anfallet. Han vill också minska truppen till 22 utespelare. Laget behöver löpstarka, aggressiva spelare med stark mentalitet. Giriga på framgång och ärelystra. Det räcker inte att man är duktig med benen.Med ligans tredje högsta spelarbudget har S04 fått ut pinsamt lite och har missat nästa säsongs Europaspel. Minimimålet nästa säsong blir en Europa League -kvalifikation, om möjligt en Champions League plats om Leipzig och Hoffenheim skulle tappa kraft när man nu kommer att belastas dubbelt upp. Klubbmedlemmarna kommer att kritisera den sportsliga ledningen hårt på årsmötet i slutet av juni. Tabellplaceringen och på det sätt man spelade under den avslutade säsongen har inte fallit medlemmarna och fansen i smaken.När det gäller nya spelarnamn spekuleras det förstås friskt kring. Inga nya spelarnamn har tillkännagivits ännu inför nästa säsong. Många rykten florerar förstås som vanligt. Några namns som nämnts i medierna är Ajax forward Bertrand Traoré. 21-åringen är utlånad från Chelsea. Bara ett lån skulle vara aktuellt. Att köpa Traoré blir för dyrt (20 milj euro). ?Även kring Wolfsburg s spelare Luiz Gustavo och Maximilian Arnold har det skrivits. Weinzierl är inte nöjd med de defensiva mittfältarna Nabil Bentaleb Benjamin Stambouli och Johannes Geis.Sedan spekuleras det också bl a kring Spartak Moskvas mittfältare Roman Zobnin, Manchester Citys unge anfallare Patrick Roberts, forwarden Henry Onyekuru (Eupen) och Hulls Kamil Grosicki. Dessa är bara några i floden av namn som flödar under denna silly season.(eller Gerüchteküche som man säger på tyska). För övrigt kan sägas att Klaas-Jan Huntelaasr flyttar tillbaka till Ajax efter att inte fått förnyat kontrak. Dennis Aogos kontrakt förlängs inte heller och han har ännu ingen ny klubb. Tredjemålvakten Timon Wellenreuther flyttar till Holland (Willem II), Sascha Riether avslutar troligen karriären och Phil Neumann byter till Ingolstadt.Eric Maxim Choupo Moting har inte sagt något om sin framtid. Hans kontrakt går ut sista juni Besiktas har nämnts som ny adress. En förlänging av kontraktet hos Schalke är inte troligt. Det är oklart hur det blir med Abdul Rahman Baba. Vänsterbackens korsbandsskada han ådrog sig i januari är mer komplicerad än vad man först trodde. Sportchefen är intresserad av att köpa Baba av Chelsea men vill avvakta läkningen och bestämmer sig först i juli. Det är även nu officiellt klart att Sead Kolasinac flyttar till Arsenal på fri transfer.Unge anfallaren Bernard Tekpetey kan komma att lånas ut till Bochum som är intresserade. Holger Badstuber köps inte ut från lånet med FC Bayern. Sportchefen Heidel vill behålla Leon Goretzka och har erbjudit mittfältaren ett mycket förbättrat kontraktsförslag. Heidel vill bygga laget kring 22-åringen som landslagsspelar i Confed-Cup i Ryssland i sommar. Goretzka avvaktar ännu och det är oklart om han förlänger. Heidel verkar vara villig att behålla Goretzka kommande säsong och riskera en fri transfer nästa sommar. FC Bayern är intresserade av Goretzkas tjänster.FC Augsburgs sägs vara intresserade av reservmålvakten Fabian Giefer som varit utlånad till Bristol City under våren. Övriga spelare som varit utlånade ( Felix Platte Sidney Sam ) återkommer men samtliga har troligen ingen framtid hos Schalke. En spelare som Heidel inte skulle lägga några hinder för om han vill flytta är anfallaren och reserven Franco di Santo som varit iskall under två säsonger. Framtiden för klubben känns oviss. Många höjde på ögonbrynen och är oförstående till att klubben inte utnyttjade återköpsklausulen gällande Fortuna Düsseldorfs mittfältare Marcel Sobottka. 23-åringen har varit F95:s bästa spelare och Fortuna tackar och tar emot nu.Den gamle anfallaren Kevin Kuranyi varnar: "Schalke måste passa upp när det gäller utvecklingen". Även backen Naldo säger "att nå Europa League nästa säsong blir inte blir inte lättare även om vi inte kommer att spela ute i Europa".Övrigt:Åtta S04-spelare är på landslagsuppdrag. Bl a Max Meyer och Thilo Kehrer som förbereder sig inför kommande U21-EM i Polen och Leon Goretzka som är uttagen till kommande A-landskamper och för kommande Confed Cup i Ryssland.Årsmötet den 25 juni kan bli en turbulent historia med tanke på besvikelsen över den gångna säsongen. Medlemmarna är missnöjda över den negativa sportsliga utvecklingen.Det blev en känslomässig och nostalgisk kväll för 33 000 åskådare på Veltins-Arena när de gamla Eurofighter-spelarna som vann UEFA-Cupen 1997 mötte andra slocknade stjärnor nyligen. Starkast var känslorna när den föredetta managern Rudi Assauer, som är alzheimersjuk, tog plats på bänken bredvid Huub Stevens precis som i gamla tider. Den föredetta tränaren Stevens är villig att ta en plats i föreningens styrelse.Av den stora revisionsbyrån KPMG rankas Schalke 04 som den 14:e mest värdefullaste klubben i Europa. Detta till ett värde av 691 miljoner euro.Den gamle brassebacken Marcelo Bordon planerar en återkomst och flyttt till Tyskland. Bordon spelade hos Schalke under åren 2004-10 (innan dess fyra säsonger i Stuttgart ) och är fortfarande mycket populär. Vad han planerar att göra vill han inte avslöja.Schalke börjar antagligen med en hemmamatch kommande säsong. Vid andra omgången är det nämligen rockkonsert i Veltins-Arena. De senaste säsongerna har "die Knappen" börjat med bortamatcher, och det har inte slutat bra. Spelschemat för Bundesliga släpps 29 juni.Schalkes U19 slog BVB med klara 6-0 i Westfalenpokal och vann även finalen mot Lippstadt. En liten revansch för förlusten tidigare i den tyska mästerskapssemin mot FC Bayern.