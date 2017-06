Nya tränaren Tedesco har presenterat sig

FC Schalkes 04:s nya tränare Domenico Tedesco gjorde ett lite nervöst men sympatiskt intryck när han blev presenterad i presscentrumet på Veltins-Arena i veckan. Ödmjuk men samtidigt full med självförtroende. Det sista är något som den 31-årige tysk-italienaren lär behöva för att ta sig an den enormt svåra uppgiften. "Schalke är ingen vanlig klubb" säger den unge oprövade tränaren som inte avskräcks kraven att ta tillbaka Gelsenkirchenföreningen till Champions League igen.

Schalkes sportchef Christian Heidel säger att det var tufft att behöva sparka tränaren Markus Weinzierl efter bara en säsong, även på det mänskliga planet. Men klubben måste komma i första hand och Heidel var inte övertygad om att Weinzierl var rätt man att utveckla klubben, speciellt inte efter den gångna misslyckade säsongen.. Sportchefen såg inget klart koncept hos Weinzierl. Bakslaget med Weinzierl har kostat 20 miljoner euro med tanke på utköpet från kontraktet med Augsburg, lönerna för Weinzierl och hans tränarstab samt missen att inte nå Europa League. Kontrakten deras gäller till 2019. Nu måste Heidel visa att han har en mer lyckosam hand med Tedesco och kan leverera, annars står Heidel själv i skottgluggen.



Domenico Tedesco är en riskabel chansning. Många skeptiska och kritiska kommentarer har fällts kring Tedesco och sparkandet av Weinzierl. "Om det går snett kommer det att skrikas från många håll" säger Heidel. "Det enklaste hade varit att behålla Weinzierl". Olyckskorparna skrek även när Heidel tidigare tillsatte de unga och oprövade tränarna i Mainz - Jürgen Klopp, Thomas Tuchel och Martin Schmidt. Hur det gick för dem vet vi. Heidel säger att han är övertygad över Domenico Tedescos kvaliteter. Heidel har haft koll på unge Tedesco under lång tid. Tedesco var ungdomstränare i VfB Stuttgart och senare tillsammans med Julian Nagelsmann i TSG Hoffenheims ungdomsled innan Nagelsmann tog över A-laget som 28-åring och gjorde succé där.



Under våren räddade Tedesco 2 Bundesligalaget Aue kvar i 2 Bundesliga efter en enorm vändning. 31-åringens arbete har imponerat på flera klubbar och han hade flera fina erbjudanden. Han sade ja direkt när Heidel tillfrågade honom. Att Tedesco hade högsta betyg i tränarutbildningen betyder inte automatiskt att man blir en bra tränare tycker han själv. Men det säger något om karaktären. "När jag gör något, gör jag det hundraprocentigt". Ambition saknas alltså inte hos Tedesco som inte avskräcks utav kraven från klubbledningen att ta tillbaka Gelsenkirchen-laget till Champions League igen. Tysk-italienaren är redan involverad i arbetet och ihopsnickrandet av den nya truppen. "Klubben är gigantisk. Schalke är ingen vanlig klubb".



"Min första uppgift var inte sportslig utan den var att lära känna personerna som jobbar inom klubben och på kansliet. Det är de som är basen när vi spelar om poäng. Varje kugge måste passa". Medarbetarna hade gett honom en positiv känsla. "Alla hade ett leende på läpparna". Tedesco nådde aldrig några högre höjder själv som fotbollsspelare utan satsade på en tränarutbildning istället. Tedesco har inte tagit med sig några assisterande tränare. Den förre tränaren Markus Weinzierls stab blir förstås inte kvar och Tedescos gamla klubb Aue lät inte honom ta med sig sina gamla assisterande tränare. Schalke har letat efter en assisterande tränare och den rutinerade Peter Herrmann (senast i Düsseldorf, tidigare i bl a Bayern och Leverkusen) verkar komma.



Målvaktstränaren Simon Henzler år dock kvar sedan Breitenreiter-tiden och fortsätter. Han fungerar bra ihop med målvakten Ralf Fährmann. Tedesco gillar motstånd och ha människor kring sig som tänker annorlunda. "Det kommer inte att bli one-man-show" säger tysk-italienaren som är född i Kalabrien men växte upp i Aichwald utanför Stuttgart. Tedesco ska även förbättra kommunikationen. Naturligtvis kom frågan upp om han som ung person utan Bundesligaerfarenhet kan visa upp auktoritet gentemot de etablerade stjärnorna. Kan han få till ett bra samarbete och inspirera dem? "Jag tror inte att det handlar om ålder och erfarenhet utan om mänskligt förtroende. Spelarna måste märka att jag menar något gott, att även de som uppnått mycket kan bli bättre".



Tedesco har tagit kontakt med några spelare. Han lär lära känna dem på riktigt när träningstarten sker den 3 juli. Han har bland annat pratat med Yevhen Konoplyanka som kallade sin förra tränare Weinzierl för en fegis och får saftiga böter för detta. "Sånt går inte för sig, det har Kono också insett. Men hos mig börjar han om från noll". Det gäller även för andra spelare som t ex Franco di Santo. "Jag har inga förutfattade meningar". Om Tedesco kan övertyga stjärnorna Leon Goretzka och Max Meyer att stanna kvar i klubben åtminstone kommande säsong återstår att se. Bådas kontrakt gäller bara ett år till. Meyer har sagt att han inte vill förlänga kontraktet. Om han avvaktar utvecklingen under Tedesco och spelar ytterligare en säsong för "die Knappen" är osäkert.



Det sägs att Tottenham vill ha den lille teknikern som just nu spelar U21-EM för Tyskland. Kan 20 miljoner euro göra sportchefen Heidel svag? När det gäller Goretzka är Heidel tydlig och klar. Han kommer att göra allt för att kunna behålla Goretzka och bygga laget kring 22-åringen i framtiden. Efter de starka insatserna i Confed-Cup är än fler toppklubbar ute efter Goretzka. Efter FC Bayern nämns nu också Arsenal som en intressent. Goretzka slits med besluten ifall han ska gå till FCB och vinna tittlar och berömmelse eller bli en ledargestalt och odödlig i Schalke. Han har även pratat med förbundskaptenen Joachim Löw om sin framtid. Goretzka verkar annars vara en klarsynt och intelligent person med fötterna på jorden. I Schalke är han ohotad och given.



Goretzka har ett nytt kontrakt som ligger klart för underskrift om han beslutar sig för att förlänga och stanna. Lönen kommer att öka betydligt från nuvarande tre miljoner euro till åtta miljoner euro. Pengarna kommer inte att vara avgörande utan för Goretzkas del handlar det snarare om hans karriärsplan. Han vet om pengars värde efter att hans pappa blev arbetslös när Opel-fabriken i Bochum stängde ner för några år sedan. Goretzka kräver samtidigt förstärkningar till laget. Sportchefen Heidel har sagt att han kommer att ta in tre-fyra nya spelare till truppen förutom de tre U19-spelare han flyttar upp. På söndagen hade föreningen sitt årsmöte. Över 10 000 medlemmar hade slutit upp i Veltins Arena. Ledningen redogjorde för verksamheten och sportchefen Heidel var självkritisk.



Heidel tog på sig huvudansvaret för det miserabla sportsliga resultatet. "Vi är alla missbelåtna. Vi var medelmåttiga på alla områden. Jag saknade en plan. Nya spelare, skadade spelare, det räckte inte som orsaker. Vi hade taktiska svagheter. Jag vill ha en tränare med social kompetens som pratar spelarnas språk. Vi var snabbast framme när det gällde Tedesco. Han är en "workalcoholic". Ambitiös, intelligent och ung". Det verkar klart att Goretzka stannar om man ska tro Heidels tal på årsmötet. Om det också blir bortom nästa säsong återstår att se. Klart verkar det också att Breel Embolo kan vara med i träningsstarten 3 juli. Han dök upp på årsmötet och fick varma applåder. Embolo känns nästan som ett nyförvärv eftersom han gått skadad sedan oktober förra året.



Omsättningen förra året var ändå rekordstor och föreningen gjorde en klar vinst. Man byter också utrustare och sponsor efter den kommande säsongen. Den mångårige samarbetspartnern Adidas byts ut mot engelska Umbro. "Die Königsblauen" har varit en Adidas-klubb sedan Bundesligastarten 1963. Nu var det tyska företaget inte berett att förlänga kontraktet längre än till 2020 och till lägre belopp. På årsmötet bekräftade marknadschefen Alexander Jobst avtalet med Umbro. Det är ett femårskontrakt som har skrivits under. Gäller från den 1 juli 2018. Jobst säger att det är ett mycket bra avtal. Umbro satsar bara på fotboll och Schalke ska bli deras huvudklubb. Inga summor nämndes. Bryggeriet Veltins fortsätter att betala för namnrättigheten till arenan. Avtalet gäller nu till 2027.



Veltins bjuder publiken på en gratisöl till ligapremiären. Finanschefen Peter Peters berättade att trots missandet av Europaspel kommande säsong kompenceras det av förbättrade TV-avtal. Peters berättade också att föreningens skulder nu är nere på 129.1 miljoner euro. Den minsta siffran på tio år. Trots detta en ansenlig summa. Det blev också en rekordomsättning och en rekordvinst förra året, andra året i rad. 265.1 miljoner euro (14:e största bland klubbarna i Europa) respektive 29.1 miljoner euro. Ordföranden Clemens Tönnies talade också på årsmötet och sade att styrelsen inte är splittrad. Men han sade också att styrelsen liksom hela föreningen måste hålla ihop. "Alla gör misstag och all konstruktiv kritik måste hållas internt och inte komma ut i medierna".



Årsmötet blev annars en ganska lugn men utdragen historia. Ett antal val av kandidater till bl a styrelsen gjordes. Styrelsen gavs ansvarsfrihet. Jubel utbröt när årsmötet avslutades och ordföranden Tönnies utlovade gratis öl innan man gick hem. Gelsenkirchenklubben är en hundraprocentig medlemsägd förening och det ska inte ändras på. Klubben ska fortsatt vara oberoende. Man klarar sig utan privata investerare. Någon bolagisering vill inte medlemmarna se. Sportchefen Heidel kunde inte, som man först trodde, avslöja några nyförvärv av spelare på årsmötet. Den spelare som verkar vara hetast är Nantes mittfältare Amine Harit, 20-årig fransk U20-landslagsman. Han ska kosta 8-9 miljoner euro.



Övrigt

?Två förtjänta personer som gjort mycket för föreningen valdes på årsmötet in i "die Ehrenkabine", hedersomklädningsrummet som det kallas. Det var dels Fritz "Papa" Unkel som var Schalkes första ordförande i klubben när den i början fortfarande hette Westfalia Schalke och blev sedan även den första presidenten i Schalke 04 under åren 1924-32 samt Mike "Buyo" Büskens, eurofighter som vann UEFA-cupen 1997 och spelade i klubben åren 1992-2005.



Den gamle presidenten Günter "Oskar" Siebert har avlidit 86 år. Siebert var president tre gånger under perioden 1967-1987. Han var karismatisk, retorisk och omstridd. Siebert var även tysk mästare 1958 som spelare i Schalke. Han letade fram många unga talanger, kallades därför för "Diamantenauge". Han ska hedras av föreningen. Han fick på årsmötet en tillfartsväg uppkallad efter sig på klubbområdet. Sieberts pub och dansrestaurang i Playa del Ingles på Gran Canaria var länge ett vattenhål inte bara för Schalke-supportrar.



Motståndare i matcherna under Kinaresan blir Besiktas och Inter.



Laget möter Baku och Eibar på träningslägret i Österrike i juli.



Schalke lottades borta mot Berlinklubben BFC Dynamo (Regionalliga div 4) i den första cupomgången av tyska cupen DFB Pokal som spelas 11-14 augusti.



Så här ser försäsongen ut för S04:

Start lördag 1 juli med konditionstest.och medicinskt test. Första träningsenheten 3 juli hemma i Gelsenkirchen. Lördag 8 juli, kl 19. Träningsmatch borta mot SpVgg Erkenschwick på Stimberg-Stadion i Oer-Erkenschwick. 16-22 juli: Kina resa med två vänskapsmatcher 19 (Besiktas) och 21 juli (Inter). 25 juli-1 augusti: Träningsläger i österrikiska Mittersill med två vänskapsmatcher i Neukirchen mot Baku (26 juli) och i Mittersill mot Eibar (30 juli). Lördag 5 augusti kl 16: Match mot Crystal Palace i London (Selhurst Park). Söndag 6 augusti: "Schalke-Tag", officiell säsongspremiär med öppet hus och jippon runt omkring Veltins-Arena. 11-14 augusti: Första cupomgången mot BFC Dynamo (Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, Berlin). 18-20 augusti: Bundesligapremiär (spelschemat släpps 29 juni).



Truppen just nu:

Nya in: Sidney Sam, Felix Platte (båda var utlånade till Darmstadt), Fabian Reese (var utlånad till Karlsruhe). Dessutom tillkommer U19-spelarna Haji Wright, Luke Hemmerich och Weston McKennie.

Ut: Klaas-Jan Huntelaar (Ajax), Sead Kolasinac (Arsenal), Fabian Giefer (Augsburg), Timon Wellenreuther (Willem II), Phil Neumann (Ingolstadt), Holger Badstuber (lån, tillbaka till FC Bayern), Abdul Rahman Baba (lån, tillbaka till Chelsea), Sascha Riether (avslutar karriären), Dennis Aogo (ingen ny klubb klar).

Målvakter: Ralf Fährmann, Alexander Nübel.

Backar: Benedikt Höwedes, Matija Nastasic, Naldo, Thilo Kehrer, Coke, Atsuto Uchida, Luke Hemmerich.

Mittfältare: Johannes Geis, Benjamin Stambouli, Leon Goretzka, Nabil Bentaleb, Alessandro Schöpf, Max Meyer, Yevhen Konoplyanka, Sidney Sam, Weston McKennie.

Anfallare: Breel Embolo, Guido Burgstaller, Franco Di Santo, Donis Avdijaj, Bernard Tekpetey, Haj Wright.