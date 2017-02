2017-02-11 18:30

Schalke 04 - Hertha Berlin



Schalke har vunnit de åtta senaste hemmamötena mot Hertha. Bättre statistik har man inte mot någon annan klubb.

Nytt gräs, nytt självförtroende

Bundesligas toppmatch på lördagskvällen spelas mellan FC Schalke 04 och Hertha BSC Berlin (kl 18.30, visas live på Eurosport 2). "Die Knappen" ser fram emot mötet med stor tillförsikt efter de två sista övertygande insatserna i München och Sandhausen. De gav nytt självförtroende till Gelsenkirchenlaget efter den annars bleka återstarten efter vinteruppehållet. Dessutom ligger det nu också nytt gräs på planen i Veltins-Arena.





Dessutom har man inte släppt in något baklängesmål i sju av dem. Den serien ska nu utökas är det tänkt. "I München och Sandhausen uppträdde vi modigt och vi har även förbättrat vårt spel betydligt" säger Weinzierl som ser fram emot hemmamatchen med tillförsikt. "Det bekräftar att vi är på rätt väg". Den nya medvinden kan också härledas till två nyförvärv i vinter.



Eric Maxim Choupo Moting kan inte spela, hans ljumskproblem håller honom borta. Även offensivspelaren Donis Avdijaj är inte med i truppen då han har en ögoninflammation. Båda var inte heller med senast i cupmatchen i Sandhausen.



Weinzierl varnar för Hertha som han anser vara en oangenäm motståndare. Berlinlaget är liksom Schalke starka defensivt (båda har bara släppt in 21 mål på 19 matcher). "Det är ett "fullvuxet" lag som är kollektivt bra och stabilt med duktiga enskilda spelare. Vi måste ha tålamod och utnyttja de möjligheter vi får". Hertha spelade liksom S04 cupmatch i onsdags och förlorade oturligt med 3-4 mot Borussia



På tio bortamatcher har laget bara tagit nio poäng och gjort elva mål. Schalke-supportrarna är optimistiska inför mötet och säkra på en seger. Vilket också behövs om man tittar på tabellen. Trettonde plats imponerar inte. Spelprogrammet är nu tufft med veckomatcher under en period i februari-mars. "Vi kommer att behöva alla spelarna" säger Weinzierl. Nästa vecka kör



Dessutom lottades S04 mot FC Bayern i tyska cupens kvartsfinal som spelas 1 mars. "Vi fick den sämsta lottningen av alla men vill man vinna DFB-Pokal och också nå Europa League den vägen måste man alltid vinna över Bayern" säger tränaren Weinzierl lakoniskt. 1-1 matchen senast mot FCB gav dock hopp. Den rutinerade mittbacken Naldo vet hur det känns att vinna mot Hertha. Han har vunnit mot dem elva gånger. Schalke och Hertha har totalt mötts 65 gånger i Bundesliga. På hemmaplan har Schalke 21 segrar, 8 oavgjorda och 3 förluster.



Möjlig startelva: Fährmann - Höwedes, Naldo, Nastasic - Schöpf, Kolasinac - Geis - Goretzka, Bentaleb - Caligiuri - Burgstaller



Avspark: Lördag kl 18.30 (Veltins-Arena, Gelsenkirchen), visas live på Eurosport 2 och Eurosportplayer.se



Domare: Markus Schmidt (Stuttgart)



Matchväder: Regnskurar och 3-5 grader



Matchrapport kommer söndag förmiddag. "Förutsättningarna är toppen, det finns inga ursäkter" säger S04-tränaren Markus Weinzierl om det nya gräset som kostade närmare en mijon kronor att köpa in och anlägga. Spelarna klagade på gräset efter de två första hemmamatcherna efter vinteruppehållet och menade att det var svårt att spela förnuftig fotboll på underlaget. Nu ligger även nytt gräs på träningsplanen. Att planen kan skjutas ut ur arenan i det fria under veckorna ska annars göra att man inte ska behöva byta ut gräset lika ofta som hos andra arenor. Senast gräset byttes ut var i maj 2015. För övrigt säger Weinzierl att laget kommer till Hertha-matchen med en bra känsla. Mot Berlinlaget har också "die Königsblauen" fin statistik. Man har vunnit de åtta senaste hemmamötena mot "die Alte Dame".Dessutom har man inte släppt in något baklängesmål i sju av dem. Den serien ska nu utökas är det tänkt. "I München och Sandhausen uppträdde vi modigt och vi har även förbättrat vårt spel betydligt" säger Weinzierl som ser fram emot hemmamatchen med tillförsikt. "Det bekräftar att vi är på rätt väg". Den nya medvinden kan också härledas till två nyförvärv i vinter. Guido Burgstaller och Daniel Caligiuri har fått fart på spelet och offensiven, Schalkes springande punkt tidigare. Weinzierl har tidigare knorrat att skadorna på anfallarna har kostat laget 8-10 mål. Väldigt få mål av den redan ringa totala målskörden har just anfallarna gjort. Mot Hertha BSC kommer åter Burgstaller att spela längst fram och Caligiuri strax bakom.Eric Maxim Choupo Moting kan inte spela, hans ljumskproblem håller honom borta. Även offensivspelaren Donis Avdijaj är inte med i truppen då han har en ögoninflammation. Båda var inte heller med senast i cupmatchen i Sandhausen. Benjamin Stambouli som spelat kompakt i de två senaste matcherna istället för Johannes Geis klagar på muskulära problem. De långtidsskadade anfallarna Breel Embolo och Franco di Santo saknas fortfarande, Embolo kan göra comeback tidigast i april men di Santo har börjat löpträna i Gelsenkirchen efter sin ljumskoperation hemma i Argentina. Lånet Abdul Arhman Baba rehabtränar också i Ruhrstaden efter sin korsbandsoperation som han nyligen gjorde i London (har kontrakt med Chelsea). Skadan ådrog han sig i de afrikanska mästerskapen. Något mer spel för S04 blir det dock inte för Baba.Däremot är Klaas-Jan Huntelaar med i matchtruppen. Han fick göra comeback efter sin skada i Sandhausen-matchen och verkade spelsugen de minuter han fick lufta sig. Han är inte beredd för 90 minuter ännu och börjar på bänken. Frågan är om det är sista säsongen för "Hunter". Mycket tyder på detta. Nederländaren fyller 34 år i sommar och passar inte in i Weinzierls löpkrävande pressing-system. Huntelaar är en straffområdesspelare med killerinstinkt. Kontraktet går ut och dessutom är Huntelaar dyr med en årsinkomst på sju miljoner euro. Han har dock gjort näst mest mål i Schalkes Bundesliga historia efter överlägsne Klaus Fischer. På tredje plats ligger danske Ebbe Sand, också en legend i klubben.Weinzierl varnar för Hertha som han anser vara en oangenäm motståndare. Berlinlaget är liksom Schalke starka defensivt (båda har bara släppt in 21 mål på 19 matcher). "Det är ett "fullvuxet" lag som är kollektivt bra och stabilt med duktiga enskilda spelare. Vi måste ha tålamod och utnyttja de möjligheter vi får". Hertha spelade liksom S04 cupmatch i onsdags och förlorade oturligt med 3-4 mot Borussia Dortmund efter förlängning. Frågan är om de 120 minuterna sitter kvar mer i benen hos huvudstadsspelarna än hos "die Knappen" som fick 90 rätt lindriga minuter i Sandhausen. Weinzierl tror dock inte att det ska göra någon skillnad. "Hertha gjorde en fin insats och kommer inte att vara knäckta". Hertha återfinns på sjätte plats och har bara två poäng upp till Champions League -platserna. Dock är inte bortastatistiken så imponerande.På tio bortamatcher har laget bara tagit nio poäng och gjort elva mål. Schalke-supportrarna är optimistiska inför mötet och säkra på en seger. Vilket också behövs om man tittar på tabellen. Trettonde plats imponerar inte. Spelprogrammet är nu tufft med veckomatcher under en period i februari-mars. "Vi kommer att behöva alla spelarna" säger Weinzierl. Nästa vecka kör Europa League igång igen med det viktiga mötet mot grekiska PAOK Saloniki. Matchen räknas som en högriskmatch då det blev tumult i arenan i det senaste mötet, då det skedde provokationer mellan de två supportergrupperna när lagen möttes i Champions League-kvalet i augusti 2013. Polisen fick mycket kritik då många fans menade att poliserna gick fram alldeles för hårt på läktarna. 2017-02-11 07:04:00

