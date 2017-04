2017-04-23 17:30

Schalke 04 - RB Leipzig

1-1



Målskytten Klaas-Jan Huntelaar klappas om av Benjamin Stambouli. I bakgrunden Guido Burgstaller.

Oavgjort 1-1 mot Leipzig

Ett slitet FC Schalke 04 säkrade en poäng mot RB Leipzig genom ett nickmål av Klaas-Jan Huntelaar tidigt i den andra halvleken. Den första halvleken dominerades i stora delar av gästerna som gjorde 0-1 efter 14 minuter. Leipzig hade då flera målchanser och kunde ha avgjort matchen tidigt. S04 kom tillbaka starkare i andra halvleken och tillät inte bortalaget lika mycket. Målet gav ny kraft. Det rättvisa slutresultat gör mycket för moralen hos S04 men inte för tabelläget.









Tränaren Weinzierl verkade ha funnit de rätta orden i halvtidspausen för bara 40 sekunder in i andra halvleken så nickade den osynlige Huntelaar in bollen hårt till 1-1. Målet gav kraft åt "die Knappen" som verkade vakna till på riktigt och blev mer närvarande i matchen. Det gav också lovande anfall och flera målchanser (Burgstaller, Coke, Schöpf). Leipzig hade inte längre udden och kom inte heller fram genom Schalkes kompakta försvar. Precisionen saknades och man undrade vilket lag som spelat 120 minuter i torsdags. Bara en frispark från Sabitzer som tog i nättaket skapade lite farlighet (80.).



Slutligen fick båda lagen nöja sig med ett rättvist 1-1 resultat, ett resultat som ger moral åt Schalke men inte vidare i tabellen där det nu skiljer sex poäng upp till



Laguppställningen S04:

Fährmann - Coke, Höwedes, Badstuber, Kolasinac - Stambouli, Bentaleb - Caligiuri (49. Schöpf), Meyer (82. Riether) - Huntelaar, Burgstaller (74. di Santo)

Avbytarbänk: Nübel (mål), Aogo, Geis, Avdijaj



Målen: 0-1 Werner (14.), 1-1 Huntelaar (46., nick, ass Caligiuri)



Gula kort S04: Stambouli (3.), Coke (1.), Meyer (4.)



Publik: 60 916 (Veltins-Arena, Gelsenkirchen)





Schalke-tränaren Markus Weinzierl förändrade sin startuppställning på tre positioner efter uttåget i Europa League mot Ajax. Coke, Holger Badstuber och Klaas-Jan Huntelaar fick börja istället för Leon Goretzka (huvudskada), Matija Nastasic (vadproblem) och Sascha Riether (avbytarbänk). FC Schalke 04 började avvaktande med sin nya 4-4-2 formation och hade fokus på ett stabilt defensivarbete. I motsats till RB Leipzig som satsade offensivt och gick framåt med snabba anfall. Forsberg sköt en frispark över (6 min). Från "die Königsblauen" kom inte mycket. Guido Burgstaller livade upp lite med ett skott strax utanför. (12.). Leipzig fick utdelning för sin överlägsenhet i den 14:e minuten då Werner vann en närkamp med Benedikt Höwedes och kunde nicka in ett inlägg från Bernardo till 0-1. Werner som blev utvisslad varje gång han rörde bollen. Publiken hade inte glömt hans strafffilmning i det förra mötet. En frispelad Forsberg kunde ha utökat resultatet fem minuter senare men nerverna svek och han sköt utanför, tur för Gelsenkirchen-laget. Hemmalaget fick lite mer av spelet när RB sedan växlade ner något. Coke och Sead Kolasinac gjorde några framstötar på kanterna.Tränaren Weinzierl verkade ha funnit de rätta orden i halvtidspausen för bara 40 sekunder in i andra halvleken så nickade den osynlige Huntelaar in bollen hårt till 1-1. Målet gav kraft åt "die Knappen" som verkade vakna till på riktigt och blev mer närvarande i matchen. Det gav också lovande anfall och flera målchanser (Burgstaller, Coke, Schöpf). Leipzig hade inte längre udden och kom inte heller fram genom Schalkes kompakta försvar. Precisionen saknades och man undrade vilket lag som spelat 120 minuter i torsdags. Bara en frispark från Sabitzer som tog i nättaket skapade lite farlighet (80.).Slutligen fick båda lagen nöja sig med ett rättvist 1-1 resultat, ett resultat som ger moral åt Schalke men inte vidare i tabellen där det nu skiljer sex poäng upp till Freiburg på sjätteplatsen. Nästa match för S04 blir på fredag borta mot Bayer Leverkusen (kl 20.30).Laguppställningen S04:Fährmann - Coke, Höwedes, Badstuber, Kolasinac - Stambouli, Bentaleb - Caligiuri (49. Schöpf), Meyer (82. Riether) - Huntelaar, Burgstaller (74. di Santo)Avbytarbänk: Nübel (mål), Aogo, Geis, AvdijajMålen: 0-1 Werner (14.), 1-1 Huntelaar (46., nick, ass Caligiuri)Gula kort S04: Stambouli (3.), Coke (1.), Meyer (4.)Publik: 60 916 (Veltins-Arena, Gelsenkirchen)

0 KOMMENTARER 29 VISNINGAR 0 KOMMENTARER29 VISNINGAR HANS KOCK

2017-04-24 06:04:00

ANNONS:

Fler artiklar om Schalke 04

Schalke 04

2017-04-24 06:04:00

Schalke 04

2017-04-23 10:04:00

Schalke 04

2017-04-21 06:04:00

Schalke 04

2017-04-20 08:04:00

Schalke 04

2017-04-17 10:04:00

Schalke 04

2017-04-16 09:04:00

Schalke 04

2017-04-14 11:04:00

Schalke 04

2017-04-11 22:04:00

Schalke 04

2017-04-07 06:04:00

Schalke 04

2017-04-05 06:04:00

ANNONS:

Ett slitet FC Schalke 04 säkrade en poäng mot RB Leipzig genom ett nickmål av Klaas-Jan Huntelaar tidigt i den andra halvleken. Den första halvleken dominerades i stora delar av gästerna som gjorde 0-1 efter 14 minuter. Leipzig hade då flera målchanser och kunde ha avgjort matchen tidigt. S04 kom tillbaka starkare i andra halvleken och tillät inte bortalaget lika mycket. Målet gav ny kraft. Det rättvisa slutresultat gör mycket för moralen hos S04 men inte för tabelläget.Efter det bittra uttåget i Europa League och den tuffa matchen mot Ajax som gick till förlängning och slutade vid midnatt i torsdags har FC Schalke 04 bara haft några dagar på sig att försöka ladda om till den viktiga hemmamatchen mot RB Leipzig (sön kl 17.30, visas på Eurosport 2). Dessutom skadade sig anföraren Leon Goretzka i den matchen och kommer att saknas. S04 behöver segrar i slutspurten av säsongen för att försöka nå en Europa League-plats. Det blir mycket tufft då truppen går på knäna.Det blev ett stort och mycket spännande cupdrama i Gelsenkirchen mellan FC Schalke 04 och AFC Ajax. S04 ledde returmatchen i kvartsfinalen med 2-0 (0-0) efter 90 minuter vilket betydde förlängning. I denna gick S04 upp till 3-0 och hade då ett ben i semifinalen.Ett reduceringsmål av Ajax i den 113:e minuten torpederade glädjen för S04 som då hade behövt göra ytterligare ett. Istället var det Ajax som gjorde sitt andra mål i den 120:e minuten vilket gav slutresultatet 3-2 och S04 var utslagna.FC Schalke 04 spelar returmatchen i Europa League mot AFC Ajax ikväll torsdag (kl 21.05). Det blir mycket svårt men inte helt omöjligt för S04 att kunna vända på 0-2 underläget som blev resultatet i Amsterdam för en vecka sedan. Laget och fansen hoppas på ett litet under när kvartsfinalen i Gelsenkirchen ska avgöras. S04 gjorde en mycket svag insats i den första matchen och har mycket att bevisa men har backbekymmer. Kehrer är avstängd och det är frågetecken kring Höwedes och Kolasinac.FC Schalke 04 har nått en ny bottenpunkt den här säsongen. Efter den pinsamma insatsen mot Ajax följde ytterligare en borta mot tabelljumbon SV Darmstadt 98. Förlust med 1-2 (0-1) efter att SV98 gjort segermålet på tilläggstid i den 93:e minuten. S04 med en nykomponerad backlinje släppte in ett tidigt 0-1 mål. Burgstaller missade en straff i andra halvleken innan Coke kunde utjämna och göra sitt första mål. Ett ineffektivt S04 fick avsluta matchen med en man mindre då Kehrer blivit utvisad.Efter den katastrofala insatsen mot Ajax i Europa League står nu det viktiga bortamötet mot tabelljumbon SV Darmstadt 98 på tur för FC Schalke 04 (sön kl 17.30, visas live på Eurosport 2). Båda lagen har inte råd att tappa poäng. Gör man det skulle nedflyttningen vara helt beseglad för "die Lilien". För Gelsenkirchen-lagets del skulle det innebära att chanserna att nå Europa League-platserna blir allt mindre. S04 har försvarsproblem och upp till tre ordinarie backar kan komma att saknas.Europa League: FC Schalke 04 hade inget att hämta på Amsterdam Arena mot ett mycket starkt AFC Ajax och förlorade klart med 0-2 (0-1) i den första kvartsfinalmatchen. S04-målvakten Ralf Fährmann räddade "die Knappen" från ett pinsamt debacle. Förlusten skulle ha varit betydligt större annars. Ajax radade upp den heta målchansen efter den andra. Schalke saknade det mesta och blev överkörda av en tempostark och aggressiv motståndare som var vida överlägsen. Det blir svårt att vända på resultatet.Efter den välförtjänta och viktiga segern i lördags över VfL Wolfsburg med 4-1 (2-0) står Europa League och kvartsfinalerna på programmet. På torsdag möter FC Schalke 04 AFC Ajax i Amsterdam i det första mötet mellan lagen (kl 21,05, visas live på Eurosport 2). Ett ovisst möte även om S04 räknas som en knapp favorit mot ett ungt nederländsk lag. "Det blir ingen lätt match" varnar Klaas-Jan Huntelaar, anfallaren som spelat i Ajax. "Hunter" som nu mest är reserv och som lämnar S04 i sommar.Efter den svaga insatsen mot Werder Bremen i tisdags vill nu FC Schalke 04 försöka repa nytt mod mot de kommande motståndarna VfL Wolfsburg (lör kl 15.30). Kan det komma en trotsreaktion hos laget efter det tama spelet senast? Schalkes ojämnhet blir man inte klok på. Det är inte bara spelarna som måste bevisa mer, även tränaren Markus Weinzierl har mycket kvar att bevisa. Tidigare S04-tränare hade inte fått vara kvar så här länge med dessa hittills uppvisade resultat. Nu vill man se en seger.FC Schalke 04 lyckades inte ta ett steg närmare Europaplatserna på tisdagskvällen utan förlorade borta med 0-3 (0-1) mot Werder Bremen. Schalkes matchplan fungerade inte och det var Bremen som tog ledningen. När sedan S04 jagade utjämning fick formstarka Werder en straff i den andra halvleken och kunde utöka resultatet. 0-3 ramlade in strax efteråt när huvudena hängde uppgivet. S04 hade mycket boll men spelade omständligt. Ett klart bakslag som ingen hade räknat med.