Oro och osäkerhet inför återstarten

FC Schalke 04 startar säsongen igen efter vinteruppehållet med hemmamatchen mot FC Ingolstadt 04 på lördag (kl 15.30). Förberedelserna har inte varit optimala med flera spelare skadade eller borta i de afrikanska mästerskapen . Dessutom var genrepet mot 3 liga-laget Chemnitz misslyckat (förlust 1-2). Högerbacken och reserven Junior Caicara har sålts till turkiska Basaksehir och anfallaren Sidney Sam har lånats ut till Darmstadt. Två nya spelare har tillkommit.

Truppen kommer inte att ändras något mer nu säger sportchefen Christian Heidel. Förutom försäljningen av Caicara (försäljningssumman ska ligga på runt 3 miljoner euro) och utlåningen av floppen Sam (vars höga lön Schalke fortfarande får betala en betydlig del av) lånas även reservmålvakten Fabian Giefer ut under våren till Championship -laget Bristol City. Klart också är att unge backen Phil Neumann lämnar S04 för lördagens motståndare Ingolstadt till sommaren när hans kontrakt går ut. Han har inte spelat någon Bundesliga match ännu, bara suttit på bänken.Nyförvärven Holger Badstuber (inlånad från FC Bayern) och Guido Burgstaller (inköpt från Nürnberg för 1.5 milj euro) gjorde inga lysande debuter i förlustmatchen mot Chemnitzer FC förra helgen. Badstuber var inblandad i båda baklängesmålen och såg ringrostig och trög ut. Anfallsmässigt var "die Knappen" bleka och idéfattiga och Burgstaller hade bara en målchans. Båda spelarna liksom hela laget måste höja sig nu mot Ingolstadt. Badstuber lär hamna på bänken eftersom både Benedikt Höwedes och Matija Nastasic är matchklara.Båda mittbackarna hade blessyrer (höft resp hälsena) under träningslägret i spanska Benidorm och har börjat träna för fullt först under denna vecka. Fortfarande saknas de tre anfallarna Breel Embolo Klaas-Jan Huntelaar och Franco di Santo. Embolo är tillbaka i träning först i april efter sina frakturer på fotleden och vadbenet. Huntelaar är väl den anfallare som antagligen är tillbaka tidigast. Han räknas kunna börja träna ordentligt i februari. Di Santo har flugit hem till Argentina för en ljumskoperation. Di Santo har länge haft problem med en magmuskel.Högerbacken Coke saknas också fortfarande efter sin korsbandsskada men hoppas kunna börja träna för fullt inom kort. Atsuto Uchida är tillbaka efter sin nästan tvååriga bortavaro med knäproblem fast nu bekymrar istället ljumskarna. Den senaste skadan drabbade vänsterbacken Abdul Rahman Baba, när han spelade för sitt Ghana i de afrikanska mästerskapen i Gabon. I värsta fall kan korsbandet också vara skadat och då är säsongen säkert färdigspelad för lånet från Chelsea. I de afrikanska mästerskapen deltar också Nabil Bentaleb (Algeriet) och unge Bernard Tekpetey (Ghana).Det har uppkommit osäkerhet kring Eric Maxim Choupo Motings medverkan på lördag. Det kamerunska fotbollsförbundet vill nämnligen stänga av 27-åringen eftersom han tackade nej till mästerskapen trots att han var uttagen. Schalke riskerar också en bötessumma ifall "Choupo" spelar på lördag. FIFA tittar nu på fallet. Det troliga är att Choupo-Moting inte spelar mot Ingolstadt. Under uppehållet har det även florerat rykten kring vänsterbacken Sead Kolasinac . Juventus sägs vara mycket intresserade av tysk-bosniern och det ryktades också om att den italienska klubben lagt ett bud för att köpa 23-åringen redan nu i januari (3 milj euro plus bonusar).Kolasinac var en av de bästa ytterbackarna under hösten i Bundesliga. Sportchefen Heidel dementerar att han hört något från Juventus. I sommar kan den bosniske landslagsmannen gå till en annan klubb utan kostnad då hans kontrakt går ut. Heidel vill naturligtvis försöka skriva nytt kontrakt med Kolasinac, vars formkurva har stigit rejält denna säsong. Andra rykten gällande spelare som skulle varit på väg in nu i vinter var Leicesters Shinju Okazaki, som Heidel känner från deras gemensamma tid i Mainz. Det pratdes om ett lån av japanen som har det svårt i den engelska klubben.En annan spekulation är att Schalke åter ska vara intresserade av Wolfsburg s ytter Daniel Caligiuri. Det förnekar dock hans nuvarande klubb. Lämnar Choupo-Moting klubben i sommar (kontraktet går ut och "Choupo" har aldrig förlängt ett kontrakt i någon tidigare klubb) kan Caligiuri annars vara en lämplig ersättare. I veckan var det åter dags för ett traditionsenligt besök i en stenkolsgruva i närheten (Prosper Haniel i Bottrop). "Nu har vi fått se vad hårt arbete verkligen innebär och hur priviligerade vi är" uttryckte både tränaren Weinzierl och Badstuber sin beundran för gruvarbetarnas tuffa jobb.Numera finns inte många gruvor kvar i Ruhrområdet och de sista planeras stängas inom en snar framtid. Klubben grundades av söner till gruvarbetare och det finns fortfarande ett samröre trots att nya tider råder. Gräset på Veltins-Arena kommer att bytas ut efter de två inledande hemmamatcherna. Det hade inte återhämtats under uppehållet som beräknat. Schalke 04 kommer på 14:e plats när det gäller de klubbar som har störst ekonomisk omsättning. Omsättningen 2016 låg på 263 miljoner euro.Föreningen satsar 60-70 miljoner euro på infrastrukturen de kommande 4-5 åren. 'Das neue Schalke!' kallas det internt. Klubbområdet blir en byggarbetsplats. Nytt ministadion, nya planer, nytt konstgräs, nytt kansli, ny fanshop m m. Inget har hänt på området på 15 år enligt sportchefen Heidel. Fokus har legat på annat vilket är förståeligt säger sportchefen som nu tar nya tag. Våren blir tuff för spelare. I extremfall kan det bli 31 matcher för landslagsspelarna. Gränsfall vad spelarna klarar enligt tränaren Weinzierl.För övrigt kan nämnas att biljetterna för de fyra sista matcherna (inkl derbyt mot BVB) släpps den 1 februari för medlemmar som inte var med på årsmötet. En dag senare för övriga intresserade. Frågan som måste ställas till slut är om "die Königsblauen" verkligen är förberedda för återstarten? Många tvivlar på att Schalke kan komma ikapp i tabellen. Det blir mycket tufft och svårt. Skadorna och ojämnheten oroar. Genrepet mot Chemnitz var penibel. Pressen finns redan där innan vårsäsongen har börjat. Weinzierl har ingen lätt sits.Möjlig startelva mot Ingolstadt:Fährmann - Höwedes, Naldo, Nastasic - Schöpf, Kolasinac - Geis - Goretzka, Meyer - Konoplyanka, BurgstallerSchalke spelade oavgjort hemma mot Ingolstadt förra säsongen och förlorade på bortaplan. Ingolstadt var nykomling då.Avspark: Lördag kl 15.30 (Veltins-Arena, Gelsenkirchen)Domare: Harm Osmers (Hannover)'Matchväder: Soligt och 0-3 graderMatchrapport kommer på söndag förmiddag.Laguppställningen i 1-2 förlusten borta mot Chemnitz (testmatch):Fährmann - Badstuber (63. Riether), Naldo, Nastasic (46. Neumann) - Schöpf, Goretzka, Meyer (80. Reese), Geis (46. Stambouli), Aogo - Burgstaller (46. Konoplyanka), Choupo-Moting (63. Avdijaj)Målen: 1:0 Fink (13.), 2:0 Mast (23.), 2:1 Naldo (74.)