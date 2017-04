Säsongens bottenpunkt - Schalke ett mysterium

FC Schalke 04 har nått en ny bottenpunkt den här säsongen. Efter den pinsamma insatsen mot Ajax följde ytterligare en borta mot tabelljumbon SV Darmstadt 98. Förlust med 1-2 (0-1) efter att SV98 gjort segermålet på tilläggstid i den 93:e minuten. S04 med en nykomponerad backlinje släppte in ett tidigt 0-1 mål. Burgstaller missade en straff i andra halvleken innan Coke kunde utjämna och göra sitt första mål. Ett ineffektivt S04 fick avsluta matchen med en man mindre då Kehrer blivit utvisad.

FC Schalke 04 fick ställa upp med en nykomponerad backlinje i Darmstadt då Matija Nastasic var avstängd och Benedikt Höwedes (vad) indisponibel. Holger Badstuber och Coke ersatte dessa i försvaret. Johannes Geis och Donis Avdijaj kom in i laget och spelade istället för Nabil Bentaleb och Alessandro Schöpf som båda satt på bänken. Atsuto Uchida var överraskande med i matchtruppen. Däremot inte Klaas-Jan Huntelaar . Matchen på Jonathan-Helmes-Stadion am Böllenfalltor började i makligt tempo. Gästerna Schalke tog snabbt över kommandot men hittade inga bra medel till att hota Darmstadts försvar.Daniel Caligiuri hade en halvchans snabbt innan Darmstadt vände spelet genom den snabbe Heller. Schalkes långsamma backar fick inte tag på den lille anfallaren som passade in till Vrancic som helt fri framför målet kunde skjuta in bollen bakom målvakten Fährmann till 0-1 i den 11:e minuten. Schalkes försvar var i oordning. "Die Königsblauen" kom tillbaka starkt men var ack så ineffektiva. Antingen missade man målet med skott (Donis Avdijaj 14 min.) eller med nickar (Badstuber 18., Guido Burgastaller 20.) eller så reflexräddade duktige målvakten Esser på Thilo Kehrer s nick (18.).Avdijajs skott i den 21:a minuten borde varit bättre. Geis vassa kantfrisparkar skapade hela tiden oro i Darmstadt-försvaret som dock klarade av den intensiva pressen mot sitt egna mål. Schalkes tryck avtog och kvaliteten på spelet föll. Max Meyer s långskott (31.) och en farlig frispark från Geis sida (34.) var allt. Darmstadt hade ingenting framåt. I den andra halvleken höjde "die Knappen" tempot allteftersom. Men effektiviteten framför målet var fortsatt svag. Burgstaller och Coke fick en dubbelchans i den 50:e minuten. Kehrer fick till en nick efter en Geis-frispark i den 56:e minuten.Två minuter senare fick Schalke en jättechans till att kunna utjämna då Gelsenkirchen-laget fick en billig straff av domaren Ittrich efter att Caligiuri lätt fallit i straffområdet i närkamp med Sulu. Straffskytten Burgstaller slog straffen halvhögt mitt i målet. Keepern Esser som gick till höger kunde dock rädda skottet med det utsträckta vänsterbenet. Räddningen skapade eufori hos "die Lilien" en kort stund innan anfallen fortsatte från Schalkes sida. Inbytte Franco di Santo hade en möjlighet men stod samtidigt i vägen för Meyer som hade haft en bättre position.Darmstadt hade inte mycket framåt, ett hårt distansskott från Gondorf var länge den enda chansen. I den 75:e minuten kom så den rättvisa kvitteringen. Meyer spelade bollen ut till Dennis Aogo som slog in ett inlägg som Coke snabbt rusade fram på och kunde nicka in 1-1. Det var samtidigt Cokes första mål för S04. Båda lagen gick nu för seger. I den 81:a minuten hann inte Kehrer med den inbytte Schipplock. Kehrer tog tag och drog ner Darmstadt-spelaren som annars skulle ha rusat fri mot målvakten Fährmann. Domaren drog fram det röda kortet för en frilägesutvisning.Schalkes redan brist på backar blir nu än större. Bittert för Schalke. Än bittrare skulle det bli. På tilläggstid i den 93:e minuten kunde Darmstadt göra 2-1. Målet kom till efter ett lyft in i straffområdet av Heller. Sulu försökte avsluta men tog på ett ben och blev en perfekt pass till Gondorf som fristående kunde skjuta in segermålet.Därmed räddade sig Darmstadt från nedflyttning åtminstone för ytterligare en vecka. För "die Königsblauen" blev detta resultat en stor besvikelse och ett tungt bakslag i kampen om Europa League -platserna. Nu missade man åter en god möjlighet att komma närmare dem.Otroligt hur man slarvade bort den. Schalke förblir ett mysterium. Denna match blev en ny bottenpunkt. Den tredje under denna ojämna säsong. Den första var inledningen av säsongen med fem raka förluster. Sedan kom formkrisen före vinteruppehållet. Hur detta lag ska kunna vända på ett 0-2 underläge mot Ajax i Europa League på torsdag är omöjligt att se. Det tråkiga är att man inte ser någon utveckling eller förbättring av laget under säsongen trots ny sportchef och ny tränare. En otrolig skadesituation kan inte vara hela sanningen till det usla resultatet.Schalkes spelare fortsätter visa kolossal ojämnhet och en letargi som förbryllar precis som under tidigare säsonger. Man kommer aldrig tillrätta med laget och de dyra inköpen har inte givit något. Säsongen har inte blivit bättre och är ett enda stort lidande för supportrarna som visade sin frustration mot laget efter matchen (3000 på plats). Nu gäller det att spela klart säsongen och komma tillrätta med kontinuiteten som man har pratat så mycket om. Att sparka tränaren Weinzierl skulle inte leda till något även om man kan diskutera hans handlingskraft och hans förmåga att få sina idëer att stämma.I att Schalke inte har de rätta spelarna eller spelare med tillräcklig kvalité stämmer bara delvis. Nu får de bevisa vad de går för i de två hemmamatcherna mot Ajax på torsdag (kl 21.05) och mot RB Leipzig nästa söndag. Inga spelare förutom målvakten Fährman förtjänade godkänt. Försvaret var virrigt och inte samspelt och offensiven var ineffektiv. Med de möjligheter man skapad under en period i den första halvleken samt straffen i den andra borde det ha blivit fler mål än ett ynka mål.Laguppställningen S04:Fährmann - Coke, Kehrer, Badstuber, Aogo - Goretzka, Geis (67. Bentaleb) - Caligiuri (81. Schöpf), Meyer, Avdijaj (55. di Santo) - BurgstallerAvbytarbänk: Nübel (mål), Riether, Uchida, StambouliMålen: 1-0 Vrancic (11.), 1-1 Coke (75., nick, ass Aogo), 2-1 Gondorf (90.+3)Burgstaller missade en straff (58.). Kehrer frilägesutvisad (81.)Gula kort S04: Meyer (3.)Publik: 17 400 (utsålt), Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt