Segern mot Wolfsburg ska ge styrka mot Ajax

Efter den välförtjänta och viktiga segern i lördags över VfL Wolfsburg med 4-1 (2-0) står Europa League och kvartsfinalerna på programmet. På torsdag möter FC Schalke 04 AFC Ajax i Amsterdam i det första mötet mellan lagen (kl 21, visas live på Eurosport 2). Ett ovisst möte även om S04 räknas som en knapp favorit mot ett ungt nederländsk lag. "Det blir ingen lätt match" varnar Klaas-Jan Huntelaar, anfallaren som spelat i Ajax. "Hunter" som nu mest är reserv och som lämnar "die Knappen" i sommar.

FC Schalke 04 spelade en offensivare och mer riskfylld fotboll mot VfL Wolfsburg i lördags. "Det var en viktig seger" sade S04-tränaren Markus Weinzierl efteråt över 4-1 resultatet. "Vi ville spela offensivt och skapa många målchanser vilket vi lyckades med" lovordade Weinzierl. Ifall Gelsenkirchen-laget tappat poäng hade chansen att nå Europa League -platserna varit förlorad. Nu har man fortfarande möjligheter att nå dem efter den välförtjänta segern även om det blir tufft. Man behöver fortsätta vinna de återstående matcherna och samtidigt ha tur med de andra resultaten. Tabellen är mycket jämn runt Schalkes placering som just nu är tia.Wolfsburgs motstånd var dock svagt och gästerna bjöd på stora ytor. Deras backlinje var riktig dålig, något som S04 utnyttjade effektivt. Schalke hamnade aldrig i trångmål och förblev ohotade under hela matchen. Laget visade spelglädje och man hjälpte varandra föredömligt. De tidiga målen i båda halvlekarna var psykologiskt viktiga. Den löpstarke och vilt kämpande Guido Burgstaller visade åter hur viktig han är för Schalkes målfabrikation. Österrikaren gjorde två mål och har nu gjort sex mål sedan han anslöt från Nürnberg i vintras. Burgstaller har erkänt i en intervju att han var osäker på hur han skulle klara av spel i den högsta serien.Det gäller också för medspelarna att mata "Burgknaller" med de rätta bollarna. Han är stark i avsluten och har konkurrerat ut Klaas-Jan Huntelaar som varit mycket skadedrabbad. Huntelaars spelstil passar inte heller in i Weinzierls spelsystem. Nu har en missnöjd Huntelaar meddelat att han lämnar Schalke till sommaren efter sju säsonger hos "die Königsblauen". Hans kontrakt går också ut. Det gäller nu för nederländaren att avsluta den framgångsrika perioden hos Schalke snyggt och med värdighet och inte gnälla för mycket. Huntelaar är Schalkes nästbäste målgörare i Bundesliga totalt sett någonsin efter Klaus Fischer och före Ebbe Sand.Sportchefen Christian Heidel förstår Huntelaars frustration och säger att man ska behandla honom schysst. Det spekuleras i att 33-åringen då återvänder till torsdagen motståndare Ajax, klubben som han spelade i under säsongerna 2006-08. De två andra målen för Schalke gjorde Leon Goretzka och Daniel Caligiuri, som spelade för Wolfsburg så sent som i höstas. Bortalaget Wolfsburgs enda mål kom på en straff som Mario Gomez satte säkert och fastställde slutresultatet. Burgstaller var bäste spelare hos Schalke tillsammans med den spelskicklige Max Meyer som nu äntligen tog chansen när han fick starta igen och visade toppform. Offensiven med Leon Goretzka, Eric Maxim Choupo Moting och Caligiuri var stark. Defensiven var stabil och det vara bara Matija Nastasic som hade en del problem samt fick sitt femte gula kort och därmed avstängd i nästa match borta mot Darmstadt på söndag.Nu står Europa League och kvartsfinalerna på programmet. På torsdag möter FC Schalke 04 AFC Ajax i Amsterdam i det första mötet mellan lagen (kl 21.05). Segern över Wolfsburg kan ge "die Knappen" styrka mot Ajax. Det är ett ovisst möte även om S04 räknas som en knapp favorit mot ett ungt nederländsk lag. "Det blir ingen lätt match" varnar Klaas-Jan Huntelaar. Schalke borde ha en viss fördel i av att börja borta. Backen Thilo Kehrer säger att man måste passa upp för den danske anfallaren Kasper Dolberg, en spelare som Kehrer mött tidigare i UEFA Youth League 2015 då Schalke förlorade båda mötena mot Ajax.I Ajax återfinns också en gammal Schalke-spelare, Heiko Westermann. Den rutinerade backen får dock inte spela speciellt mycket. ?Westerman varnar dock. "Schalke vet inte vad som väntar dem". En gammal spelare som spelat för båda klubbarna är Youri Mulder. Den föredetta anfallaren som spelade i Ajax under ungdomsåren och för Schalke under åren 1993-2002 tror mest på Schalke. Han tror att Schalkes hemmastyrka avgör i returmötet i Gelsenkirchen. Tyvärr kommer Choupo-Moting missa den första matchen i Amsterdam på grund av ett irriterat knä då han fick ett slag mot det i Wolfsburgsmatchen och fick gå av.Möjligen ersätts han då av yttern Yevhen Konoplyanka, en flopp som kom förra sommaren från Sevilla. För övrigt säger sportchefen Heidel att han gärna om möjligt vill behålla lånespelarna Abdul Rahman Baba (Chelsea) som just nu rehabtränar efter en korsbandsskada och operation. Lånet går ut i sommar liksom det med FC Bayerns Holger Badstuber, en spelare som Heidel också gärna vill ska stanna kvar i klubben. Återstår att se hur det ter sig med dessa spelare efter säsongen. Ett delikat rykte säger att Schalke är intresserad av Ajax kapten Davy Klaassen, en offensivspelare som skulle kunna ersätta Max Meyer, som förmodligen lämnar Schalke i sommar. Schalke vill sälja Meyer om han inte förlänger sitt kontrakt. Det gamla gäller till 2018.Möjlig startelva S04 mot Ajax: Fährmann - Kehrer, Höwedes, Nastasic, Kolasinac - Goretzka, Bentaleb - Schöpf, Meyer, Caligiuri - BurgstallerStambouli eller Geis kan också vara ett alternativ på det defensiva mittfältet och Konoplyanka ett på det vänstra yttermittfältet då Choupo-Moting är skadad.Avspark: Torsdag kl 21.05 (Amsterdam Arena), visas live på Eurosport 2 och Eurosportplayer.seMatchväder: Delvis mulet, blåsigt och ca 9 graderMatchrapport kommer fredag förmiddag.: Efter de tre explosionerna nära Borussia Dortmund s buss på tisdagskvällen visar Schalke sin solidaritet med sina sportsliga ärkerivaler. "Vid sådana här tillfällen håller man samman här i Ruhrområdet". Schalke önskade på tisdagskvällen via Twitter Marc Bartra "ett snabbt tillfrisknande och alla fans en säker resa hem".Laguppställningen mot Wolfsburg:Fährmann - Kehrer, Höwedes, Nastasic, Kolasinac (72. Coke) - Goretzka, Bentaleb - Caligiuri, Meyer, Choupo-Moting (66. Schöpf) - Burgstaller (85. Huntelaar) Reservbänk: Nübel (mål), Badstuber, Geis, AvdijajMålen:1-0 Burgstaller (6., högerskott, ass Meyer), 2-0 Goretzka (23., högerskott, ass Choupo-Moting), 3-0 Caligiuri (49., vänsterskott, ass Choupo-Moting), 4-0Burgstaller (77., vänsterskott, ass Kehrer), 4-1 Gomez (79., straff)Gula kort S04: Nastasic (5., avstängd nästa match)Publik: 61 298 (Veltins-Arena, Gelsenkirchen)