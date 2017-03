2017-03-04 18:30

Lagkaptenen Benedikt Höwedes förmanar sina lagkamrater att visa rätt inställning.

Stämningen i botten inför kommande möten mot Gladbach

Efter den tröstlösa insatsen i cupen mot Bayern München riskerar FC Schalke 04 att inte få spela ute i Europa nästa säsong, vilket skulle vara första gången på sju år. Sista möjligheten till Europaspel är troligen att försöka gå vidare i Europa League där man möter Borussia Mönchengladbach i två kommande möten. Först ska S04 försöka vinna mot samma klubb i Bundesliga när man idag lördag möter "die Fohlen" på bortaplan (kl 18.30, visas live Eurosport 2). Stämningen kunde vara bättre.





Det blir även tufft att gå vidare i Europa League



Höwedes sade dessutom några sanningens ord till sina lagkamrater i halvtid i Bayern-mötet. "Antingen kan vi gå under som HSV (förlorade med 0-8 i München) eller bjuda motstånd" Andra halvlek slutade 0-0. Om det berodde på att Schalke spelade bättre eller om det berodde på att Bayern vilade sig får vi inte reda på. Antagligen var det en kombination. Att det efter München-matchen rått disharmoniska toner är klart och går inte att blunda för. Weinzierl kritiserade Max Meyer hårt ("invecklad i sex närkamper, vann en enda - siffrorna talar för sig själva").



Han menar att han bara hade svarat på en konkret fråga om Meyer. Det lät ändå som en riktig käftsmäll för 21-åringen. Frågan är hur spelaren tar kritiken. Meyers kontrakt gäller till 2018. Till sommaren blir alltså sista möjligheten att få betalt för den lille teknikern som var lagkapten i det tyska OS-lag som tog silver förra året. ?Att Meyer lämnar klubben är inte otänkbart. Han vill ha sin framtid klar i sommar. Meyer verkar inte passa in i Weinzierls spelidé och han har mest fått vara inhoppare eller spela från start i Europa League när det mesta redan varit klart. Meyer passar bäst i ett lag som för matcherna.



För matcherna mot Mönchengladbach spelar det ingen roll. Schalke har alla spelare spelklara förutom de långstidsskadade (Coke, Embolo, Baba, Naldo).



Några större brösttoner kommer det inte från Schalkes håll förståeligt nog när man reser de åtta milen västerut. Borussia känns ha bättre form. Weinzierl hoppas ändå på få en bra start på Gladbach-veckorna. "Vi har inte vunnit så ofta på bortaplan". Börjar alltså bli dags.



Eric Maxim Choupo Moting har tappat platsen i dagens matchtrupp. Han har varit blek på sistone. Däremot är Yevhen Konoplyanka tillbaka i samma. Hans speltid har varit försumbar på senare tid vilket förstås inte har glatt ukrainaren. Trots få spelminuter köpte klubbledningen ut honom från lånekontraktet med Sevilla liksom man gjorde med Nabil Bentaleb (Tottenham).



Gladbach och "die Königsblauen" har totalt mötts i det klassiska "West-Derbyt" 87 gånger". På bortaplan har Gelsenkirchenlaget dålig statistik. 7 segrar, 9 oavgjorda och 27 förluster. "Fölen" som Gladbachspelarna kallas sedan länge verkar ha kommit i galopp igen efter en formsvacka. Man vann senast borta mot HSV i cupen.



Möjlig startelva S04: Fährmann - Höwedes, Nastasic, Badstuber - Schöpf, Kolasinac - Stambouli - Goretzka, Bentaleb - Caligiuri - Burgstaller



Avspark: Lördag kl 17.30 (Borussia-Park, Mönchengladbach), visas live på Eurosport 2 och Eurosportplayer.se



Domare: Manuel Gräfe (Berlin)



Matchväder: Regnskurar och 9-10 grader



Matchrapport kommer söndag förmiddag. Schalke-tränaren Markus Weinzierl är fortfarande kamplysten. Han försöker rädda säsongen så gott det går. Cuputtåget och intrycket mot FC Bayern gav annars inga positiva vibbar. Nu börjar alltså Gladbach-veckorna med tre möten inom 13 dagar. Dessa tre matcher mot Borussia Mönchengladbach blir också de sista chanserna att rädda säsongen och att nå Europaspel nästa säsong. Med tre poäng vunna idag lördag skulle "die Knappen" i bästa fall klättra till åttonde plats i Bundesliga . Att försöka nå Europaplatserna blir en väldigt tuff kamp. Man behöver segrar i nästan varje match.Det blir även tufft att gå vidare i Europa League med de två mötena mot "die Fohlenelf". Weinzerl är stridslysten. "Vi är nu i det avgörande skedet av säsongen och har fortfarande teoretiskt alla chanser att nå våra mål" säger Schalkes tränare. Att understryka detta positiva är viktigare för honom än att ta itu med de negativa scenarierna. Att som lagkaptenen Benedikt Höwedes använda uttrycket "mellanår" efter den dåliga insatsen i München faller inte Weinzierl på läppen. Det är för tidigt att kalla säsongen detta anser Weinzierl. "Om det inte kommer att fungera kan vi prata om det vid tillfälle, men inte just nu".Höwedes sade dessutom några sanningens ord till sina lagkamrater i halvtid i Bayern-mötet. "Antingen kan vi gå under som HSV (förlorade med 0-8 i München) eller bjuda motstånd" Andra halvlek slutade 0-0. Om det berodde på att Schalke spelade bättre eller om det berodde på att Bayern vilade sig får vi inte reda på. Antagligen var det en kombination. Att det efter München-matchen rått disharmoniska toner är klart och går inte att blunda för. Weinzierl kritiserade Max Meyer hårt ("invecklad i sex närkamper, vann en enda - siffrorna talar för sig själva"). Nu försäkrar Weinzierl att han inte bara hade gjort en spelare till syndabock för den dåliga laginsatsen.Han menar att han bara hade svarat på en konkret fråga om Meyer. Det lät ändå som en riktig käftsmäll för 21-åringen. Frågan är hur spelaren tar kritiken. Meyers kontrakt gäller till 2018. Till sommaren blir alltså sista möjligheten att få betalt för den lille teknikern som var lagkapten i det tyska OS-lag som tog silver förra året. ?Att Meyer lämnar klubben är inte otänkbart. Han vill ha sin framtid klar i sommar. Meyer verkar inte passa in i Weinzierls spelidé och han har mest fått vara inhoppare eller spela från start i Europa League när det mesta redan varit klart. Meyer passar bäst i ett lag som för matcherna.För matcherna mot Mönchengladbach spelar det ingen roll. Schalke har alla spelare spelklara förutom de långstidsskadade (Coke, Embolo, Baba, Naldo). Sead Kolasinac kan troligen spela även i denna match, trots att han har kvar sina ljumskkänningar. För övrigt kan nämnas att anfallaren Franco di Santo har börjat träna efter sin ljumskoperation och överraskande nog redan är med i matchtruppen mot Gladbach. Di Santo har inte spelat sedan slutet av oktober. Det är nu klart att klubbledningen inte utnyttjar optionen i Dennis Aogo s kontrakt att förlänga det med ett år. Det går ut i sommar. Reserven Aogo kommer alltså att lämna klubben.Några större brösttoner kommer det inte från Schalkes håll förståeligt nog när man reser de åtta milen västerut. Borussia känns ha bättre form. Weinzierl hoppas ändå på få en bra start på Gladbach-veckorna. "Vi har inte vunnit så ofta på bortaplan". Börjar alltså bli dags. Matija Nastasic kommer antagligen igen att spela i mitten av trebackslinjen och Holger Badstuber till vänster. Man hade bytt plats inför Bayern-matchen vilket inte var lyckat. Nastasic hade det svårt mot Lewandowski och Badstuber blev utvisad efter två gula kort. Weinzierl anser dock att Nastasic är bättre man-mot-man och att Badstuber har bättre uppspelsfot.Eric Maxim Choupo Moting har tappat platsen i dagens matchtrupp. Han har varit blek på sistone. Däremot är Yevhen Konoplyanka tillbaka i samma. Hans speltid har varit försumbar på senare tid vilket förstås inte har glatt ukrainaren. Trots få spelminuter köpte klubbledningen ut honom från lånekontraktet med Sevilla liksom man gjorde med Nabil Bentaleb (Tottenham). Lite konstigt då man samtidigt säger att Konoplyanka inte passar in i dagens spelsystem. "Kono" har inte heller övertygat helt när han fått spela, förutom i några Europa League-matcher där han också gjorde några viktiga mål.Gladbach och "die Königsblauen" har totalt mötts i det klassiska "West-Derbyt" 87 gånger". På bortaplan har Gelsenkirchenlaget dålig statistik. 7 segrar, 9 oavgjorda och 27 förluster. "Fölen" som Gladbachspelarna kallas sedan länge verkar ha kommit i galopp igen efter en formsvacka. Man vann senast borta mot HSV i cupen.Möjlig startelva S04: Fährmann - Höwedes, Nastasic, Badstuber - Schöpf, Kolasinac - Stambouli - Goretzka, Bentaleb - Caligiuri - BurgstallerAvspark: Lördag kl 17.30 (Borussia-Park, Mönchengladbach), visas live på Eurosport 2 och Eurosportplayer.seDomare: Manuel Gräfe (Berlin)Matchväder: Regnskurar och 9-10 graderMatchrapport kommer söndag förmiddag.

2017-03-04 08:04:00

