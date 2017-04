Starkt seger i Leverkusen

FC Schalke 04 övertygade starkt och vann med klara 4-1 (3-0) över ett riktigt svagt Bayer 04 Leverkusen på BayArena. Det var den hittills största bortasegern för säsongen. Det stod 3-0 redan efter 18 minuter och matchen var i princip avgjord. Målen gjordes av Burgstaller (2.), Höwedes och Schöpf. S04 utnyttjade för en gångs skull sina fasta situationer och var hetare i närkamperna. Med den suveräna segern har S04 åter blickarna på Europa League-platserna.

S04-tränaren Markus Weinzierl bytte två spelare jämfört med 1-1 matchen mot Leipzig förra helgen. Leon Goretzka var återställd efter hjärnskakning och käkskada och ersatte Max Meyer som hade hälproblem. Alessandro Schöpf kom in i startelvan istället för Klaas-Jan Huntelaar som fick sätta sig på bänken. I början såg det inte ut som om det skulle bli en storseger för FC Schalke 04 på BayArena. Bayer 04 Leverkusen anföll med frenesi och skapade en enorm press mot Schalke-målet. Hemmalaget hade den första farliga målchansen redan efter bara 39 sekunder. Ralf Fährmann var dock helvaken och räddade Brandts skott. Strax efteråt sköt Volland högt över. Leverkusens anfallslusta var dock över ganska snart och Schalke kunde med en otrolig kyla i avsluten göra hela tre mål på 11 minuter och i princip redan avgöra matchen. Det började med en utsökt genomskärare från Nabil Bentaleb s sida i den 6:e minuten. Passningen nådde den avsedda adressen Leon Goretzka som satte fart mot målet. I straffområdet lade han fram den i sidled till fristående Guido Burgstaller som bara hade att skjuta in bollen i öppet mål till 1-0.Ett mycket snyggt mål. Fyra minuter senare var de kritiserade svagheterna kring fasta situationer försvunna. På Alessandro Schöpfs hörna nickade Benedikt Höwedes in sitt första mål för säsongen till 2-0 (10.). Leverkusen tappade koncepterna och bjöd på misstag efter misstag i främst försvaret och blev utvisslade av en mycket besviken hemmapublik. Det störde knappast Schalke som hade ett par tusen fans på plats i Leverkusen. 3-0 kom i den 18:e minuten efter att först Goretzka misslyckat två gånger att överlista Leno i Bayer-målet.På den andra returen från Leno var Schöpf snabbast framme på och kunde överlista målvakten och det förvirrade hemmaförsvaret. Det var 50 år sedan Schalke senast ledde med 3-0 efter en sådan kort stund. Leverkusen försökte sätta fart i den andra halvleken precis som i den första och hade en farlig möjlighet genom Bellarabi men straffades omgående av "die Königsblauen" som gjorde 4-0 i den 50:e minuten. Målet var ett samarbete mellan den österrikiska duon hos S04. Frispark från Schöpf och avslut från Burgstaller. Schalkes andra mål på en fast situation. Tränaren Weinzierls kritik kring detta verkade ha givit resultat.Spelet föll i kvalité efter det målet och Schalke bevakade mest den stora ledningen i den andra halvleken. Matchen var redan avgjord. Ett tröstmål fick Leverkusen då Kießling nickade in 1-4 från nära håll i en närkamp med Badstuber som var för sen. "Die Knappen" övertygade över hela linjen och var hetare. Det rutinerade försvaret med Coke, Höwedes och Holger Badstuber var kyliga och hade oftast inga problem med Leverkusens försök. Goretzka var stark och bäst spelmässigt sett. Inte undra på att sportchefen Christian Heidel verkligen jobbar för att kunna få behålla 22-åringen.Heidel vill bygga framtidens lag kring Bochum-födde Goretzka, en spelare från området som supportrarna kan identifiera sig med. Den alltid spelbare Bentaleb och den österrikiska duon Burgstaller och Schöpf får toppbetyg. Burgstaller är löpvillig och målfarlig och Schöpf verkar ha kommit över sin formkris. Alla spelarna hos Gelsenkirchen-laget spelade stabilt den här fredagskvällen på ett fullsatt BayArena. Schalke var dominerande och överlägsna mot ett väldigt svagt Leverkusen som hamnat farligt nära nedflyttningsplatserna.Schalke utnyttjade sina chanser till fullo medan Leverkusen missade sina möjligheter. S04 har med den suveräna segern åter blickarna på Europa League -platserna. Målskytten Schöpf sade efter matchen att man gjort målen vid rätt tidpunkt. Hans österrikiske kollega Burgstaller lovordade målvakten Fährmann som "höll oss kvar i matchen i början. Vi visste att Leverkusen skulle pressa på kraftigt inledningsvis. Efter tio minuter hade vi matchen i vårt grepp och var sett över 90 minuter värdiga vinnare. Upprepar vi kvällens insats och tar poäng kan vi lyckas".Schalke möter närmast Freiburg på bortaplan nästa söndag (kl 17.30).Laguppställningen S04:Fährmann - Coke, Höwedes, Badstuber, Kolasinac (74. Aogo) - Stambouli, Bentaleb (84. Riether) - Schöpf, Goretzka, Caligiuri - BurgstallerAvbytarbänk: Nübel (mål), Geis, Avdijaj, di Santo, HuntelaarMålen: 0-1 Burgstaller (6., vänsterskott, ass Goretzka), 0-2 Höwedes (10., nick, ass Schöpf), 0-3 Schöpf (18., högerskott, ass Goretzka), 0-4 Burgstaller (50., vänsterskott , ass Schöpf), 1-4 Kießling (69.)Publik: 30 210 (BayArena, Leverkusen)