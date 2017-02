Stor respekt för Hoffenheim

Det blev alltså ett tyskmöte i fredagens lottning hos UEFA. Inget som någon av klubbarna är speciellt glada för. Man var besvikna. Spelarna i FC Schalke 04 tycker att i Europa League vill man möta europeiska lag. Det är det som är speciellt och tjusningen med Europaspelet. Nu kommer dessutom en tysk klubb att bli utslagen. "Det är fifty-fifty" säger lagkaptenen Benedikt Höwedes om chansen att gå vidare i turneringen. Mötena äger rum torsdagarna 6 mars (hemma) och 20 mars. Båda med avspark kl 21.05. Dessutom möter man Borussia Mönchengladbach i Bundesliga på Borussia-Park den 3 mars.Tre matchen mot "die Fohlen" under 17 dagar. UEFA har för övrigt en löjlig regel som säger att laget måste resa till spelorten en dag innan. Då är det bara knappt sex mil fågelvägen mellan Gelsenkirchen och Mönchengladbach. Man slipper åtminstone resstressen. I dessa möten och övriga under resten av säsongen får Schalke klara sig utan viktige och rutinerade Naldo. Den brasilianske mittbacken ådrog sig en allvarlig ljumskskada i Europa League-matchen i torsdags mot PAOK Saloniki. Efter magnetröntgen konstaterade man att säsongen var över för den 35-årige veteranen.Ett tråkigt besked. Naldo har varit tongivande i försvaret och blivit allt bättre sedan han kom från Wolfsburg innan säsongen. Tur i oturen är då att sportchefen Christian Heidel lånade in Holger Badstuber från Bayern München under transferfönstret i januari. Nu blir det Badstuber som antagligen får träda in i mittförsvaret och bevisa sin kvalité. Tränaren Weinzierl tror att den föredetta landslagsspelaren klarar uppgiften. Badstuber togs egentligen in för att de båda mittbackarna Benedikt Höwedes och Matija Nastasic var skadade och inte kunde träna under vinteruppehållet.Det är bara att hoppas att Badstuber håller sig skadefri. Hans skadelista bakåt sett är hur lång som helst. Schalke har även unge Thilo Kehrer som alternativ och som har bevisat att han klarar av spel på den här höga nivån. 20-åringen som var kapten i U19-laget tidigare är flexibel och kan spela på flera positioner i defensiven. Weinzierl kan också tänka sig att eventuellt gå tillbaka till en fyrbackslinje. Naldo var den sjätte spelaren hos S04 som skadade sig allvarligt denna säsong. Innan drabbades Coke (korsband), Breel Embolo (frakturer), Abdul Rahman Baba (korsband), Franco di Santo (ljumske), Klaas-Jan Huntelaar (ledband). Nu är åtminstone "Hunter" tillbaka.Annars kommer laget till söndagens hemmamöte mot TSG 1899 Hoffenheim med de spelare som spelat under senare tid, PAOK matchen undantagen. Där lät Weinzierl vila en del spelare eftersom man redan hade klara 3-0 i ryggen efter första mötet i Grekland. Weinzierl har respekt för Hoffenheim, som har gått väldigt bra i Bundesliga denna säsong. Laget från Kraichgau var länge obesegrade. Nu har man förlorat två matcher totalt och ligger på fjärde plats, vilket innebär Champions League -kval. Varför Hoffenheim har elva poäng mer än "die Knappen" och har spelat bättre, stabilare och framgångsrikare kan man undra?Spelarmaterialet ser inte bättre ut än hos Schalke. En anledning kan säkert vara Schalkes stora otur med skador. Det har inneburit improvisation och letandet efter kontinuitet efter den dåliga säsongsstarten. Hoffenheim har fått ett uppsving sedan den unge tränaren Julian Nagelsmann tog över förra säsongen. Då var han endast 28 år. Han räknas som ett tränargeni och flera storklubbar tittar redan på honom. Schalkes sportchef Heidel säger att läget fortsatt är kritiskt både när det gäller tabelläget och spelarskador. "Vad vi behöver nu är sammanhållning tillsammans med vår publik och fansen. Lyckas vi nå framgång mot Hoffenheim kan det ge en skjuts framåt de kommande ansträngande veckorna".Schalke har pressen på sig. Man måste börja plocka trepoängare för att avancera i tabellen i försöket att nå Europaplatserna. Det blir väldigt tufft. Hoffenheim med tränaren Nagelsmann vill förstås förstöra Schalkes planer och bita sig kvar på Champions League-platserna. "Hoffenheim är starka, både offensivt och defensivt, men vi vill absolut vinna" säger Weinzierl. Schalke är trots allt numera obesegrade i sex raka tävlingsmatcher. S04 och Hoffenheim har totalt mötts 17 gånger. På hemmaplan har Gelsenkirchenlaget vunnit 6 gånger, 2 möten har slutat med förlust.Möjlig startelva S04: Fährmann - Höwedes, Badstuber, Nastasic - Schöpf, Kolasinac - Stambouli - Goretzka, Bentaleb - Caligiuri - Burgstaller