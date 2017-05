Stort misslyckande i Freiburg

Ett passivt FC Schalke 04 misslyckades åter i kampen om Europa League-platserna och förlorade välförtjänt med 0-2 (0-2) borta mot SC Freiburg. Med förlusten försvann troligen också den sista möjligheten till Europaspel nästa säsong. Insatsen i Breisgau var bedrövlig och man saknade det mesta i spelet. Laget spelade lättvindigt bort chanserna till en förbättrad tabellposition. Tränaren Markus Weinzierl får också ta på sig förlusten då han ställde upp med en alltför defensiv matchplan.

FC Schalke 04 och dess tränare Markus Weinzierl var tvungen att ersätta knäskadade Alessandro Schöpf. In istället överraskande floppen Yevhen Konoplyanka, ukrainaren som hittills mest fått suttit på läktaren. I startelvan fanns sju spelare som Weinzierl och sportchefen Christian Heidel köpt in för 46.5 miljoner euro. Ett belopp som inte lönat sig på långa vägar och ett misslyckande liksom spelet mot SC Freiburg . Spelet på Schwarzwald-Stadion förekom mest på mittfältet under de första 20 minuterna. Weinzierl ställde upp med en defensiv matchplan, någon attackfotboll kunde man inte urskilja.Istället var det ett passivt Schalke som spelade väldigt långsamt i sidled. Båda lagen ville minimera riskerna. Hemmalaget Freiburg började så småningom dra upp tempot och utarbeta chanser. I den 22:a minuten föll så 0-1 genom ett skott från Niederlechner. Bollen rutschade över målvakten Ralf Fährmann s målvaktshandskar och såg inte helt otagbart ut. Försvarsarbetet var inte heller bra. Freiburg fick en skjuts av målet och började att spela ett fint kombinationsspel. Schalke verkade chockade och sprang bara efter motståndarna. Speciellt högersidan med Coke och Daniel Caligiuri blev upplurade gång på gång.I den 31:a minuten gick Sead Kolasinac klumpigt hårt åt Philipp i straffområdet och domaren dömde en korrekt straff. Niederlechner satte den säkert och det kändes redan då att matchen var körd för "die Königsblauen". Man såg inga tendenser till förändring hos det tröga bortalaget. Istället fortsatte Freiburg att göra livet tufft för S04. Gästerna hittade inga lösningar. SCF var skickliga även defensivt och deras kontringsspel blixtsnabbt. Fährmann fick visa sin klass vid flera tillfällen och chans till att revanchera sig. De enda livstecknen från Gelsenkirchen-laget var två farliga långskott från Leon Goretzka Trots att Weinzierl bytte in tre anfallare (Huntelaar, Avdijaj, di Santo). Supersuben Petersen kom in för SCF och hade tre stora målchanser att utöka resultatet.för hemmalaget som slutligen vann mycket välförtjänt. Det var samtidigt SCF-tränaren Streichs 100:e hemmamatch i Bundesliga och som fick fira det med en seger och en förbättrad position till Europa League -spel nästa säsong. Något som nu Schalke antagligen får se sig förgäves om. Insatsen var bedrövlig och man saknade det mesta i spelet. Laget spelade lättvindigt bort chanserna till en förbättrad tabellposition. Alla spelare får bottenbetyg.Tränaren Markus Weinzierl får också ta på sig förlusten då han ställde upp med en alltför defensiv taktik. Med det här spelet är man inte heller förtjänt av Europa League-spel. Laget saknar det mesta, insats och löpvilja, hjärta och engagemang. Allt som Freiburg däremot visade. Maken till oinspirerad och ofokuserad prestation får man leta efter. Inte första gången det sker heller under de senaste åren. Weinzierls smekmånad är för länge sedan förbi. Nu måste han leverera. Säsongen har varit mycket medioker. Allt kan man inte skylla på skadorna och de många matcherna.Han har inte fått någon rätsida på den märkliga ojämnheten i spelet som förpestat humöret för supportrarna de senaste säsongerna. Han har inte kunnat lösa karaktärssvagheterna hos spelarna som är hans uppgift. Vad han får ut av truppen är förskräckligt lite. Se då vad Christian Streich får ut av sin trupp i Freiburg, som är flera hundra miljoner billigare. Att sparka Weinzierl efter säsongen skulle inte vara någon lösning just nu. Han bör få åtminstone få på sig hösten kommande säsong. Laget riskerar nu också att falla isär på grund av det missade Europaspelet. Flera viktiga spelare som Kolasinac, Nastasic, Goretzka och Meyer kan försvinna. En stor utmaning även för sportchefen Heidel. FC Schalke 04 har försatt sig i en mycket svår situation.Laguppställningen S04: Fährmann - Coke, Höwedes, Badstuber, Kolasinac - Stambouli (46. Huntelaar), Bentaleb - Caligiuri (76. di Santo), Goretzka, KonoplyankaReservbänk: Nübel (mål), Kehrer, Nastasic, GeisMålen: 1-0 Niederlechner (22.), 2-0 Niederlechner (31., straff)Gula kort S04: Höwedes (7.), Avdijaj (1.)Publik: 24 000 (utsålt), Schwarzwald-Stadion, Freiburg