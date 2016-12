Sportchefen Heidel summerar höstsäsongen: Tabellen ljuger inte

Höstsäsongen för FC Schalke 04 var mycket ojämn. Laget med den nya tränaren Markus Weinzierl blandade och gav. Efter fem raka ligaförluster inledningsvis blev det sedan 12 raka tävlingsmatcher utan förlust, varav 10 segrar. Hösten avslutades sedan negativt med fyra matcher utan segrar av vilka tre var förluster. Positivt är ändå att "die Knappen" är kvar i Europa League och den tyska cupen DFB-Pokal. Sportchefen Christian Heidel som också är ny för säsongen säger att "tabellen ljuger inte".

Sportchefen Christian Heidel tycker trots de blandade resultaten att klubben är på rätt väg. Med Heidels och tränaren Markus Weinzierls ankomst har lugnet inträtt hos Schalke 04 , ingen vanlig företeelse annars hos Gelsenkirchen-klubben där kaos och disharmoni ofta varit normaltillstånd. Med den nya sportsliga ledningen hoppas många också på den efterlängtade kontinuiteten ska inträffa, den som klubben så väl behöver.Heidel är positiv och säger att "utvecklingen kommer att göra sig betald". Sportchefen hoppas också på att vårsäsongen blir mer framgångsrik. Inför det nya året säger Heidel att han inte tittar på tabellen. "Vi är i ett svårt läge". Med bara 18 poäng och en elfte plats i Bundesliga tabellen blir det ytterst svårt att nå en internationell tabellplats i vår. Schalke behöver segrar och minst 30 poäng på de 18 matcher som återstår av säsongen.Än har det inte heller uppstått någon negativ stämning från fansens sida. En anledning till de blandade resultaten är de stora skadebekymren. Nästan tio spelare har saknats till flera matcher. Substansförlusten har varit för stor. I vissa fall har det varit nio spelare på plan under 23 år. "Många unga spelare utvecklats på grund av detta och det kommer också betala sig" tror Heidel som inte bara ser det svart. Han vill inte beklaga sig."Vi måste igenom detta. Vi har förvisso en stor trupp men vi klarar inte av hur många avbräck som helst". Den nya sportchefen ser annars Schalke som en välordnad klubb där många känslor är inblandade. "Det var det jag sökte, jag ångrar inte en enda sekund". Till vårsäsongen hoppas Heidel och tränaren Markus Weinzierl att flera av de skadade spelarna är tillbaka.Alla kommer dock inte kunna vara med på träningslägret i spanska Benidorm 4-12 januari och för många spelare kommer formen säkert vara oviss när matcherna åter börjar. Höstsäsongen var som sagt mycket ojämn för klubben från Gelsenkirchen. Efter fem raka hemska ligaförluster under säsongsinledningen blev det sedan hela 12 raka tävlingsmatcher utan förlust, varav 10 segrar. Hösten avslutades sedan negativt med fyra matcher utan segrar, av vilka tre var förluster.Positivt är ändå att "die Königsblauen" är kvar i Europa League och i den tyska cupen DFB-Pokal. Heidel är ärlig och säger sammanfattingsvis att "tabellen ljuger inte". Anfallsproblemen har varit ett bekymmer under hela hösten. Först fick nyförvärvet Breel Embolo en svår skada med frakturer på fotled och vadben, precis när han verkade vara på gång. Sedan fick Klaas-Jan Huntelaar knäbekymmer och Franco di Santo problem med en krånglande magmuskel vars läkning har dragit ut på tiden.Det avslutades med att maxim choupo-moting _68960.aspx" class="inText" title="eric maxim choupo-moting">Eric Maxim Choupo-Moting först hade ett inflammerat knä och sedan fick en infektion och blev sjuk. Ineffektiviteten framför motståndarmålet och den svaga offensiven blev inte bättre av att tränaren Weinzierl då fick improvisera och sätta in spelare längst fram i anfallet som egentligen inte var forwards ( Max Meyer , Yevhen Konoplyanka), dessutom flera unga och oprövade spelare ( Fabian Reese , Donis Avdijaj, Bernard Tekpetey ) som ännu inte fullt ut kan mäta sig mot de mer etablerade avslutarna.Sportchefen Heidel hade först inte tänkt införskaffa några nya spelare under transferfönstret i januari men har med tanke på skadelistan börjat tänka om. Det blir en hel del matcher i vår med tanke också på Europa League och DFB-Pokal. Dessutom saknas flera spelare i januari då de spelar för sina länder i Afrikanska mästerskapen (Choupo-Moting, Nabil Bentaleb , Abdul Rahman Baba, kanske även Tekpetey).Heidel är för övrigt inte glad åt att mästerskapen spelas under denna period och dessutom spelas var annat år. Avsaknaden av dessa spelare bli avsevärd. De eventuella transfers som äger rum i vinter måste dock kännas meningsfulla, både sportsligt som ekonomiskt enligt Heidel, som främst letar en försvarare och en anfallare. Tränaren Weinzierl vill absolut se några tillskott. Det har förstås redan spekulerats i flera namn.Sedan får vi också se om någon spelare lämnar klubben under januarifönstret. Det kan vara sista chansen för klubben att få ut en transfersumma för några av dem men samtidigt känns det som om alla de nuvarande spelarna behövs under våren, speciellt med tanke på skadorna och de många antalet matcher. En spelare som dock redan känns avskriven och som ledningen knappast skulle hindra en flytt är Sidney Sam 28-åringen har knappt fått spela ens när Weinzierl ställt upp med ett B-betonat lag i några betydelselösa Europa League-matcher. Något inhopp har det blivit där. Själv anser sig Sam inte vara en flopp, något som många andra tycker att han är. Den föredetta landslagsspelaren, som kom för 2.5 miljoner euro från Leverkusen 2013, har mest hållit till i andralaget under hösten och vill nu bort i vinter. Han säger att han också kan tänka sig att flytta till en ambitiös 2 Bundesligaklubb som t ex Stuttgart och Hannover Flera spelares kontrakt går ut efter säsongen och deras framtid är oklar. En spelare som Heidel snabbt vill göra klart med är vänsterbacken Sead Kolasinac . Man för diskussioner. Kolasinac har höjt sig ett snäpp denna säsong, speciellt i offensiven. Andra spelare vars kontrakt går ut nästa sommar är de för bl a Dennis Aogo , Huntelaar och Choupo-Moting. Aogo lär inte få något nytt kontrakt och kanske går redan nu i januari. 33-årige Huntelaars tid är snart förbi. Frågan är om Choupo-Moting vill röra på sigHur blir det dessutom med lånen av Bentaleb (utlånad från Tottenham) och Baba (Chelsea) som går ut? Bentaleb har varit en förstärkning medan Baba har haft svårt att bli ordinarie. Kommer Heidel att köpa loss spelarna? Bentaleb kostar i så fall 19 miljoner euro. Därtill rycker storklubbarna i landslagsmännen Leon Goretzka och Max Meyer. I sommar är det sista chansen att få ut stora transfersummor för dem ifall de inte vill förlänga kontrakten. Båda har kontrakt till 2018. Det gäller för Schalke att övertyga dem och ge dem goda framtidsperspektiv.Bland Heidels nyförvärv i somras har yttern Yevhen Konoplyanka mestadels varit bra när han fått spela. Det har mest blivit spel i Europa League, annars har ukrainaren ofta fått varit inhoppare. Till hans nackdelar hör hans egensinne och ineffektivitet framför målet. Det sägs att sportchefen Heidel redan har köpt loss 26-åringen från lånekontraktet med Sevilla. Vi får avvakta och se hur det är med den saken.Nye Benjamin Stambouli har varit en besvikelse. Fransmannen som köptes från Paris SG för åtta miljoner euro har inte kunnat övertyga på tränaren Weinzierl, som för det mesta hållit den defensive mittfältaren utanför laget. Även högerbacken Junior Caicara har haft det svårt att ta en plats denna säsong och har bara fått spela i Europa League efter den misslyckade ligapremiären mot Eintracht Frankfurt då han var med i startelvan. Mycket möjligt att han lämnar S04 efter den här säsongen. Hans kontrakt gäller till 2018 och han har en utköpsklausul på 14 miljoner euro.För övrigt kan nämnas att ordföranden Clemens Tönnies planerar att modernisera området kring den gamla stadion Glückauf-Kampfbahn i Schalke där laget spelade under perioden 1928-1973. Tönnies vill bl a med en stiftelses hjälp bygga ett nytt klubbmuseum där. Delar av laget medverkade också i ett lustigt julspel med en annorlunda berättelse som finns att bevittna på hemsidan och på Youtube.