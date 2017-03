2017-03-01 20:45

Bayern München - Schalke 04

3-0



Lagkapten Benedikt Höwedes hade en mörk kväll liksom sina lagkamrater.

Totalt chanslösa på Allianz-Arena

FC Schalke 04 visade upp en katastrofal insats i DFB-Pokal och förlorade med 0-3 (0-3) mot ett helt överlägset FC Bayern München. Matchen var över redan efter 29 minuter då Bayern redan hade gjort sina tre mål. S04 saknade mod och tro på sig själva. Hela laget spelade under sin förmåga samtidigt som FCB visade sin världsklass. Andra halvlek blev bara en lång pina, Bayern skruvade ned tempot och sparade sig. S04-tränaren Markus Weinzierl var förbannad över att hans spelare inte tog fighten.





Bayern fortsatte att trycka på gaspedalen och gästerna fick knappt tid att andas. Bayern visade sin skicklighet med stort bollinnehav, fint passningsspel och hög pressing. Schalke kom knappt över mittlinjen och fick bara jaga. Det såg nervöst ut och tron på sig själv verkade saknas. Det tidiga målet gjorde inte saken bättre. Värre skulle det bli. Thiago fick stå allena och nicka in 2-0 efter ett inspel från Lewandowski efter 16 minuter. Schalke-försvaret var som en hönsgård. Till och med lagkaptenen Höwedes såg osäker ut. Plötsligt såg han gammal och långsam ut.



Nervositeten smittade även av sig på målvakten Fährmann som verkade darrig. Tränaren Weinzierls drag att byta och sätta



Efter 29 minuter var så matchen helt avgjord. 3-0 för Bayern kom från ett ytterligare samarbete Ribery/Lewandowski. Polacken kunde göra sitt andra mål för kvällen. Skottet såg inte helt otagbart ut. Hemmalaget drog ner på växeln och bevakade resultatet ohotat fram tills halvtidsvilan. Weinzierl bytte in Caligiuri istället för svage Meyer i andra halvlek. Meyer fick utstå hård kritik från Weinzierl efter matchen för sitt svaga närkampsspel, Meyer förlorade nästan alla närkamper och passade fel innan 0-3 målet föll. I andra halvlek förvaltade Bayern bara sin ledning men Schalke hade ändå inget att svara med.



Matchen dog och spänningen saknades helt. Bayern sparade sig och försökte inte heller längre. Några direkta farliga målchanser blev det förstås inte heller då. Kanske tur för Schalke, annars hade det kanske blivit den totala förnedringen. Det enda som skedde var att lånet Badstuber fick två gula kort inom några minuters mellanrum och blev utvisad på sin gamla hemmaarena i den 77:e minuten. Man märkte hur frustrerad han var över vad kvällen innehöll. Bara för några veckor sedan spelade S04 1-1 på samma plats när lagen möttes i



I den här matchen såg man uppgivna ut redan efter ett kort tag. Kroppsspråket såg inte bra ut, det såg illa ut. Av någon anledning verkade man inte tro på sig själva. Laget är skickligt liksom tränaren men varför man uppträder så här är en gåta. Den mentala biten kan inte vara stark nog. Man gav inget motstånd och spelade under sin förmåga. Spelarna såg förlamade ut. Alla spelarna hos "die Königsblauen" får förstås underkänt. Goretzka var väl den spelaren som stack ut något och visade lite glöd. Nu möter S04 närmast Borussia Mönchengladbach i Bundesliga på lördag (kl 18.30). Man möter även Gladbach i



Laguppställningen S04: Fährmann - Höwedes, Nastasic, Badstuber - Stambouli - Schöpf, Kolasinac (60. Kehrer) - Goretzka, Bentaleb - Meyer (46. Caligiuri) - Burgstaller (79. Choupo-Moting)



Målen: 1-0 Lewandowski (3.), 2-0 Thiago (16.), 3-0 Lewandowski (29)



Publik: 75 000 (utsålt), Allianz-Arena. München Markus Weinzierl ställde upp med förväntat lag. Sead Kolasinac kunde spela trots sina ljumskbesvär och enda ändringen sedan 1-1 matchen mot Hoffenheim var att Max Meyer fick förtroendet istället för Daniel Caligiuri som en av offensivspelarna. FC Bayern drog genast igång tempot och endast efter 139 sekunder rasslade den första bollen in bakom målvakten Ralf Fährmann Benedikt Höwedes förlorade en närkamp på egna planhalvan. Lewandowski blev sedan framspelad av Ribery och chippade bollen skickligt över täckande Fährmann till 1-0 för FCB, som nu fick en drömstart.Bayern fortsatte att trycka på gaspedalen och gästerna fick knappt tid att andas. Bayern visade sin skicklighet med stort bollinnehav, fint passningsspel och hög pressing. Schalke kom knappt över mittlinjen och fick bara jaga. Det såg nervöst ut och tron på sig själv verkade saknas. Det tidiga målet gjorde inte saken bättre. Värre skulle det bli. Thiago fick stå allena och nicka in 2-0 efter ett inspel från Lewandowski efter 16 minuter. Schalke-försvaret var som en hönsgård. Till och med lagkaptenen Höwedes såg osäker ut. Plötsligt såg han gammal och långsam ut.Nervositeten smittade även av sig på målvakten Fährmann som verkade darrig. Tränaren Weinzierls drag att byta och sätta Matija Nastasic i mitten av trebackslinjen slog inte väl ut. Där hade tidigare Holger Badstuber spelat liksom skadade Naldo men ex-bayraren Badstuber fick nu spela till vänster i samma backlinje. Badstuber såg frustrerad ut när hans tidigare lagkamrater i princip gjorde vad de vill med Schalke. Det var en katt-och-råtta-lek. Det enda farliga avslutet som "die Knappen" kom fram till i den första halvleken kom i den 19:e minuten då Leon Goretzka avlossade ett skott från straffområdeskanten som passerade precis utanför krysset.Efter 29 minuter var så matchen helt avgjord. 3-0 för Bayern kom från ett ytterligare samarbete Ribery/Lewandowski. Polacken kunde göra sitt andra mål för kvällen. Skottet såg inte helt otagbart ut. Hemmalaget drog ner på växeln och bevakade resultatet ohotat fram tills halvtidsvilan. Weinzierl bytte in Caligiuri istället för svage Meyer i andra halvlek. Meyer fick utstå hård kritik från Weinzierl efter matchen för sitt svaga närkampsspel, Meyer förlorade nästan alla närkamper och passade fel innan 0-3 målet föll. I andra halvlek förvaltade Bayern bara sin ledning men Schalke hade ändå inget att svara med.Matchen dog och spänningen saknades helt. Bayern sparade sig och försökte inte heller längre. Några direkta farliga målchanser blev det förstås inte heller då. Kanske tur för Schalke, annars hade det kanske blivit den totala förnedringen. Det enda som skedde var att lånet Badstuber fick två gula kort inom några minuters mellanrum och blev utvisad på sin gamla hemmaarena i den 77:e minuten. Man märkte hur frustrerad han var över vad kvällen innehöll. Bara för några veckor sedan spelade S04 1-1 på samma plats när lagen möttes i Bundesliga . Då gjorde Gelsenkirchenlaget en stark insats och fightades och vågade.I den här matchen såg man uppgivna ut redan efter ett kort tag. Kroppsspråket såg inte bra ut, det såg illa ut. Av någon anledning verkade man inte tro på sig själva. Laget är skickligt liksom tränaren men varför man uppträder så här är en gåta. Den mentala biten kan inte vara stark nog. Man gav inget motstånd och spelade under sin förmåga. Spelarna såg förlamade ut. Alla spelarna hos "die Königsblauen" får förstås underkänt. Goretzka var väl den spelaren som stack ut något och visade lite glöd. Nu möter S04 närmast Borussia Mönchengladbach i Bundesliga på lördag (kl 18.30). Man möter även Gladbach i Europa League kommande veckor.Laguppställningen S04: Fährmann - Höwedes, Nastasic, Badstuber - Stambouli - Schöpf, Kolasinac (60. Kehrer) - Goretzka, Bentaleb - Meyer (46. Caligiuri) - Burgstaller (79. Choupo-Moting)Målen: 1-0 Lewandowski (3.), 2-0 Thiago (16.), 3-0 Lewandowski (29)Publik: 75 000 (utsålt), Allianz-Arena. München

Bayern München-Schalke 04 Manuel Neuer

Rafinha

Javi Martinez

Mats Hummels

David Alaba

Xabi Alonso

Arturo Vidal

Arjen Robben

Thiago

Franck Ribery

Robert Lewandowski



Avbytare

Juan Bernat

Kingsley Coman

Douglas Costa

Joshua Kimmich

Philipp Lahm

Thomas Muller

Sven Ulreich

Ralf Fahrmann

Benedikt Howedes

Holger Badstuber

Matija Nastasic

Alessandro Schopf

Leon Goretzka

Benjamin Stambouli

Nabil Bentaleb

Sead Kolasinac

Max Meyer

Guido Burgstaller



Avbytare

Dennis Aogo

Daniel Caligiuri

Eric Maxim Choupo Moting

Johannes Geis

Klaas Jan Huntelaar

Thilo Kehrer

Alexander Nubel



2017-03-02 06:04:00

FC Schalke 04 är en klar outsider när man på onsdag kväll möter FC Bayern München på Allianz-Arena (kl 20.45) i en av den tyska cupens kvartsfinaler. "Die Königsblauen" visade dock att man kan skaka rekordmästarna då man spelade 1-1 i Bundesliga på samma plats för en knappt månad sedan. "Vi måste överträffa oss själva och vinna närkamperna" säger S04-tränaren Markus Weinzierl som kan få undvara den viktiga spelaren Sead Kolasinac. Vänsterbacken har ljumskproblem.