2017-03-12

Schalke 04 - Augsburg



Säsongen har inte blivit vad Markus Weinzierl och Schalke förväntat sig.

Pressen ökar på tränaren Weinzierl

FC Schalke 04 har blivit indraget i Bundesligas bottenstrid och pressen ökar på tränaren Markus Weinzierl. Hans första säsong i Gelsenkirchen har varit en besvikelse. Bara fyra poäng skiljer ner till 16:e plats och kvalplatsen. På söndagseftermiddagen möter S04 Weinzierls ex-klubb FC Augsburg hemma på Veltins-Arena (kl 15.30, visas live på Eurosport 2). En mycket viktig match av slutspelskaraktär i nedflyttningsträsket liksom det kommande avgörandet i Europa League mot Mönchengladbach.





Tränaren Markus Weinzierl räknar således bort schweizaren helt för resterande säsong. "Syndaren" Stafylidis kan räkna med en het match på söndagseftermiddagen och bli utvisslad på Veltins-Arena. Schalkefansen har inte glömt händelsen och det får Stafylidis känna på. Greken fick hård kritik också av sin dåvarande tränare Dirk Schuster. Nu tränas Augsburg av Manuel Baum efter att Schusters spelfilosofi inte passat Augsburgs ledning. I Augsburg hade Weinzierl fyra framgångsrika år innan han lite överraskande valde Schalke förra sommaren. Weinzierl hade länge varit önsketränare för "die Königsblauen".



Den första säsongen har dock varit en stor besvikelse och pressen har ökat. Nu är klubben indragen i bottenstriden istället för att slåss om Europaplatserna. Insatserna har varit väldigt ojämna och till en del kan man skylla på alla skador som gjort att laget saknat stabilitet. Nyförvärven har inte heller slagit in som Weinzierl och sportchefen Christian Heidel förväntat sig. Nu hoppas man att insatsen och spelglädjen mot Borussia Mönchengladbach i



Visserligen gjorde man även nu en del misstag i försvaret men prestationen var betydligt bättre än förra helgen. Den hoppas man ta med sig mot FCA idag. "Det blir heta veckor, vi måste ge allt mot Augsburg. Vinner vi får vi lite ro" säger t ex Johannes Geis, som gjorde en fin insats senast då han åter var med i startelvan. Möjligt då att Weinzierl åter satsar på Geis mot FCA. Även Eric Maxim Choupo Moting gjorde ett bra inhopp i EL-matchen vilket gav en injektion hos laget och även "Choupo" kan kanske hoppas på en startplats.



Weinzierl bytte in Franco di Santo när han bytte ut förstavalet



Det gäller för spelarna att omsätta det mot Augsburg. För helt klart satsar Weinzierl och laget på en seger mot bayrarna. Pressen är enorm. Weinzierl vet fortfarande om vad Augsburgs grundspel innebär. Räcker det mot ex-klubben? Mod och oro blandas inför matchen.



Klubbarna har mötts totalt 11 gånger. På hemmaplan har det blivit 4 segrar, 1 oavgjord och ingen förlust..



Möjlig startelva: Fährmann - Höwedes, Badstuber, Nastasic, Kolasinac - Geis - Schöpf, Goretzka, Caligiuri - Burgstaller, Huntelaar



Avspark: Söndag kl 15.30 (Veltins-Arena, Gelsenkirchen), visas live på Eurosport 2 och Eurosportplayer.se



Domare: Dr Robert Kampa (Mainz)



Matchväder: Soligt och 11-13 grader



2017-03-12 08:04:00

