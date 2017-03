2017-03-19 15:30

Mainz 05 - Schalke 04

0-1



Maskmannen Sead Kolasinac gjorde det viktiga målet mot Mainz.

Tung arbetsseger i Mainz

FC Schalke 04 fick med sig alla tre poäng från bortamatchen mot 1.FSV Mainz 05. Det blev en tung arbetsseger med 1-0 (0-0) efter att Sead Kolasinac gjort det enda målet i den 50:e minuten. S04 krönte framgången i Europa League med en framgång även i Bundesliga. Sportchefen Christian Heidel fick uppleva ett positiv resultat mot sin gamla klubb. Nu nosar S04 åter på de internationella platserna. Visar man lite stabilitet kan det lyckas. Nu kommer närmast det stora Revierderbyt mot Dortmund.

0 KOMMENTARER 230 VISNINGAR 0 KOMMENTARER230 VISNINGAR HANS KOCK

2017-03-20 06:04:00

ANNONS:

Fler artiklar om Schalke 04

Schalke 04

2017-03-20 06:04:00

Schalke 04

2017-03-19 08:04:00

Schalke 04

2017-03-17 06:04:00

Schalke 04

2017-03-15 21:04:00

Schalke 04

2017-03-13 06:04:00

Schalke 04

2017-03-12 08:04:00

Schalke 04

2017-03-10 06:04:00

Schalke 04

2017-03-09 06:04:00

Schalke 04

2017-03-05 09:04:00

Schalke 04

2017-03-04 08:04:00

ANNONS:

Schalke-tränaren Markus Weinzierl hade roterat lite i laget i jämförelse med Europa League matchen mot Borussia Mönchengladbach. Badstuber, Stambouli, Meyer och Schöpf ersatte Nastasic (sjuk), Geis, Bentaleb och Caligiuri (alla tre satt på bänken). FC Schalke 04 var det bättre laget inledningsvis och hade stort 80 procentigt bollinnehav den första kvarten. Man vann också de flesta närkamperna. Samtidigt saknades genombrottskraften och precisionen i passningsspelet framåt. Kehrers nick och Burgstallers skott var för svaga för att riktigt oroa 1.FSV Mainz 05 . Hemmalaget FSV började ta för sig mer först efter ungefär 20 minuter.Mainz blev genast också farligare då de kom fram på kanterna. Deras avlut dröjde dock men blev desto farligare när de kom. S04-målvakten Ralf Fährmann fick visa sin klass när Mainz hade tre farliga målchanser mellan den 37:e och 39:e minuten. Allra farligast var Latzas skott som snuddade på Höwedes innan Fährmann fick visa sina reflexer. Schalke kunde tack vare Fährmann gå till halvtidsvilan med ett 0-0 resultat. Weinzierl bytte in Bentaleb istället för Goretzka som kände av sviterna av en förkylning. Algerien kunde snabbt glädja sig åt Schalkes ledningsmål som kom i den 50:e minuten.Det kom efter en fin löpning av Kolasinac på vänsterkanten och en väggpass med Burgstaller. Kolasinac avslutade snyggt med ett vänsterskott i det bortre högra hörnet. Målet chockade karnevalsklubben och det blev mer krampaktigt från hemmalagets sida. Schalke blev istället mer stabila och släppte inte till lika mycket. Matchen tappade tempo och underhållningen var låg. Båda lagen passade mycket fel liksom att spelet förrycktes av många frisparkar. Mainz försökte nå en utjämning men var ganska idéfattiga trots att man bytte in nya anfallare. Schalke kunde hålla 1-0 ledningen till slut.Bentaleb hade också möjlighet att utöka resultatet i en kontring på slutet men schabblade till det så att det inte blev något av den stora möjligheten. Han såg inte heller den fristående Choupo-Moting. Bäst i Schalke matchvinnarna Fährmann och Kolasinac. Defensiven var stabil men offensiven svag. 1-0 segern var endast Schalkes andra bortavinst den här säsongen. Nu har man dock Europaplatserna i blickfånget igen (fyra poäng upp till Köln). Fast det är också bara sex poäng ner till kvalplatsen i den jämna tabellen.Nu är det landslagsuppehåll innan nästa match som spelas lördagen den 1 april. Det är dock inte vilken match som helst. Det är Revierderbyt hemma mot ärkerivalerna Borussia Dortmund (kl 15.30). Först står dock en testmatch borta mot Hannover 96 på tur (tors).Laguppställningen S04: Fährmann - Kehrer, Höwedes, Badstuber, Kolasinac - Goretzka (46. Bentaleb), Stambouli - Schöpf, Meyer (62. Caligiuri), Choupo-Moting - Burgstaller (83. di Santo)Målet: Kolasinac (50., vänsterskott, ass Burgstaller)Gula kort S04: Burgstaller (3:e), Badstuber (1.), Schöpf (4.), Choupo-Moting (1.)Publik: 30 847 (Opel-Arena, Mainz)FC Schalke 04 fick med sig alla tre poäng från bortamatchen mot 1.FSV Mainz 05. Det blev en tung arbetsseger med 1-0 (0-0) efter att Sead Kolasinac gjort det enda målet i den 50:e minuten. S04 krönte framgången i Europa League med en framgång även i Bundesliga. Sportchefen Christian Heidel fick uppleva ett positiv resultat mot sin gamla klubb. Nu nosar S04 åter på de internationella platserna. Visar man lite stabilitet kan det lyckas. Nu kommer närmast det stora Revierderbyt mot Dortmund.FC Schalke 04 träffar på 1.FSV Mainz 05 i eftermiddag (sön kl 15.30, visas live på Eurosport 2). För sportchefen Christian Heidel är återkomsten till Mainz speciell. Heidel var manager hos FSV i dryga 20 år. "I nittio minuter får vänskapen vila" säger "Don" som Heidel vördnadsfullt kallades i Mainz, baserat på det sicilianska familjeöverhuvudet. Dock i positivt sinne på grund av hans framgångar hos "die 05er". Schalke hoppas att euforin efter Europa League framgången ska frisätta nya krafter.FC Schalke 04 visade moral och styrka i returmatchen mot Borussia Mönchengladbach och kunde vända ett 0-2 underläge i halvtid till ett oavgjort 2-2 slutresultat på Borussia-Park. Det innebär att S04 är vidare till kvartsfinal i Europa League efter fler bortamål (hemmamatchen slutade 1-1). Schalke gick vidare välförtjänt men hade tur vid sina mål. Ojämn plan hjälpte till vid det första målet (målskytt Goretzka) och det andra kom efter en omdiskuterad straff på grund av hands (Bentaleb skytt).Avgörandet närmar sig för FC Schalke 04 i Europa League. På torsdag kväll (kl 21.05) möter S04 åter de tyska rivalerna Borussia Mönchengladbach i regionsderbyt i västra Tyskland. Det blir också en av de viktigaste matcherna under säsongen hittills för "die Knappen". S04 vill förstås gå vidare till kvartsfinal i turneringen och brinner inför returkampen på Borussia-Park. S04-tränaren Weinzierl tror på en intensiv och spännande holmgång. 1-1 slutade den första matchen i Gelsenkirchen.Tre mål på 34 minuter i den första halvleken samt en räddad straff av målvakten Ralf Fährmann grundlade den välförtjänta och säkra hemmasegern för FC Schalke 04 över FC Augsburg på söndagen. Matchen var över redan i halvtid och S04 drog ned på tempot i den andra halvleken. Ändå hade man möjligheter att utöka målskörden. Tvåmålsskytt blev Guido Burgstaller som fick stående ovationer när han gick av planen på slutet. Daniel Caligiuri gjorde det tredje målet och sitt första för S04.FC Schalke 04 har blivit indraget i Bundesligas bottenstrid och pressen ökar på tränaren Markus Weinzierl. Hans första säsong i Gelsenkirchen har varit en besvikelse. Bara fyra poäng skiljer ner till 16:e plats och kvalplatsen. På söndagseftermiddagen möter S04 Weinzierls ex-klubb FC Augsburg hemma på Veltins-Arena (kl 15.30, visas live på Eurosport 2). En mycket viktig match av slutspelskaraktär i nedflyttningsträsket liksom det kommande avgörandet i Europa League mot Mönchengladbach.FC Schalke 04 fick nöja sig med ett magert 1-1 (1-1) resultat i det första Europa-League-mötet mot Borussia Mönchengladbach. S04 var närmast segern hemma på Veltins-Arena efter en forcering i andra halvlek men lyckades inte utnyttja målchanserna. Gladbach gjorde 0-1 redan efter en kvart efter ett onödigt bolltapp vilket också gav dem det viktiga bortamålet. Guido Burgstaller kunde utjämna i den 25:e minuten efter ett snyggt avslut. S04 visade upp en klart bättre insats än senast mot samma lag.FC Schalke 04 möter Borussia Mönchengladbach hemma i den första matchen i en av Europa Leagues åttondelsfinaler (avspark tor kl 21.05). I tyskmötet och regionsderbyt är Gladbach favoriter efter den klara segern mot S04 i Bundesliga förra helgen. Schalkes spel har haltat betänkligt men nu vill spelarna ta revansch och gå vidare i Europa League. Frågan är bara hur mycket av den senaste matchen som sitter kvar i huvudena. En mental coach har pushat spelarna inför de viktiga mötena mellan lagen.FC Schalke 04 förlorade bortamatchen mot Borussia Mönchengladbach klart med 2-4 (1-1). Länge hoppades S04 att man skulle få kontakt med Europaplatserna. Efter de senaste blodfattiga insatserna går trenden snarare nedåt. Kvalplatsen hotar istället. "Die Königsblauen" gick under och föll som ett korthus i den andra halvleken då Gladbach gjorde tre mål och räddades från fler i baken av målvakten Ralf Fährmann. Schalkes mål gjordes av Nabil Bentaleb på en straff och Leon Goretzka på en fin nick.Efter den tröstlösa insatsen i cupen mot Bayern München riskerar FC Schalke 04 att inte få spela ute i Europa nästa säsong, vilket skulle vara första gången på sju år. Sista möjligheten till Europaspel är troligen att försöka gå vidare i Europa League där man möter Borussia Mönchengladbach i två kommande möten. Först ska S04 försöka vinna mot samma klubb i Bundesliga när man idag lördag möter "die Fohlen" på bortaplan (kl 18.30, visas live Eurosport 2). Stämningen kunde vara bättre.