Tungt bakslag i Bremen

FC Schalke 04 lyckades inte ta ett steg närmare Europaplatserna på tisdagskvällen utan förlorade borta med 0-3 (0-1) mot Werder Bremen. Schalkes matchplan fungerade inte och det var Bremen som tog ledningen. När sedan S04 jagade utjämning fick formstarka Werder en straff i den andra halvleken och kunde utöka resultatet. 0-3 ramlade in strax efteråt när huvudena hängde uppgivet. S04 hade mycket boll men spelade omständligt. Ett klart bakslag som ingen hade räknat med.

FC Schalke 04 hade gjort två ändringar i Bremen sedan derbymatchen mot Dortmund . Alessandro Schöpf ersatte Coke (på bänken) som högerback och Max Meyer fick en chans att starta på mittfältet eftersom Nabil Bentaleb var avstängd. Matchen började piggt med chanser från båda håll. Guido Burgstaller sköt i burgaveln efter någon minut och Bremens Junuzovic nickade i famnen på S04-målvakten Ralf Fährmann . Båda lagen försökte framåt. Efter tio minuter började S04 ta över spelet och bollinnehavet men hittade inga öppningar i Werders täta femmannaförsvar. Det var mycket i sidled.Schöpf hade trots detta två målchanser men missade båda. Hemmalaget försökte med spelvändningar men lyckades inte speciellt väl. Ändå var det Bremen som överraskande tog ledningen i den 24:e minuten. Junuzovic fick obehindrat slå in ett hårt inlägg från högerkanten in i straffområdet där Benedikt Höwedes stod ensam mot tre grönklädda. Gabre Selassie stack fram huvudet och nickade in ledningsmålet i det oordnade försvaret. Schalkes matchplan hade inte fungerat. Nu fick man jaga en kvittering samtidigt som Bremen fick självförtroende.Meyer hade Schalkes bästa möjlighet i den 28:e minuten men målvakten Wiedwald räddade långskottet. Även Daniel Caligiuris skott på returen. Bremen kunde sedan hålla "die Königsblauen" mestadels borta från sitt mål. Lite farligt blev det när Eric Maxim Choupo Moting knappt missade ett inlägg och när Leon Goretzka fick till ett skott. Bremen hade det sista avslutet genom Grillitsch när S04 tappat bollen men skottet gick rakt i armarna på Fährmann. Efter halvtid hade Junuzovic i hemmalaget den första farligheten men hans frispark skapade inga problem för Fährmann (52.).Efter detta tog Schalke kontrollen över spelet och pressade på framåt. Man skapade en rad möjligheter Schöpf nickade över målet (58.), Meyer hade två skott (59.,60.) och både Choupo-Moting (60.) och Goretzka (67.) missade sina chanser till kvittering. Bremen var tillbakapressade men kom ändå upp ibland och oroade. Inbytte Bartels hade ett farligt skott strax utanför (69.). När Schalkes tryck falnade kom Grillitsch upp på högersidan och spelade in till Bartels i straffområdet. Höwedes sparkade lite klumpigt undan benen på Bremen-spelaren och domaren Hartmann blåste straff.Kruse satte den säkert och Bremen hade gått upp till 2-0 (76.). Matchen kändes avgjord. S04 verkade slagna och hängde med huvudena på Weser-Stadion. Helt avgjord blev matchen i den 80:e minuten då Werder utökade till 3-0 efter att passive Benjamin Stambouli tappat bollen. Eggestein snappade upp bollen och passade Kruse på den vänstra sidan. Hans inlägg var Eggestein sedan framme på och kunde nicka in bollen mot ett uppgivet Schalke. Så slutade matchen. Ett aggressivt Werder vann sin tredje raka hemmamatch. S04 hade mycket boll i matchen men spelade omständligt och utan klara idéer. Man saknade också precision i avsluten.Det hade krävt mer från Schalkes sida. Det blev ett tungt och tråkigt bakslag som ingen hade räknat med då man visat bra form på sistone. Det erkände också sportchefen Christian Heidel efteråt. Laget kändes inte mentalt fräscht, Kanske satt det tuffa derbyt i kroppen och huvudet? Nu missade man åter chansen att komma upp till Europa League -platserna. Ingen i Schalke förutom Fährmann kan få godkänt. Nu möter man Wolfsburg hemma i Gelsenkirchen på lördag (kl 15.30). Bättring krävs. Då är Bentaleb tillbaka efter avstängingen och vi kan kanske hoppas på att Sead Kolasinac har kurerat sina muskelproblem. Kanske återfinns också då Coke på högerbackspositionen igen.Laguppställningen S04:Fährmann - Schöpf, Höwedes, Nastasic, Kehrer - Goretzka, Stambouli - Caligiuri, Meyer (62. Konoplyanka), Choupo-Moting (62. Huntelaar) - Burgstaller (86. di Santo)Avbytarbänk: Nübel (mål), Badstuber, Coke, GeisGula kort S04: Goretzka (2.), Fährmann (3.)