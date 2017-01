Nej, spelet stämde inte för Sead Kolasinac & Co. Det blev dock tre sena poäng.

Turlig 1-0 seger mot Ingolstadt

FC Schalke 04 räddades av ett sent mål på tilläggstid från debutanten Guido Burgstaller. Mycket turligt för "die Königsblauen" som till slut kunde ta tre viktiga poäng mot FC Ingolstadt 04. Schalke visade upp stora brister i spelet. Det saknades spelidéer, målfarlighet och beslutsamhet. Motståndarna från Bayern hade mer struktur i sitt spel men var också ofarliga framför målet. Det som oroar i S04-lägret är att man inte ser någon utveckling i spelet. Snarare tvärtom.





Det kamerunska fotbollsförbundet ville stänga av den 27-åriga offensivspelaren för att han inte ville spela i turneringen. Förståeligt att Schalkes sportchef Christian Heidel inte har några höga tankar om det afrikanska mästerskapen och dess tidpunkt, som dessutom återkommer varannat år. Nyförvärven Badstuber och Burgstaller satt på bänken.



Schalke verkade helvakna inledningsvis och fick en viss press på bortalaget. Goretzka hade ett par skottförsök under de första tio minuterna. Även Ingolstadt hade ett avslut genom Cohen. Motståndarna gömde sig inte utan visade mod. Spelet böljande fram och tillbaka inledningsvis. Sedan lugnade matchen ner sig en aning. Båda lagen visade vilja men det saknades kreativitet, nogrannhet i passningarna och genomslagskraft från båda håll. Därför hände det inte mycket i straffområdena.



I sådana fall var det utav tillfälligheter. Ingolstadt verkade lite mer målinriktade och hade en farlig möjlighet genom Cohen i den 27:e minuten, men Geis hann fram och blockera skottet. Choupo-Moting fick den sista målchansen i den 41:a minuten men missade bollen vid den bortre stolpen efter en en hörna som ändrat riktningen efter att bollen touchat ett Ingolstadt-huvud. Hemmapubliken visade sitt missnöje med spelet efter den första halvleken genom att vissla ut laget när de gick ut till omklädningslaget.



Debutanten och anfallaren Burgstaller kom direkt in i andra halvlek istället för Geis. Schalke och tränaren Weinzierl satsade på mer offensiv. Det var dock Ingolstadt som visade mer fart och hade några småchanser inledningsvis. Naldo hade en nick i den 61:a minuten som inte orsakade Hansen i bortamålet några svårigheter. Schalkes spel fick mer fart genom att Avdijaj kom in istället för Meyer. Schalke blev också mer målinriktat. Burgstaller skulle få Schalkes farligaste målchans men missade målet svagt med sin nick i den 69:e minuten. Han skulle senare ta revansch på sig själv.



Avdijaj fick också en stor möjlighet i den 81:a minuten men missade med skottet när målet var öppet. Schalke skulle dock göra segermålet på tilläggstid (90+2). Ett inspel från Schöpf tog på en Ingolstadt-spelare och hamnade framför fötterna på Burgstaller, som kunde trycka in bollen i nätmaskorna. Glada hemmaspelare jublade ihop med matchvinnaren Burgstaller. Matchen var avgjord.



Ett mycket turligt resultat för "die Knappen" som till slut kunde ta tre viktiga poäng. Resultatet var smickrande för Schalke som visade upp stora brister i sitt spel. Det saknades spelidéer, målfarlighet och beslutsamhet. Motståndarna från Bayern hade mer struktur i sitt spel men var också ofarliga framför målet. Det som oroar i S04-lägret är att man inte ser någon utveckling i spelet. Snarare tvärtom. Bollen spelades ofta upp på måfå. Ingen spelare får något toppbetyg. Flera var osynliga.



Schalke har bara tagit 21 poäng nu när halva säsongen i



Laguppställningarna:

S04: Fährmann - Höwedes, Naldo, Nastasic - Geis (46. Burgstaller) - Schöpf, Aogo (85. Konoplyanka), Kolasinac - Goretzka - Meyer (67. Avdijaj) - Choupo-Moting

Avbytarbänk: Nübel (mål), Badstuber, Kehrer, Stambouli



FCI: Hansen - Matip, Roger, Bregerie - Hadergjonaj, Suttner - Cohen, Morales - Leckie, Groß (75. Jung) - Lezcano (90. + 1 Leipertz)

Avbytabänk: Nyland (mål), Levels, Christiansen, Kittel, Hinterseer

Tränare: Walpurgis



Målet: 1-0 Burgstaller (90+2., högerskott, ass Schöpf)



Gult kort: Nastasic (totalt 3 st)



Publik: 58 004 (sämsta publiksiffran hittills i en Bundesligamatch under drygt 15 år på Veltins-Arena)



2017-01-22 09:04:00

