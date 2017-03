Underdog i cupmötet mot FC Bayern

FC Schalke 04 är en klar outsider när man på onsdag kväll möter FC Bayern München på Allianz-Arena (kl 20.45) i en av den tyska cupens kvartsfinaler. "Die Königsblauen" visade dock att man kan skaka rekordmästarna då man spelade 1-1 i Bundesliga på samma plats för en knappt månad sedan. "Vi måste överträffa oss själva och vinna närkamperna" säger S04-tränaren Markus Weinzierl som kan få undvara den viktiga spelaren Sead Kolasinac. Vänsterbacken har ljumskproblem.

Det avgörs innan match om Sead Kolasinac kan spela eller inte. Kämpen som redan spelar med ansiktsmask efter en näsfraktur har överansträngda ljumskar. Inget är brustet eller sträckt. "Vi kommer att prova allt för att få honom spelklar" säger Schalke-coachen Markus Weinzierl. "Huvudet kommer att bestämma om det går, men är han inte 100 procent tar vi inga risker, han är för viktig för resten av säsongen". Schalke 04 behöver krigaren Kolasinac, han tog bort spelglädjen från Arjen Robben för knappt en månad sedan då S04 spelade 1-1 i Bundesliga efter en stark insats på Allianz-Arena."Die Knappen" var då det bättre laget i den första halvleken. Klart är dock att S04 är outsider i cupmötet ikväll när DFB-Pokal har kommit till kvartsfinalerna. Man hade maximal otur när det gällde lottningen. Men som Weinzierl säger: "Vill man vinna cupen måste man alltid slå Bayern". Schalke visade alltså att man kan skaka rekordmästarna på sin hemmaplan. Det kräver naturligtvis maximal insats och förstås en portion tur. Kan inte Kolasinac spela är de naturliga ersättarna Dennis Aogo och unge Thilo Kehrer Det skulle trots allt bli en försvagning för laget om "Seo" uteblir. Man behöver hans hårdhet och erfarenhet. Det bästa alternativet hade annars varit Abdul Rahman Baba, men lånet skadade korsbandet i de afrikanska mästerskapen och har spelat sin sista match för Gelsenkirchenlaget. Ytterbackarna/yttermittfältarna Kolasinac och på den andra sidan Alessandro Schöpf har intensiva uppgifter att utföra. Schöpf har inte heller någon fullgod ersättare då Coke slet av korsbandet på försäsongen precis när han hade anslutit. De många matcherna just nu med ligan, cupen och Europa League sliter på spelarna.Nu får Holger Badstuber åter möta sin klubb som han fortfarande tillhör och som han är utlånad från. Kanske kan Badstuber ge Schalke några tips. Tillbaka till framtiden för honom? "Vi måste överträffa oss själva och vinna närkamperna" kräver Weinzierl. Skulle Schalke bli utslagna ur cupen har man egentligen bara halmstrået Europa League kvar för att försöka nå Europaspel nästa säsong. I Bundesliga halkar man efter och det ser väldigt svårt ut att nå de europeiska platserna. De många skadorna på viktiga spelare är den stora anledningen till detta.Laget med många nya ansikten var inte heller inspelet i början av säsongen och man letade länge efter stabilitet efter fem raka förluster i inledningen. Nu ser det bättre ut med sju raka tävlingsmatcher utan förlust men de många oavgjorda resultaten gör att man spelar in för få poäng i Bundesliga. Alessandro Schöpf har gjort två tidiga ledningsmål i ligan på senare tid och nu skämtar Weinzierl att det är dags för Schöpf att göra ett sent segermål istället. Hur det blir det med det och med annat vet vi besked om vid halvelva tiden ikväll. Schöpf och hans österrikiske landsman Guido Burgstaller är åtminstone kamplystna.2011 förresten gick Schalke hela vägen till cupmästare genom att bland annat slå ut Bayern på bortaplan just i kvartsfinalen. Kan det upprepas sex år senare 2017?Möjlig startelva: Fährmann - Höwedes, Badstuber, Nastasic - Schöpf, Kolasinac - Stambouli - Goretzka, Bentaleb - Caligiuri - BurgstallerAvspark: Onsdag kl 20.45 (Allianz-Arena, München), visas live på Viasat Sport och Viaplay.seDomare: Daniel Siebert (Berlin)Matchväder: Klart och knappt över noll graderMatchrapport kommer torsdag morgon.