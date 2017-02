Utan problem vidare i Europa League

FC Schalke 04 gjorde sitt jobb i returmötet hemma mot PAOK Saloniki och kunde trots en halvskaplig insats spela 1-1 utan alltför stor möda. Resultatet räckte gott och väl. Grekerna kunde aldrig hota det hela efter Schalkes klara 3-0 seger på bortaplan förra veckan. "Die Knappen" gjorde inte mer än vad som behövdes och har nu nått åttondelsfinalen (vilka lottas på fredag kl 13). Tränaren Markus Weinzierl roterade som väntat lite i laget. Tyvärr skadade sig mittbacken Naldo.

S04-tränaren Markus Weinzierl hade gjort en del ändringar i laget och låtit vila ett antal spelare dessa intensiva veckor med många matcher. Nastasic, Geis, Meyer, Huntelaar och Choupo-Moting spelade istället för Badstuber, Goretzka, Caligiuri och Burgstaller (alle på bänken) samt Stambouli (inte med i matchtruppen). Man såg direkt i inledningen av matchen att PAOK Saloniki ville försöka sätta "die Königsblauen" under press. Grekerna var aggressiva och löpvilliga. Schalke var avvaktande och kunde stoppa anfallen redan före straffområdet. Ett par skott fick dock bortalaget till första dryga kvarten.Det farligaste tog i burgaveln efter en frispark. I den 21:a minuten fick Gelsenkirchenlaget sin första heta chans då Naldo med en nick tvingade målvakten Glykos till en skicklig räddning. Returen försökte Huntelaar få in ur snäv vinkel men bollen räddades och gick till hörna. Strax efteråt vill PAOK ha en straff då Höwedes kom i kontakt med Mystakidis som föll. Domaren vinkade avvärjande. Hemmalaget tog sedan ledningen i den 23:e minuten efter att Bentaleb fint spelat fram bollen till Choupo-Moting utanför straffområdet, vilken i sin tur passade snyggt över till den framrusande Schöpf som från tio meter sköt in bollen till 1-0.Ledningen varade dock inte längre. Två minuter senare stod det 1-1. Efter ett inlägg från vänsterkanten tog bollen oturligt på foten på Nastasic när han försökte rädda den hårt trängd bakom en PAOK-spelare och in i målet. Halvleken förblev öppen och jämn. Båda lagen överbrygga mittfältet snabbt. PAOK sköt ofta på mål men skotten var missriktade och gick högt över. Man hade också ett offsidemål. Schalkes chanser var en nick av Huntelaar och ett långskott från Bentaleb i slutminuterna. Båda avsluten missade målet knappt.I andra halvlek lyckades Schalke kväsa PAOK:s anfall på ett bättre sätt. Samtidigt investerade man själv inte så mycket i sitt anfallsspel. Spelet tappade fart. Schalke hade mycket boll. Viljan att inte släppa in något ytterligare mål var större än att göra ett eget. I slutfasen blev gästerna lite mer aktiva. Tyvärr blev Naldo ljumskskadad i ett räddningsförsök i samband med ett farligt skott från Pedro Henrique i den 69:e minuten och fick utgå. Bastuber kom in istället. Bentaleb missade grovt med ett skott efter att Huntelaar klokt nickat ner bollen till honom (83.).2-1 höll på att falla i den 85:e minuten då inbytte Kehrer fick iväg ett löst skott som passerade alla men som Pougouras kunde rädda på mållinjen. På tilläggstid räddade ribban grekerna efter ett skott från Kehrer. Bollen gick ut till Höwedes som slängde sig fram och nickade bollen mot målet. Duktige Glykos kunde dock parera och rädda oavgjort 1-1. Ingen spelare i Schalke utmärkte sig speciellt. Defensiven får godkänt trots vissa misstag. Offensiven var under långa stunder skral och utan genombrottskraft. Fast S04 spelade på resultatet denna kväll och gjorde sitt jobb. Grekerna kunde aldrig hota det hela.Totalt vann man med 4-1 och är vidare till åttondelsfinalerna. De lottas på fredagen kl 13 hos UEFA i Nyon. Nästa match blir Bundesliga mötet mot Hoffenheim hemma på Veltins-Arena (sön kl 17.30). Positivt var också att polisen rapporterade att det hade varit lugnt kring och under matchen mellan de olika klubbarnas anhängare. Matchen var klassad som en högriskmatch.Laguppställningen S04:Fährmann - Höwedes, Naldo (72. Badstuber), Nastasic - Geis - Schöpf, Kolasinac - Meyer, Bentaleb (84. Kehrer) - Huntelaar, Choupo-Moting (56. Goretzka)Avbytarbänk: Nübel (mål), Aogo, Caligiuri, BurgstallerMålen: 1-0 Schöpf (högerskott, ass Choupo-Moting), 1-1 Nastasic (självmål)Gula kort S04: Goretzka (2.), Geis (1.), Huntelaar (1.)Domare: Luca Banti (Italien)Publik: 50 619 (Veltins-Arena, Gelsenkirchen)