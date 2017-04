Vill se en seger mot Wolfsburg

Efter den svaga insatsen mot Werder Bremen i tisdags vill nu FC Schalke 04 försöka repa nytt mod mot de kommande motståndarna VfL Wolfsburg (lör kl 15.30). Kan det komma en trotsreaktion hos laget efter det tama spelet senast? Schalkes ojämnhet blir man inte klok på. Det är inte bara spelarna som måste bevisa mer, även tränaren Markus Weinzierl har mycket kvar att bevisa. Tidigare S04-tränare hade inte fått vara kvar så här länge med dessa hittills uppvisade resultat. Nu vill man se en seger.

Seger krävs om FC Schalke 04 ska ha någon möjlighet alls att ta en Europa League -plats i tabellen (sämst sexa). Annars blir antagligen avståndet för stort mot de andra lagen ovanför. Mot Wolfsburg får Markus Weinzierl tillbaka den i Bremen-matchen avstängde Nabil Bentaleb . Hans kreativitet saknades då. Även Coke bör vara tillbaka på högerbacksplatsen efter att fått vila mot Bremen, matchotränad som han är efter sin korsbandsskada.Stort frågetecken efter Sead Kolasinac som har muskelproblem, tiden blir knapp och det är mest troligt att han även får stå över den tredje raka matchen. Det skrivs att tysk-bosniern är klar för Chelsea nästa säsong. Ingen officiellt besked ännu. Det ska tydligen komma efter påsk. Att han lämnar "die Königsblauen" är mest troligt. många klubbar är ute efter den dynamiske och kraftfulle vänsterbacken som inte lägger några fingrar emellan i duellerna.I matchen mot Wolfsburg kan Donis Avdijaj åter finnas med i laget. Tysken med kosovoalbanska rötter är frisk igen efter ögonproblem och ett skadat knä. Supportrarna älskar den extravaganta och entusiastiska anfallaren som varit borta sedan januari. Spelar han inte mot Wolfsburg lär han spela i andralaget U23 som möter Fortuna Düsseldorfs andralag i Veltins-Arena på söndag.En mycket viktig match i bottenstriden i Regionalliga West där någon från proffsen som t ex Sascha Riether också förmodligen är med och spelar. Schalke hoppas på en stor publik i den matchen som kan heja fram U23-laget. Annars spelar U23 sina hemmamatcher på andra platser i regionen. Just nu bygger klubben ut siin infrastruktur på sitt klubbområde för 25 miljoner euro just för att bl a samla alla lag på ett och samma ställe. Bland annat ska det byggas ett nytt ministadion för ungdomslagen på gamla Parkstadions område.Spelarna ser lite slitna ut och tränaren Markus Weinzierl kan tänkas byta på några positioner. T ex anfallaren Guido Burgstaller såg tidigt trött ut i matchen mot Bremen. Laget måste visa koncentration i matchen mot Wolfsburg och inte göra några dumma misstag som i tisdags. Det måste också finnas mer kreativitet och överraskningar i spelet. Precisionen i avsluten måste vässas till. Spelarna måste också vinna fler närkamper än vad man gjorde senast.Nu vill alla se en seger mot Wolfsburg. Kan det komma en trotsreaktion? Det är inte bara spelarna som måste bevisa mer, även tränaren Markus Weinzierl har mycket kvar att bevisa. Hade det gällt tidigare Schalke-tränare hade de inte fått vara kvar så här länge med hittills uppvisade resultat. Sportchefen Christian Heidel håller Weinzierl fortfarande bakom ryggen. I nästa vecka kommer också det första viktiga mötet i Europa Leagues kvartfinal mot Ajax. I den turneringen har faktiskt Schalke övertygat som mest.Som vanligt saknas de långstidsskadade Baba, Embolo och Naldo. Den senare har börjat löpträna men om det blir något mer spel den här säsongen är tveksamt. Tränaren Weinzierl hoppas framför allt på segrar nu i slutfasen av säsongen där sju matcher återstår. Schalkes ser förhoppningsfullt uppåt i tabellen samtidigt som man ser bekymrat nedåt i densamma. Tabellen är mycket jämn. Att laget befinner sig i mitten av tabellen gillar inte Weinzierl. Laget måste hitta stabilitet."Vi kommer gå för seger och hoppas på ytterligare segrar" säger Weinzierl som i matchen mot Wolfsburg speciellt varnar för Mario Gomez . "Spelarna måste bli mer jämna och inte producera enkla misstag. Vi måste blir bättre både defensivt som offensivt" menar Weinzierl som hoppas på Schalkes goda hemmastatistik på sistone ska fortsätta. Lagen har totalt mötts 39 gånger. På hemmaplan har S04 segrat 11 gånger, 5 matcher har slutat oavgjort och 3 gånger har "die Wölfe" vunnit.Möjlig startelva S04: Fährmann - Coke, Höwedes, Nastasic, Kehrer - Geis, Bentaleb - Schöpf, Goretzka, Choupo-Moting - Burgstaller.Caligiuri kan vara ett alternativ på någon av de offensiva ytterkanterna och Huntelaar kan byta av den slitne Burgstaller. Meyer kan också vara ett alternativ offensivt. Avdijaj är troligen med i truppen och kan få matchtid.Avspark: Lördag kl 15.30 (Veltins-Arena, Gelsenkirchen), visas live på Eurosportplayer.seDomare: Benjamin Brand (Bamberg)Matchväder: Mulet och ca 14 graderMatchrapport och annan info kommer lite senare en vanligt.