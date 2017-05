Tre poäng gäller mot HSV i sista hemmamatchen - Huntelaar avtackas

FC Schalke 04 vill visa upp en helt annan sida mot Hamburger SV i säsongens sista hemmamatch (lör kl 15.30) än senast i misslyckandet i Freiburg och nu ta tre poäng. Förlusten där innebar att laget spelade bort chanserna till spel i Europa League nästa säsong. För optimisterna finns det fortfarande en minimal teoretisk chans till avancemang. Flera spelare kommer också avtackas innan matchen då de lämnar klubben, en av dem är målgöraren Klaas-Jan Huntelaar.

Sportchefen Christian Heidel gick med nedböjt huvud på Schwarzwald-Stadion förra helgen efter den usla insatsen och förlusten mot SC Freiburg . Heidel hade mycket att tänka på. "Vi måste göra mycket annorlunda" var Heidels självkritiska slutsats efter att ha missat säsongsmålet. Spelarna verkade inte heller förstått allvaret och vad som stod på spel för klubben. Alltför få spelare identifierar sig med klubben. Där i Freiburg försvann också säkert också Europadrömmarna även om optimisterna hoppas på den minimala teoretiska chans som fortfarande finns till avancemang i Europa League . Man är också beroende av andra resultat och har det inte i egen hand längre.FC Schalke 04 spelar antagligen inte i Europa nästa säsong, det var många år sedan det senast inträffade. Heidel har mycket arbete framför sig. Laget visar inte sin fulla potential och har för många svackor i sitt spel. Spelarna visar sina fladdrande nerver så fort motståndarna möter upp aggressivt och visar kämpaglöd på planen. Hur ska Heidel få bukt på det? Tränaren Markus Weinzierl har visat att han inte har lyckats med uppgiften. 42-åringen har för mjuka nypor och har inte hittat en vinnande formel. Weinzierl har ofta ändrat spelsystem. Att skylla på att truppen inte har tillräckligt hög kvalité eller på skadorna och de många matcherna är också att skylla ifrån sig sitt ansvar.Kanske var Schalke en för stor uppgift för bayraren som inte kunnat ge Schalke en egen sportslig identitet, ett krav som kom från Heidel. Weinzierl har inte fått spelarna att sluta upp att visa oinspirerade och ofokuserade prestationer, vilket gjort fansen mycket frustrerande. Klart att säsongen är ett stort misslyckande och en väldig besvikelse för alla. Laget har underpresterat och spelat ojämnt. Detta har skett under flera säsonger. Inget tränare oavsett namn har fått rätsida på detta fenomen. Det blir spännande att se vad styrelsen (som har interna motsättningar) och den starke ordföranden Clemens Tönnies har att säga när man gör bokslut av säsongen.Troligen sitter både Heidel och Weinzierl säkra och får förtroendet även nästa säsong. Att sparka tränaren som Schalke ofta gjort när (de alltför höga) förväntningarna inte slagit in hjälper inte nu. Heidel säger att säsongen ska analyseras och gås igenom utan pardon skoningslöst. För båda är smekmånaden för länge sedan förbi. Gamla spelare som t ex målvakten Jens Lehmann kritiserar Heidel och Weinzierl för att ha för dålig fotbollskunskap. Den föredetta bilförsäljaren Heidel från Mainz har inte spelat fotboll, Wenzierl bara på amatörnivå runt om på den bayerska landsbygden.Finanschefen Peter Peters säger ändå att klubben klarar av att spela en säsong utan Europaspel utan att behöva sälja några spelare. Man förlorar ungefär 10 miljoner euro på att inte få delta i Europa League. Dessutom missar föreningens arenabolag tre stora hemmarrangemang. Föreningen hade hoppats att få fira lite nu 20 år efter att Schalkes "Eurofighters" tog hem UEFA-cupen genom att ha vunnit finalen mot Inter i Milano på straffar. Flera spelare med dyra löner kommer att lämna klubben (Huntelaar, Aogo och förmodligen Choupo-Moting) då deras kontraktstid går ut.Eric Maxim Choupo Moting har varit skadad och har kanske redan spelat sin sista match för "die Königsblauen". Klaas-Jan Huntelaar kommer liksom flera andra spelare vars kontrakt går ut att avtackas före lördagens match mot Hamburger SV . De andra spelarna är Dennis Aogo Hannover sägs vara intresserade), Sascha Riether (avslutar karriären), Phil Neumann (Ingolstadt), tredjemålvakten Timon Wellenreuther (ingen ny klubb är känd). Huntelaar lär få välförtjänta hyllningar av publiken och sportchefen Heidel lovar ett grandiost avtackande. Om tränaren Weinzierl låter Huntelaar starta mot HSV är öppet.Det vill förstås supportrarna. Nederländaren är Schalkes näst meste målgörare i Bundesliga genom tiderna och vann skytteligan säsongen 2011-12. Huntelaar är och har varit en av världens farligaste avslutare inom straffområdet. Men han måste matas med rätt bollar. Huntelaar fyller 34 år i sommar men vill fortsätta karriären i en ny klubb. Ajax nämns som en sådan. Lagkaptenen Benedikt lovordar Huntelaars ödmjukhet och hans jordnära natur som gör honom så populär bland fansen. Med Huntelaars avsked går också en framgångsrik ära till ända med fyra säsonger i Champions League och en cupseger 2011.Ihop med Huntelaar kom också Raúl till klubben 2010. Spanjoren stannade två lyckosamma säsonger. Felix Magath hade övertygat spelarna att komma till Gelsenkirchen. Med "Hunter" försvinner nu den sista världsstjärnan från den föredetta gruvstaden. Den senaste säsongen har dock mest betytt skador och bänknötande för "Hunter". Guido Burgstaller har tagit hans plats istället under vårsäsongen. Klart är också att Holger Badstubers lånekontrakt med FC Bayern avslutas. Badstuber kommer att lämna S04. Sportchefen Heidel kan inte lova Badstuber någon ordinarie plats framöver och spelaren behöver mycket speltid efter alla sina skador.Badstuber är dock nöjd med våren i Gelsenkirchen och att ha fått spela i Schalke trots att det mest blivit en reservroll. 10 matcher blev det iallafall. Man kan alltid lita på att bayraren visar rätt inställning och gör sitt jobb. Badstuber förknippas nu med engelska klubbar. Att återvända till FC Bayern är inte aktuellt. Badstubers halvår i den kungsblå tröjan var inte bortkastad för någon part. Sportchefen Heidel satsar alltså vidare på serben Matija Nastasic som ryktats tillbaka till England. Mittbacken blir kvar enligt Heidel. Nastasic har annars en utköpsklausul på 15 miljoner euro.Heidel vill också behålla och köpa loss vänsterbacken Abdul Rahman Baba som har varit utlånad från Chelsea. Baba blev korsbandsskadad i de afrikanska mästerskapen i januari. Förhandlingarna med den engelska klubben är positiva enligt Heidel. Floppen Yevhen Konoplyanka verkar bli kvar, åtmistone tills vidare. I dealen med Sevilla fanns en köpeklausul. Ukrainaren kostar hela 12 miljoner euro. Troligen säljs han vidare i sommar. Schalke vill förstås få ut hela köpebeloppet men det kan bli svårt. Konoplyanka har visat för lite vilja och har saknat självförtroende när han fått spela.Några viktiga mål har han dock gjort, men det har varit för lite. Han har inte heller passat in i Weinzierls spelsystem. Att vänsterbacken Sead Kolasinac försvinner räknar alla med. Hans kontrakt går ut och engelska och italienska toppklubbar visar stort intresse. Arsenal sägs vara favorit. Med "Seo" förlorar S04 en betydande kugge på vänstersidan. Kolasinac har tagit ett stort steg framåt den här säsongen och är en dynamisk fighter som ångar fram på ytterkanten och en betydelsfull person i offensiven. Det blir en mycket stor förlust för "die Königsblauen". Det kan också meddelas att Heidel tar hem anfallaren Felix Platte , som varit utlånad till Darmstadt.Två andra utlånade spelare som Schalke inte längre är intresserade av är Sidney Sam (Darmstadt) och målvakten Fabian Giefer (Bristol City). Hannover sägs vara intresserade av båda. I Hannover återfinns Schalkes föredetta sportchef Horst Heldt och även föredetta tränare Andre Breitenreiter. Inga nya spelare är klara. Heidel dementerar att Schalke ska vara intresserade av Augsburgs vänsterback Kostas Stafylidis.Det var just greken som skadade Breel Embolo i höstas så svårt att schweizaren blev borta resten av säsongen. Om ryktet är sant, hur skulle Stafylidis bemötas av Embolo och supportrarna?Just Embolo och även Coke, som båda skadades tidigt på säsongen och har saknats under stora delar av den, känns därför båda nästan som nyförvärv. Det skrivs också om Young Boys unge mittfältare Denis Zakaria. Flera andra prominenta klubbar nämns också kring schweizaren. Lördagens match mot Hamburger SV är mycket viktig för båda klubbarna. Schalke vill förstås vinna sin sista hemmamatch för säsongen och avsluta på ett bra sätt inför hemmapubliken. Det finns som sagt fortfarande en minimal teoretisk chans till att nå Europa League.Möjligen ställer tränaren Weinzierl upp med ett tvåmannaanfall med Burgstaller och Huntelaar. Alessandro Schöpf är korsbandsskadad och saknas tillsammans med de långtidsskadade Embolo och Baba. Naldo kan vara tillbaka i matchtruppen efter sin skada liksom Choupo-Moting. S04 måste vara riktigt revanschssugna efter debaclet i Freiburg. För HSV är matchen ångestfylld. Man riskerar kval eller ännu värre nedflyttning vid förlust. Laget får tillbaka viktige Nicolai Müller och anfallet med Bobby Wood och Filip Kostic är farligt. Aaron Hunt saknas. I backlinjen återfinns Schalke-bekantingen Kyriakos Papadopoulos.Möjlig startelva S04: Fährmann - Coke, Höwedes, Nastasic, Kolasinac - Goretzka, Bentaleb - Caligiuri, Meyer - Huntelaar, BurgstallerAvspark: Lördag kl 15.30 (Veltins-Arena, Gelsenkirchen), visas live på Eurosportplayer.seDomare: Markus Schmidt (Stuttgart)Matchväder: Växlande molnighet och risk för åska. Runt 20 graderMatchrapport kommer söndag förmiddag.