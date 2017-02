2017-02-19 17:30

FC Köln - Schalke 04



Nabil Bentaleb (näst längst till höger) är spelklar igen efter sin maginfektion.

Vill tillfoga Köln första hemmaförlusten

FC Schalke 04 får tillbaka mittfältaren Nabil Bentaleb till matchen mot 1.FC Köln. Fransk-algerien som var borta mot PAOK Saloniki senast på grund av en maginfektion är åter spelklar. Bentaleb har visat sig vara sportchefen Christian Heidels bästa nyförvärv inför säsongen. I Bentalebs lånekontrakt (kom från Tottenham) ingick också ett köp efter ett visst antal Bundesliga matcher. De matcherna har nu Bentaleb spelat och Heidel bekräftar också att Bentaleb numera är Schalke-spelare fram till 2021. Summan 19 miljoner euro har nämnts för affären. Summan är delvis redan betald säger Heidel. Bentaleb är en viktig kugge i Heidels och tränaren Markus Weinzierls lagbygge.S04 kommer med starkt självförtroende till Rhenmetropolen efter de senaste veckornas framgångar. "Laget uppträder övertygande, vi vill fortsätta med de fina insatserna och bygga ut sviten" säger tränaren Weinzierl som inte planerar några stora förändringar i laget. Han vill inte låta förstöra rytmen i laget. "Jag har intrycket att spelarna är fräscha och just nu inte har några problem att spela var tredje, var fjärde dag" förklarar tränaren. En spelare som tror att formen har vänt är mittfältaren Max Meyer . "Den dåliga perioden är förbi" säger Meyer som är övertygad om att Schalke nu fortsätter att vara framgångsrika precis som i höstas då laget gick igenom 12 raka tävlingsmatcher obsegrade.En spelare som är tillbaka efter långvarig skada är målgöraren Klaas-Jan Huntelaar . Han fick göra korta inhopp i slutet av de senaste matcherna och hann ändå med att göra 3-0 målet mot PAOK. Det var också hans totalt 50:e mål i Europacuperna. 33-årige Huntelaar ger sig inte och anser sig fortfarande vara Schalkes bästa anfallare och planer att pensionera sig finns inte. Många tror dock att nederländarens tid hos "die Königsblauen" är förbi. Kontraktet går ut efter säsongen. Han har haft en lyckosam period i Schalke (sju säsonger) och är klubbens nästbästa målgörare i Bundesliga genom tiderna.De senaste säsongerna har dock varit skadedrabbade för "Hunter" som nu är tillbaka för fulllt efter en ledbandsskada som hållit honom borta i drygt tre månader. I Guido Burgstaller har Huntelaar fått en tuff konkurrent som är löpstark och som också gjort flera viktiga mål sedan han anslöt sig från Nürnberg i vintras. "Burgknaller" kostade 1.5 miljoner euro som får anses vara ett reapris. Österrikaren har dock aldrig vunnit över den nuvarande Köln-tränaren och landsmannen Stögers tidigare tränade lag. I april räknar man också med att anfallaren Breel Embolo (rehab efter fot och vadbensfrakturer) ska vara tillbaka. När forwardskollegan Franco di Santo (rehab efter ljumskoperation) återkommer är oklart.Nu vill Schalke bli det första laget som vinner i Köln den här säsongen. Lagen har totalt mötts 81 gånger i Bundesliga. På bortaplan har Schalke lyckats ta 9 segrar. 5 matcher har slutat oavgjorda och 26 med förluster. I Köln får S04 spela på en nyanlagd gräsmatta på Rhein-Energie-Stadion, precis som man fick senast hemma på Veltins-Arena i Gelsenkirchen. I Köln spelar de föredetta S04-spelarna Marco Höger och Christian Clemens, som båda är Köln-födda.Möjlig startelva S04: Fährmann - Höwedes, Naldo, Nastasic - Stambouli - Schöpf, Kolasinac - Goretzka, Bentaleb - Caligiuri - Burgstaller.Badstuber kan vara ett alternativ till Nastasic. Meyer kan få företräde istället för Caligiuri.Avspark: Söndag kl 17.30 (Rhein-Energie-Stadion, Köln), visas live på Eurosport 2 och Eurosportplayer.seDomare: Tobias Stieler (Hamburg)Matchväder: Mulet och 7-8 graderMatchrapport kommer måndag morgon.

HANS KOCK

2017-02-19 08:04:00

Tre dagar efter den övertygande segern i Europa League mot PAOK reser FC Schalke 04 den korta bussresan ner till Rhenlandet för bortamatchen mot 1.FC Köln (sön kl 17.30, visas live på Eurosport 2). "Die Geissböcke" är mycket starka hemma och har inte förlorat en enda match på Rhein-Energie-Stadion denna säsong. S04 kommer dock med stort självförtroende efter att inte ha förlorat i de fyra senaste tävlingsmatcherna. De tre senaste gav dessutom segrar. Det blir en intressant match tror många.FC Schalke 04 vann högst välförtjänt bortamatchen i Europa League mot PAOK Saloniki med 3-0 (1-0). Målgörare var Guido Burgstaller (27.), Max Meyer (82.) och Klaas-Jan Huntelaar (90.). "Die Königsblauen" kontrollerade matchen och spelade koncentrerat. Försvaret var stabilt. S04 utnyttjade även sina få målchanser på effektivaste sätt. Med resultatet i ryggen kan S04 så smått börja planera för åttondelsfinalen som man nu nästan säkert redan har nått trots att hemmamatchen återstår.FC Schalke 04 lägger stor vikt vid Europa League och slutmålet är att försöka nå finalen på Friends Arena i Solna i maj. Ligger man efter i Bundesligatabellen kan ett försök vara att vinna EL och på det sättet få spela Champions League nästa säsong. Dit är det förstås långt fortfarande. Nu måste "die Knappen" ta poäng och helst vinna i det svåra bortamötet i den första matchen mot grekiska PAOK Saloniki på torsdagskvällen (kl 21.05). Spela i häxkitteln Toumba-stadion blir ingen lätt uppgift.FC Schalke 04 vann välförtjänt mot Hertha BSC Berlin med 2-0 (1-0) efter åter en stark insats. Den positiva trenden fortsätter och spelet blir allt bättre. Man börjar visa igen vilken kapacitet laget verkligen har. Målskyttar var Guido Burgstaller och Leon Goretzka, som också var en av de bättre spelarna på planen. Huvudstadslaget verkar vara en favoritmotståndare. Detta var den sjunde raka hemmamatchen som man vann mot "die Alte Dame". Kommande vecka väntar en viktig Europa League-match.Bundesligas toppmatch på lördagskvällen spelas mellan FC Schalke 04 och Hertha BSC Berlin (kl 18.30, visas live på Eurosport 2). "Die Knappen" ser fram emot mötet med stor tillförsikt efter de två sista övertygande insatserna i München och Sandhausen. De gav nytt självförtroende till Gelsenkirchenlaget efter den annars bleka återstarten efter vinteruppehållet. Dessutom ligger det nu också nytt gräs på planen i Veltins-Arena.FC Schalke 04 vann klart och ohotat med 4-1 borta mot 2 Bundesliga-laget SV Sandhausen i den tyska cupens (DFB-Pokal) åttondelsfinal. Matchen avgjordes under den första halvlekens sista åtta minuter då S04 gjorde tre snabba mål och gick fram till en klar 3-0 ledning. Det var klasskillnad mellan lagen. "Die Knappen" spelade koncentrerat och tog med sig den fina formen från 1-1 matchen senast mot FC Bayern. Just FCB blir åter motståndare på bortaplan i kvartsfinalen. Svårast tänkbara lottning.Ett starkt FC Schalke 04 visade vilja och mod i mötet med FC Bayern München på Allianz-Arena och fick med sig en välförtjänt poäng. 1-1 (1-1) slutade matchen. Hemmalaget tog ledningen redan i den nionde minuten men "die Königsblauen" svarade med Naldos frisparksmål fyra minuter senare. Den första halvleken bjöd på attraktivt spel och S04 hade flera möjligheter till att ta ledningen. Kvaliteten sjönk i andra och FCB kunde ha avgjort på slutet. Holger Badstuber gjorde debut för S04.Det är inte bara det dåliga tabelläget och det skrala spelet som oroar FC Schalke 04 inför mötet mellan storklubbarna i München (lör kl 15.30, visas live på Eurosport 2). Tränaren Markus Weinzierl har som tidigare stora bekymmer med skadade anfallare. Den nye anfallaren Guido Burgstaller har t ex lårmuskelproblem och kan antagligen inte spela. Även alternativen Eric Maxim Choupo-Moting och Donis Avdijaj har blessyrer. Sedan länge saknas anfallstrion Embolo, Huntelaar och di Santo.FC Schalke 04 kan inte spela bra fotboll för tillfället. Det krampaktiga spelet fortsatte mot Eintracht Frankfurt och det blev också förlust med 0-1 (0-1). Alex Meiers mål chockade hemmaspelarna. Det innebär också tappade poäng i den viktiga kampen att komma ikapp lagen på Europaplatserna. Fotbolls-underhållningen värmde inte de missnöjda supportrarna i Veltins-Arena som börjar förlora tålamodet. I nästa omgång gästar man dessutom FC Bayern.FC Schalke 04 inleder helgens Bundesligaomgång med matchen hemma mot Eintracht Frankfurt på fredagskvällen (kl 20.30). Under veckan blev det också klart att Wolfsburgs kantspelare Daniel Caligiuri förstärker "die Knappen". Sportchefen Christian Heidel hade egentligen planerat 29-åringen först till sommaren men Abdul Rahman Babas knäskada påskyndade köpet (2.5 milj euro, kontrakt till 2020). Caligiuri har redan tränat med laget och en insats är högst trolig.