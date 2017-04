Weinzierl måste improvisera mot Bremen

Den viktiga april-månaden har börjat för FC Schalke 04. Veckoomgång bjuds i Bundesliga där S04 möter formstarka Werder Bremen på bortaplan (tis kl 20). Resultaten gick Schalkes väg i helgen och man tog en betydelsefull pinne i Ruhrderbyt mot Borussia Dortmund. Nu fattas bara tre poäng upp till en Europa League-plats och en möjlighet till att rädda säsongen. Tyvärr saknas tre viktiga spelare till mötet mot nordtyskarna (Bentaleb, Coke, Kolasinac). Tränaren Weinzierl måste då improvisera.

Först återvänder vi dock till lördagens Revierderby mot Borussia Dortmund . Schalke-tränaren Markus Weinzierl blev uppvisad på läktaren i slutsekunderna då han protesterade vilt och lämnade sin coachingzon efter att domaren Felix Zwayer inte dömt straff på tilläggstid då bollen tog på en Dortmundspelares hand (Bartra) innanför straffområdet. Ifall nu Weinzierl också skulle få böter från det tyska fotbollsförbundet DFB så tycker han att det vore överdrivet. "Att jag då dessutom skulle få betala för att vi blev nekade en straff". Domaren sade till Weinzierl att han visade upp alltför mycket känslor. "Det hade räckt att Zwayer bett mig och bänken att sätt oss ner igen och ta det lugnt. Då hade vi gjort det. Nu hetsade domaren upp situationen istället".DFB har ännu inte sagt om de kommer att agera, och eventuellt i så fall hur. En som däremot slipper straff är maskotten "Erwin", eller snarare Holger Becker, mannen under utstyrseln. DFB:s varnar bara klubben som slipper straff och säger att det däremot kommer bli sanktioner om det upprepas. "Erwin" plockade upp ett på planen inkastat rött kort och visade upp det framför näsan på domaren Zwayer efter matchen. Becker bad även Zwayer om ursäkt efteråt. På nätet blev händelsen en visad succé som mångade skrattade åt. Även sportchefen Christian Heidel sade efteråt att man måste se det komiska i det framförallt. "Hade vi blivit kallade till rapport hade vi fått klä upp "Erwin" i kostym".Om vi nu återgår till veckans viktiga händelser så börjar nu den betydelsefulla månaden april för FC Schalke 04 . Gelsenkirchen-klubben har fått häng på Europa League -platserna igen och det fattas bara tre poäng upp till dessa platser nu. Då gäller det att plocka poäng i de återstående matcherna av säsongen, närmast på tur Werder Bremen på bortaplan på tisdagskvällen (kl 20). Werder är just nu ett formstarkt lag som tagit 16 poäng på de sex senaste matcherna. "Werder tillhör de bästa lagen under 2017, det hade ingen förväntat sig" säger sportchefen Heidel. "Det måste man berömma dem för, vi vet vad som väntar oss. Dessutom att göra fem mål mot Freiburg utan deras bästa poänggörare Serge Gnabry, det imponerar".Schalkes lagkapten Benedikt Höwedes är dock inte rädd för Bremen. "Vi har inte heller förlorat på länge och vill ta ytterligare poäng. Det blir en intressant match". Tyvärr måste Schalke klara sig utan tre viktiga spelare. Sead Kolasinac missade derbyt på grund av muskelproblem och det ser nu ut att han även missar Werder-matchen. Weinzierl vill inte riskera en allvarligare skada genom att låta Kolasinac spela. Även Coke som gjorde ligadebut mot Dortmund och gjorde det bra dessutom känner av den matchen då han varit skadad och borta länge från spel. "Han har tunga ben efter matchen och dessutom fick han sig en smäll" säger Weinzierl som dessutom måste undvara Nabil Bentaleb som onödigt drog på sig sitt tionde gula kort mot Dortmund genom att han lät sig provoceras efter en frispark."Det var inte smart, han måste vara kyligare" kritiserade Weinzierl. Bentaleb har också insett detta. Vi får väl se hur Weinzierl nu improviserar. Istället för Coke på högerbacksidan kan rutinerade Sascha Riether spela eller Alessandro Schöpf samt Daniel Caligiuri. De två senare är dock bättre i offensivrollerna. Schalkes bästa spelare mot Dortmund, Thilo Kehrer , kan spela både som vänsterback (som mot BVB) eller som tidigare högerback. Men eftersom Kolasinac saknas blir det säkert på vänsterkanten igen för 20-åringen. Istället för Bentaleb på det defensiva mittfältet lär Johannes Geis få chansen att bevisa sig. Geis är farlig på fasta situationer.Det gäller viktiga poäng i Bremen. Vi får väl se om också anfallaren Franco di Santo får möta sin forna klubb Werder. Mot Dortmund var inte argentinaren med i matchtruppen. Sedan om en dryg vecka väntar också Europa League mot Ajax i kvartfinalen. Återstår också att se om Schalke kan konservera sin goda form säsongen ut. Ojämnheten har plågat laget hela säsongen. Det verkar just nu ändå finnas en optimism i truppen och spelarna verkar hungriga. Det måste de förbli om de ska lyckas nå minimimålet Europa League-platserna. I säsongens Europa League vill man naturligtvis nå så långt som möjligt. Mot Ajax ska man ha en rätt god chans att gå vidare och nå semifinal.Möjlig startelva S04: Fährmann - Riether, Höwedes, Nastasic, Kehrer - Geis, Stambouli - Schöpf, Goretzka, Choupo-Moting - BurgstallerAvspark: Tisdag kl 20 (Weser-Stadion, Bremen), visas live på Eurosportplayer.seDomare: Robert Hartmann (Wangen)Matchväder: Växlande molnighet och 8-11 graderMatchrapport kommer onsdag morgon.