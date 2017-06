Alexandru Maxim lämnar VfB för Mainz

"Då går vi till Maxim".. så lät väl en klassisk pastisch från 30-talet?. Själv är jag uppvuxen i Linköping då Maxim var ett ställe man gick till på feredagar och lördagar för att dansa Synth, hångla och vara normal ungdom. Det var då det. Vi har olika referenser när det gäller ordet Maxim. För VfB-fans har det handlat om publikens älskling Alexandru Maxim.En rumön med spelingelligens som få och som i matcher när det vankas offensivt spel och mycket rörelse på den offensiva planhakven är en mycket skicklig och använd spelare. Under sista året i Bundesliga var han ifrågasatt för sina defensiva kvaliteter och blev både bänkad , utbytt och satt på läktaren. När laget gick in i Zweite Liga så tog han direkt nummer 10 från Daniel Didavis lämnade plats och ville cementera sin plats som viktig spelare. Jos Lukuhay fann honom dock inte heller vara helt i rätt riktning och trots en bra start, så fick han se sig sjäkv vandra mellan avbytarbänk, läktare och startspelare. In med Wolf. Ny chans? Jo, men svaret var likadant. Ända tills de sista matcherna på säsongen, då Maxim helt plötsligt fick en lidnersk knäpp och spelade fantastisk fotboll, leverade i varje match och var en högst bidragande orsak till att vfB flyttades upp.Publiken jublade. Maxim som gav allt för VfB, jublade med Cannstatter Commando och visade hjärta var återigen en viktig pelare i VfB.När Silly Season började så var hans namn uppe direkt. "geht er? Bleibt er?". Det ryktades om brittiska klubbar och Maxim sade ingenting. men så plötsligt började FSV Mainz att dra i honom och snippelisnapp så hade han skrivit på för Faschingsklubben från Mainz och han växlar dit.Jag vet inte vad jag skall säga, men jag tror inte att det komer att saknas massor, Förvisso har han en härlig frisparksfot, men när det börjar blåsa kallt om VfB under 2017-18, vilket det kommer att göra, så är Maxim fel spelare att ta det defensiva jobbet.Så, kul om han hade stannat, men ingen misär att han går, men måste ersättas.