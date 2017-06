Asano stannar ytterligare ett år

På sin egen websida så sade han "Jag är missnöjd med min säsong och vill visa att jag kan mer". Takuma Asano var dock en vederkvickelse i VfB Stuttgart och om inte annat så frälste han supportrarna i derbyt mot KSC. Det blev fyra mål under året, men det som verkligen syntes var hans löpvillighet, hans styrka att utmana och hans snabbhet. Takuma "der Tiger" Asano lånades in från Gunners under detta år och får nu stanna kvar ett är till och visa upp sig i Bundesliga . Det blir ett spännande år och vill sedan Gunners ha tillbaka honom, så tarvar det nog att han gör ett riktigt bra år i Bundesliga. Men VfB tackar och tar emot.