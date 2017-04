Det vill sig inte för VfB. Sen kvittering igen.

VfB tig sig till lejonets kula i Bayern. Allianz Arena och 1860 München skulle visa sig bli en seg match, där bortalaget stod för spelet, men hade förtvivlat svårt att få till bra målchanser. Effektivitet och kreativitet saknades och det var markant hur Carlos Manés driblingar och raider felade. Precis som mot Dynamo Dresden senast så var det övertidsminuterna som skulle visa vägen och efter att Romaulo Lacazette gjort första målet för 1860 på deras i princip enda anfall under hela matchen, så fick man vänta ända till minut 92 innan Marcin Kaminski på en tilltrasslad situation i straffområdet fick in kvitteringen, som gör att det hårdnar till rejält i toppen av Zweite Liga. Fyra lag ligger inom ett par poäng och bakom kommer Dynamo Dresden, som ånyo vann, bara en handfull poäng bakom.VfB krampar just nu. Sportchefen Schindelmeiser menar att det är markant hur vissa har tappat formen. Han nämnde de inte med namn, men spelar som Green, Asano och Gentner var riktigt usla matchen igenom och Terodde såg minst sagt vilsen ut. Återigen en stabil match om Grgic och Ofori, som låser fast det offensiva mittfältet för motståndarna på ett bra sätt.Nu väntar Karlsruher SC och varje Stuttgart bo lägger fram sandsäckar och barrikaderat sina hus. Lokalderby och ett av de mest infekterade i Tyskland. Det blir en bister helg i Stuttgart.