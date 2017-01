Ebenezer Ofori förstärker VfB,

Kan det vara så att Commando Cannstatt tränar på LoreensEuphoria( Ooooforrriiii)Forever, ’till the end of timeFrom now on, only you and IWe’re going up-up-up-up-up-up-upThere's a guy in the place who's got a bittersweet faceAnd he goes by the name of Ebeneezer GoodeHis friends call him 'Ezeer and he is the main geezerAnd he'll vibe up the place like no other man couldHe's refined, sublime, he makes you feel fineThough very much maligned and misunderstoodBut if you know 'Ezeer he's a real crowd pleaserHe's ever so good - he's Ebeneezer Goode"För från Friends Arena kommer nämligen Ebenezer Ofori till VfB Stuttgart . Efter tre och ett halvt år i Stockholm, dit han kom som junior från The New Edubiase i Ghana, så kommer en av Allsvenskans bästa defensiva mittfältare till Schwaben. Ofori kommer i en tid när det defensiva mittfältet porecis drabbats av en skada- då Mathias Zimmermann dragit av ett ledband i knäet och när det saknas en bra bindning mellan offensiven och defensiven. Efter hundratalet matcher för AIK och en handfull mål, så kommer en spelare med bra vinnarskalle och bollvinnartalanger till Schwaben för att kämpa med Hosogai, Zimmermann och Grgic om en plats på det centrala mittfältet.Ofori tackar AIK med orden "I thank God for such an incredible moment knowing I came to AIK as a boy and I’m leaving as a man. You fed me with love and nurtured me with care. God bless you all for the criticisms and the praises. It’s now time for me to hop off the AIK ride and hop on the VfB Stuttgart ride. God bless both teams. With the support from you all I know I will keep soaring higher and higher. I will forever carry the memories of AIK with me". Själv hoppas jag att Commando Cannstatt plockar någon av låtarna ovan.