Ett halvår i Zweite Ligas tjänst

När jag bodde i Tyskland, så gick man under smeknamnet "Alter Schwede" , som en beteckning påmen gammal vän, ledsagare och någon bekant. Förvisso finns det en port i Wismar med samma namn, men just beteckningen kommer från att man är en gammal kompis. Vad mer intressant var att det -i områden kring Rothenburg ob der Tauber och Dinkelsbühl, där svenskarna härjade som mest under trettioåriga kriget - fanns ett talesätt som sade "Sei gut, sonst kommen die Schweden" (var snäll nu. Annars kommer svenskarna).Man kan undra om invånarna i Aue, Sandhausen, Würzburg och Heidenheim sade samma sak till sina barn när VfB Stuttgart kom till byn. " Steck moi die Kinner weg, die Schwoob kümme" ( som de troligtvis sade i Würzburg. ) För när VfB Stuttgart-efter 40 år i Bundesliga och Bundesligavinnare så sent som 2007- ramlade ned i Zweite Liga, så var det en praktskräll, En fantastiskt stor förening, med en stor fanskara och med en ekonomisk resurs, som många inte kommer i närheten av och helt plötsligt spelade de i samma division som lag som Erzgebirge Aue, FC Heidenheim, Würzburger Kickers och SV Sandhausen. Men lag som Hannover 96, Arminia Bielfeld, FC Nürnberg och Kaiserslautern - har inte de haft samma påverkan på dessa lag. Nej, skulle jag vilja säga. Förvisso har Club och Kaiserslautern en klassisk fanskara sedan länge, men inget lag av dessa har egentligen setts som ett topplag, som man kunnat räkna in bland topp sju/åtta varje år. När nu VfB åker till sådana otillgängliga ställen så öppnades en hel ny värld upp. Det kom fans i horder, arenan fylldes, fansens halsdukar gick på högvarv och för VfB var det högst annorlunda att helt plötsligt byta om i ett plåtskjulsliknande omklädningsrum. Inga integrerade omklädningsrum med massage och fitnesscenter och ingen enkel väg till arenan, som det är i de stora städerna. Det måste ha varit konstigt för lagen jag nyss nämnde att inse att man faktiskt spelar i samma liga och att det inte är DFB-Pokal eller en träningsmatch inför säsongen, där VfB skall lufta några nyförvärv.Kan det ha påverkat inställningen från VfB som klubb? Trodde man kanske att Zweite Liga bara var en stoppstation för att snabbt katapultera sig tillbaka till Erste; att det skulle bli en walk-in-the-park och att man skulle kunna ställa ut skorna. Om man nu trodde det så gick man på en gruvlig mina i Dresden,som fullständigt krossade ett gäng oduglingar med 5-0 och inte minst när Fc Heidenheim tog en skaplig skalp när man slog VfB på Mercedes-Benz-Arena..eller senast när man gick på pumpen mot Würzburger Kickers.Det är ganska klart att det är ett annat spel i Zweite Liga. Elegansen försvinner, kampen ökar. Lagen går in i närkamper som om den är den sista de gör och det är 90 inuters köttande på planen.VfB ligger på en tredje plats när lian vänder. Acceptabelt? Absolut. En besvikelse - Jodå. Att gå på pumpen i två avslutande matcher mot Hannover 96 och Würzburger Kickers var en rejäl knäpp på näsan och visade klubben att det fanns en dödlighet som var nära och oavkortad. VfB är mänskliga och tyvärr nser även resten av ligan det. Det är inget monsterteam som ramlat ned. Toppspelara har lämnat klubben sedan länge och de spelare som skulle ta steget framåt - såsom Maxim och Grosskreutz - de har inte riktigt axlat manteln ännu och blivit de ledarpersonligheter som klubben förväntat sig. Det blåser en del snåla vindar kring VfB när julen kommer och ett halvå i Zweite Ligas tjänst har varit tuffare än vad man kunnat föreställa sig.