Femte matchen 2017 - femte segern

"Eilzug von Stuttgart mit der Richtung Bundesliga geht von Mercedes-Benz-Arena. Bitte einstigen, die Türe schliessen."2-0 mot de röda djävlarna från Kaiserslautern idag befäster serieledningen i Zweite Bundesliga. Es bebt in Schwabenländle...Efter segrar mot St Pauli, Fortuna Düsseldorf, Sandhausen och Heidenheim väntade nu Kaiserslautern för VfB Stuttgart.En klassisk svenskklubb som haft mängder av svenskar, men som under detta året brottats med både ekonomiska problem och fotbollsmässiga missräkningar. Efter 3-0 mot Sandhausen senast så har de dock tagit sig upp ur nedflyttnigszonen och den nyectränaren Norbert Meier får koncentrera sig på att etablera sig i mitten. VfBs tränare Wolf har hittat en spelidé med 4-1-4-1, men fick växla manskap då Brekalo ersatte Green på mitten och en fotskadad Grosskreutz fick se sig ersättas av den gamle röde djäveln Jean Zimmer.Matchen så.Ett -av självförtroende stärkt- Spelförande VfB ägde matchen från start och Langerak i målet rörde knappt bollen. Uppspelen gick via säkre Baumgartl via Grgic till yttrarna Asano & Mané. De två snabba yttrarna va ett stort problem för Kaiserslauterns backar, som jobbade stenhårt flr att förhindra att de tog sig längre in och hittade Terodde,som hårdbevakades. Kaiserslautern försökte men Baumgartl-Kaminski hade Kaiserslauterns farlige Przybalko i järngrepp.Men trots ett spelmässigt övertag så lyckades inte VfB inte riktigt att skapa målchanser. Ett par långskott från Brekalo och Terodde, men i paus stod det 0-0. Enda notabla var att Terodde i närkamp med Ewerthon bröt näsbenet och fick ett boxarutseende.Andra halvleken skulle ge ett avgörande och återigen var det Terodde som startade upp det. Ett inlägg från Insua möttes av målkungen som med en enkel fossing tryckte in 1-0.Men VfB slog inte av på takten, Teroddes näsa behövde omplåstring och Ginczek kom in. 30 nya minuter för den forne målskytten som gjorde livet surt för försvaret. Han gnagde, mötte boll och tog avslut.Till slut kom 2-0. Ginczek stötte bollen på Hollenbeck som fick ut bollen till Lzcan som gjorde 2-0.Femte raka segern för VfB som långsamt tar en härlig och angenäm fart mot Bundesliga.