Förlust mot Fürth

0 KOMMENTARER 107 VISNINGAR 0 KOMMENTARER107 VISNINGAR MAGNUS FALK

2017-03-20 19:50:00

ANNONS:

Fler artiklar om Stuttgart

Stuttgart

2017-03-20 19:57:11

Stuttgart

2017-03-20 19:50:00

Stuttgart

2017-03-05 18:00:00

Stuttgart

2017-03-03 19:55:56

Stuttgart

2017-03-03 08:18:11

Stuttgart

2017-03-03 08:11:09

Stuttgart

2017-02-28 10:50:15

Stuttgart

2017-02-26 22:00:00

Stuttgart

2017-02-22 19:03:29

Stuttgart

2017-02-22 18:59:34

ANNONS:

De kallas för "die Kleeblätter", denna SpVgg Greuther Fürth, som en gång var uppe i Bundesliga och vände. Förortsklubben från Nürnberg är just nu i en kraftig frammarsch och visade VfB att det ingalunda är enkelt att åka från Franken med poäng. I en tät match, där taktikspelet mellan de båda tränarna Wolf och Radoki dominerade spelet. Wolf inledde med 5-2-3, men växlade runt på i princip alla möjliga konstellationer under matchen utan att hitta rätt. Fürths tränare läste Wolfs drag och skärmade av hans toppspelare och efter att Veton Berisha gjort 1-0 redan i nionde minuten så var det ett schackspel av hög kvalitet. VfB hade ett par rejäla chanser via Mané och Gentber, men Langerak visade också prov på bra reflexer vid ett par motattacker.Fürth vann matchen med 1-0, deras sjunde raka utan förlust och VfB känner hur toppen blir trängre och att man snabbt måste ur den tillfälliga formsvackan för att skapa sig en pra plats inför avslutningen