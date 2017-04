Inför 1860 München - VfB

Att resa till München för match och åka till Allianz Arena. Rena magin naturligtvis. Ända tills man inser att det är 1860 München som står för motståndet och inte mäktiga Bayern München. Å andra sidan skall man nog tacka för det, för dagens Bayern hade slagit VfB med liknande siffror, som de hamrade sönder HSV med. Det hade kunnat bli tvåsiffrigt. Så "die Löwen" eller det riktiga München-laget, som de inbitna bajuvarerna tycker, får duga som motstånd och det blir nog så svårt.1860"Die sechziger sind in einem Hoch" . Efter två segrar mot Würzburger Kickers och senast borta mot Fortuna Düsseldorf och med en ny VD i den gamle Liverppolchefen Ian Ayre vid rodret, så är det inte bara vårvarma vindar från Alperna och Italien som väller in över den sydbayerska slätten utan även vindar som lyfter 1860 München mot nya tankar, vilda idéer och en ljus framtid. 1-0 mot Fortuna Düsseldorf ger eko. Stephan Aigner med lång bakgrund från bland annat Eintracht Frankfurt satte spiken i kistan och förseglade tre poäng. Men det finns mer talang och spännande spelare i detta lag. Spelare som väntar på nästa steg. Max Wittek var av intresse för VfB i somras exempelvis. Mittbacken Abdoulaye Ba har gjort en stark säsong och ytterbacken Sebastian Boenisch kan glänsa, även fast han kan göra riktiga bottennapp också. Victyor Andrade och Sascha Mölders är skadade och kommer inte till spel denna gång, men tränare Vitor Periera lovar dyrt och heligt att 1860 skall bjuda VfB ett motstånd värt lejon. Vi noterar gamle räven Olic på topp också. Alltid god för något spännande och fortfarande kusligt snabb.Troligt lag för 1860: ortega-Boenisch,Ba,Uduokhai-Wittek, Lacazette,Liendl, Lumor-Amilton,Olic, Aigner.VfBCarlos Mané skadade knäet i veckan och man riskerar att tappa honom för resten av säsongen. Ett ödesmättat besked som gör att VfB kommer att få ställa om i offensiven. Wolf har reagerat med att plocka in Tobias werner och Florian Klein i truppen igen och åker med en ganska offensivt inriktad trupp till München. Wolf bygger på upphämtningen i helgen och tror att laget har fått en mental boost av detta. Det är tre viktiga och inspirerande poäng på spel innan helgens tunga drabbning mot lokalrivalen KSC kommer. Det kokar redan i Stuttgart inför den matchen och inför matchen mot 1860, så rullar det redan fan-bussar på A8 som är täckta av VfBs flaggor.Det kommer att bli en tuff match mot 1860. VfB kan möjligen vara på väg upp ur en temporär formsvacka och tre poäng borta mot 1860 är ett måste för matcherna som kommer är ingalunda lätta. Toppen har stärkts med fler lag och det är ett stort gäng som vill ta platserna till Erste Bundesliga LagetLangerak-Zimmer,Kaminski, Baumgartl,Insua-Ofori-Werner,Grgic,Gentner,Asano-Terodde.Match ikväll...