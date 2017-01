Inför St Pauli - VfB

Mitt i Hamburg ligger Millerntor. Ett stenkast från Reeperbahn och med fiskmåsarnas ljud på avstånd från den mäktiga hamnen. Hit skall VfB Stuttgaft imorgon för att starta upp Rückrunde och St Pauli väntar.Hur mår lagen?St Pauli"Jag skulle vilja tacka fansen extra. De har stöttat oss under hela hösten, trots svåra tider och ett spel som de kanske inte riktigt vara nöjda med. Nu är det vår tur att betala tillbaka".Den gamla rebellen Ewald Lienen pratade tillsammans med sportchefen Andreas Rettig inför en skara Hamburgjournalister. Lienen vet att en bottenplats i Zweite Liga inte är var de trogna Kiez-fansen vill på Millerntor och mot VfB Stuttgart skall det ta nya steg mot att behålla en Zweitligaplats. Klassiska FC St Pauli i centrala Hamburg är en episk klubb. Jag har vid flertalet tillfällen gått förbi arenan, stått och tittat på piratutsmyckningen, dödskallarna och fascinerats över historien och Rock'n Rollen som alltid är förknippad med klubben. Med Ewald Lienen har man också en tränare som i hela sitt liv gått sina egna vägar och var känd som ett språkrör och obekväm spelare under sin tid i Borussia Mänchengladbach. Men säsongen har varit jobbig. 11 poäng på 17 matcher gör att man har tagit med sig den "rote Laterna" och lyser rött och inför matchen mot VfB så ser inte spelarmaterialet så värst friskt ut heller. En influensavåg har gått genom laget och man har tappat inte mindre än sju spelare på kort tid. Jan-Philipp Kalla , Joel Keller, Dennis Rosin är sjuka. Till det småskador på Philipp Ziereis , Vegar Hedenstad, Ryo Miyaichi och Aziz Bouhaddouz. Som tur är verkar de tre nyförvärven Lennart Thy , Möller Daehli och Flum kunna gå rakt in i laget.Man kom hem från Marbella i helgen som var. Två avslutande matcher mot Dynamo Kiew och FC Zürich gav två förluster men ett bra sätt att lufta spelarna på.Ett intressant återseende för Olaf Janssen, som i två matcher ledde VfB innan han blev assisterande tränare till Ewald Lienen.Troligt lag: Himmelmann – Hornschuh,Sobiech,Gonther, Dudziak – Nehrig,Flum- Sobota,Buchtmann,Möller Dahlei-ThyVfB StuttgartLaget har inte släppt in ett mål i träningsmatcherna. Ett gott tecken. Köln. Lausanne, Luzern och MSV Duisburg- alla har de försökt, men misslyckats. Wolfs försvarsspelsattityd har lyckats under försäsongen och nu kommer en del av eldprovet. På presskonferensen i veckan var han mycket nöjd med lagets sammansättning och lovordade lagets aktivitet under vintervilan. Transferaktiviteterna är i princip avslutade, men han vet att Schindelmeiser är och springer i korridorerna för att möjligen hitta en mittback till, "tre mittbackar är möjligen en för kort", menade Wolf.Skadeläget hos Schwabens hjältar är ljust. Endast Tobias Werner och Jens Grahl är skadade. Hans Nunoo Sarpai förvisso ockso, men spelar en mindre roll. Anto Grgic har varit sjuk, men verkar åka med till St Pauli, likaså Pavard, som vilades i senaste träningsmatchen.Laget?Langerak-Pavard,Kaminski,Baumgartl,Insua-Zimmermann,Gentner-Mané,Maxim, Asano-TeroddeImorgon rullas det igång.