Inför VfB - Braunschweig

För 50 år sedan så gjorde Eintracht Braunschweig "en Leicester". Pådrivna av en allsmäktig tränare i form av Helmut Johannson så sprang de - fullkomkigt otippade och med ett lag utan större stjärnor - och vann Bundesliga . Det är nog idag- tillsammans med Kaiserslautern s vinst 1999 - den största skrällen i Bundesligas historia.Det är klubbens enskilt största framgång och man har efter detta, aldrig varit i närheten av någon titel av rang. Klubben firar detta magiska ögonblick på sin hemsida och man kan förstå hur detta lejon från Niedersachsen röt ordentligt och skrämde alla under en kort tid. Det var dock då och när VfB Stuttgart åker till den vackra kyrkostaden vid foten av Harz, så är det mera en lätt tämjd kissemiss som väntar. Eintracht Braunschweig är en skugga av sin forna jag, men skall naturligtvis inte underskattas, då de är med och kämpar om en plats för uppflyttning. Laget ledde Zweite Bundesliga under fyra-fem omgångar, men har under vinterperioden sett VfB ånga förbi och ligger fyra - sju poäng efter VfB.Något om förutsättningarnaVfBSchwabens stjärnstoff kommer från en vecka med turbulens. Kevin Grosskreut z katastrofala vecka som slutade med fylla, sjukhus och utslängning från klubben skakade om ordentligt och på VfBs hemsida så visas en bild på Jan Schindelmeiser med en blick som visar vem som bestämmer. "Der Mass war voll", sade han om den forne världsmästaren som gråtandes och extremt ångerfull lämnar den schwäbiska metropolen för nya äventyr. VfB har också hunit med en träningsmatch mot Wormatia Worms och har kunnat se hur Simon Terodde fått en mask värdig Fantomen på Operan för att skydda sin brutna näsa. VfB har haft en hysterisk form och Wolf har hyllats i olika medier och lanserats som den näste tränaren för Borussia Dortmund . Konstigt kanske, men då det är hans moderklubb och där han är fostrad så ser många att han tar över efter Tuchel någon gång.Kanske kan han få föra VfB till några framgångar först innan man börjar flytta hans möbler.Men Wolf har lyckats att få ordning på laget och hittat en fungerande 4-1-4-1 modell där en grunduppställning finns. En av de stora vinnarna är Anto Grgic, den 20årige schweiziske defensive mittfältaren som tog chansen när Zimmermann blev skadad och som varit väldigt nyttig och effektiv i den defensiva sweeperrollen. Långsamt kommer nu den ökande konkurrensen i laget och mot Wormatia Worms gjorde den forne gnagaren Ebenezer Ofori sin första match och bakom lkurar även rutinerade japanen Hasime Hosogai.Det är en konkurrens om platserna i VfB. På varje position finns den minst dubbel besättning och när nu Kevin Grosskreutz kliver av s¨å kommer Benjamin Pavard, Jean Zimmer eller Florian Klein att ta den platsen. Just nu lutar det åt den allt bättre och positionsstarke Zimmer.Inga skador att rapportera för Wolf förutom målvalten Grahl, som fortfarande är borta och så Hans Sarpei. Ingen av dessa har dock med startuppställningen att göra, så jag tror påLangerak-Zimmer, Baumgartl, Kaminski,Insua-Grgic-Mané, Gentner,Brekalo,Green- Terodde.En möjlighet kan vara att låta Özcan, Green eller Maxim kliva in istället för Brekalo, men den unge kroaten har varit bra i träningsmatchen mot Worms och gjorde mål mot Kaiserslautern, så jag tror han fortsätter.Thorsten Lieberknecht heter deras tränare och det är en s.k "Urgestein". Han spelade i klubben mellan 2004-2007 och klev sedan in som tränare och har blivit klubben trogen sedan dess. I ur och i skur. En trevlig kille, eom alltid visar en positiv attityd och som styr sin klubb med små medel och små rörelser. Efter en bra start på Zweite Bundesliga, så ligger man nu fyra i ligan och har haft en trög inledning på andra halven med en dast sex poäng på fem matcher. Senast vann man mot Sandhausen och med denne framgång går man nu in i en viktig match mot VfB, som man hyser största respekt för. "Vi måste spela helt felfritt", menade Lieberknecht och tycker att VfB har ett lag som har bra stomme och ersättare som håller på varje position. Samtidigt har "die Löwen" skador på Reichel, Schönefeld och diCarli.Senast vann man ed 1-0 och normalt sett borde Lieberknecht fortsätta med samma lag- förutom att diVarli och Reichel ersätts, där "Totte" Nyman spelar forward och där Kumbela gör målen. Så laget borde bli.,Fejzic - Ofosu-Ayeh, Baffo,Valsvik,Sauer-Moll,Boland,Zuck,hernandez-Nyman och KumbelaMatchen är på måndagen. Alla blickar mot Braunschweig.