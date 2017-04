Inför VfB -Dynamo Dresden

Slutspurten har börjat. Helt plötsligt leder Union Berlin Zweite Bubdesliga efter att VfB förlorat mot Greuther Fürth. Det har varit landslagsuppehåll och bakom de fyra starka lagen kommer Dynamo Dresden , som är extremt sugna på att återta sin plats i eliten. Å just Dynamo kommer till VfB i helgen. 0-5 senast var ett s.k "Paukenschlag" och det tog ett tag att skaka av sig det. Med laget från Sachsen kommer det fans och Mercedes-Benz-Arena är slutsåld och man ber vänligen Stuttgart s fans att komma i tid för att få plats och skapa en het stämning. För Dynamo Dresden har en fanskara som är fantastisk och oetmotståndlig. Det gamla laget från öst i gult och svart, skapar en vägg och en ljudkaskad som är svår att överträffa och ljudet på arenan på söndag kommer att bli mäktigt.För Phillip Heise, som lämnade VfB i vintras är det en kul återkomst. Hen visade inte riktigt framfötterna i VfB och sedan hade han Insua feamför sig och chanserna blev begränsade. Hos Dresden har han tagit en fast plats på vänsterkanten och gjort mål och assist i blrjan. Fylld av revanschlusta naturligtvis. Även Erich Berko , som gjorde ungdomsår i VfB och som vandrst via Stuttgarter Kickers, kommer att vilja visa vad som finns naturligtvis. VfB behöver en seger och en revansch flr det snöpliga 0-5 i höstas.VfB StuttgartEfter alla landskamper är spelarna tillbaka i Bad Cannstatt.Den enda som saknas är Florian Klein som ådragit sig en vadskada under landslagsuppehållet. Jean Zimmer som har fått blodad tand efter Grosskreutz avyttrande är åter efter fotskada och Hannes Wolf kan gripa tag i matchen med fullt lag. Hosogai lämnade klubben och nu är blickarna på Gentner, Zimmermann, Ofori och Grgic för att sköta det defensiva mittfältet. Långsamt börjar Ebenezer Ofori att märkas och jag misstänker att han hamnar på bänken mot Dynamo Dresden. Viktigt för Wolf är att fundera på om han skall soeka Ginczek och Terodde samtidigt eller låta Terodde fortsätta. Målkungen har sett blekare ut de sista matcherna och när nu Ginczek äntligen nätade igen, så ökar konkurrensen.Bakifrån kommer också Tobias Werner som kommer att bli en bra tillgång på vänsterkanten.Troligt lagLangerak-Zimmer,Baumgartl,Kaminski,Insua-Grgic-Mané,Gentner,Green, Asano-Terodde.Dynamo DresdenFyra raka utan förlust och en fanskara på närmare 15000 som är på väg till VfB Stuttgart. Det blir en ljudkuliss av mastodontkaraktär. Men Dresden har en del skador och den så viktige Testroet gick sönder med lårskada i veckan och det försvagar laget. Men laget är starkt med målskytten Kutsche, Lumpi Lambertz som dikterar villkoren på mittfältet och duktige och placeringsstarke Modica i mittlåset. Berko och Heise vill visa VfB och Stuttgarts publik att det finns en hel del att hämta. Det kommer att bli en tuff match.lagetSchwäbe - Kreuzer, Modica, Ballas, Heise - Mar. Hartmann - Berko, Hauptmann, Lambertz, Aosman - Kutschke