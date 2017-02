Inför VfB - Fortuna Düsseldorf

Servius Tullius. Düsseldorfs fans borde tacka denne rimerska kung som femhundra år innan Jesus spikades upp på korset införde en kult kring ödets och lyckans gud, Fortuna. Det är därifrån kulten kring denna gudinna, som man trodde var dotter till den store härskaren Jupiter kommer ifrån. Det tyska laget Fortuna Düsseldorf bildades 1895, även fast namnet då var något annat. 122 år senare kommer laget till Schwaben för att möta ett VfB Stuttgart som känner framåtanda, har blicken mot Bundesliga och som efter en bra Silly Season känner oerhört medvind. Fortuna Düsseldorf kommer med fyra raka matcher utan mål och Friedhelm Funkel har undvikit ordet "Torflaute" så mycket han kan. Men imorgon kommer laget från det vackra Düsseldorf till Stuttgart och jag tar några rader kring förutsmättningarna för att riktigt känna in känslan.Fyra nya spelare under Silly Season och tre spelare, som var missnöjda flyttade på sig. Fyra spelare med ungdomlighet, framåtanda, fart och intresse. Redan under träningsmatchen mot Kickers fick kroaten Josip Brekalo visa upp sig och det såg intressant ut. Snabb, vändstark, utmanar och får på ytor. En av de mest talangfulla 98:orna i Europa och nu skall han ta frat i VfB. Julian Green visade upp sig med ett mål upp i nättaket mot "kickers" och visade att han gärna hänger med upp i anfallet och avlossar skott. Varken Ofori eller Onguéne lär dock få tid mot Fortuna Düsseldorf, men den förstnämnde kommer att behövas på det defensiva mittfältet där Zimmermanns skada har öppnat upp för spel för andra.1-0 mot St Pauli var ingen stensäker seger, men laget börjar långsamt hitta in i ett spel som övertygar. Wolf väljer 4-1-4-1 som huvuduppställning och här finns en del intressanta vägar att gå, men jag misstänker att vi kommer att se Anto Grgic som ersättare för Zimmermann på den defensiva rollen.En variant kan vara att skicka fram Kaminski eller Pavard, men då Kaminski/Baumgartl hållit ihop försvaret framför Langerak bra, så ser jag näppeligen att han byter.Insua sitter säkert på kanten och troligtvis , då jag misstänker ett defensivt skolat Düsseldorf, så kommer Grosskreutz att få en hel del plats på kanten.Mittfältet har troligen Green och Gentner i mitten, med Asano och Mané på var sin kant. Terodde centralt.Skador på Werner och Zimmermann, gör att spelare som Pavard, Klein, Maxim, Brekalo, Ginczek och Upphoff lär befolka bänken. Özcan möjlightvis också.Det är en intressant återkomst. Arianit Ferati återkommer till staden. En gång upphöjd som en av stadens stora framtidsnamn och med på träningsläger till Dubai redan som 16åring. Han lyftes fram som en stor talang, men tröttnade då han inte fick chansen och lämnade för HSV, som direkt lånade ut honom till Fprtuna Düsseldorf. Här har han inte riktigt lyckats. En del skador, ett mål men ingen jättesuccé. Friedhelm Funkel menar att "Ferati har stora möjligheter, men att det tar sin tid att etablera sig".Fortuna kommer med fyra raka matcher utan mål,men har ett par riktigt duktiga spelare att stoppa in i laget. Bakifrån har man ligans bäste målvakt i Michael Rensing . En gång i tiden i Bayern Münchens mål, men snabbt bortplockad och satt på sidospår. I Fortuna har han lyfts upp igen och gör strålande matcher- match efter match. Här finns också gamle Alex Madlung och Bellinghausen samt ynglingar i form av Ferati, Gül. Målen görs normaöt av Rouwen Hennings, som är som Terodde-god för en massa mål. Tillbaka från skador och afrikanska mästerskapen är Bedou, Akpugouma och Sobottka. Möjligen får den förstnämnde spela.Troligt lag:Rensing -Schauerte Bormuth Madlung Schmitz- Gül Ritter-Fink Ayhan, Bellinghausen- HenningsMatch imorgon.